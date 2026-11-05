Klockmiljardärens nya villa – prislappen: 453 miljoner

Nu har Thierry Stern, ägare och vd för klocktillverkaren Patek Philippe, köpt en villa på Chemin de Ruth. Enligt den schweiziska affärstidningen Bilanz uppgår köpesumman till 38 miljoner schweizerfranc, omkring 453 miljoner svenska kronor.

Fastigheten omfattar två byggnader med en sammanlagd boyta på drygt 500 kvadratmeter. Tomten är betydligt större, 5 628 kvadratmeter, och ligger på en gata där flera av Schweiz mest exklusiva bostadsaffärer har genomförts.

Säljaren tillhör familjen bakom Lacoste

Villan har tidigare ägts av Thierry Halff, som har kopplingar till den schweiziska handelsgruppen Maus Frères. Koncernen äger bland annat varuhuskedjan Manor och det franska modemärket Lacoste.

Affären för samman två familjer med långa traditioner inom internationell handel och lyxvaror. Maus Frères har sina rötter i schweizisk detaljhandel, medan familjen Stern har kontrollerat Patek Philippe sedan 1932.

Thierry Stern är dessutom väl bekant med Cologny. Enligt Watson har han sedan tidigare fastighetsintressen i området, däribland restaurangfastigheten Auberge du Lion d’Or.