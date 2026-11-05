En villa vid Genèvesjön har bytt ägare för motsvarande 453 miljoner kronor. Köparen är Thierry Stern, mannen bakom några av världens mest eftertraktade lyxklockor. Säljaren har kopplingar till ett annat välkänt lyxvarumärke, Lacoste.
Klockmiljardärens nya villa – prislappen: 453 miljoner
I Cologny, strax utanför Genève, ligger några av Schweiz dyraste privatbostäder. Stora villor med utsikt över Genèvesjön samsas med äldre egendomar, omgivna av parker och trädgårdar som skyddar från insyn. Här har schweiziska företagsfamiljer och internationella miljardärer länge sökt sig till ett av landets mest exklusiva bostadsområden.
Nu har Thierry Stern, ägare och vd för klocktillverkaren Patek Philippe, köpt en villa på Chemin de Ruth. Enligt den schweiziska affärstidningen Bilanz uppgår köpesumman till 38 miljoner schweizerfranc, omkring 453 miljoner svenska kronor.
Fastigheten omfattar två byggnader med en sammanlagd boyta på drygt 500 kvadratmeter. Tomten är betydligt större, 5 628 kvadratmeter, och ligger på en gata där flera av Schweiz mest exklusiva bostadsaffärer har genomförts.
Säljaren tillhör familjen bakom Lacoste
Villan har tidigare ägts av Thierry Halff, som har kopplingar till den schweiziska handelsgruppen Maus Frères. Koncernen äger bland annat varuhuskedjan Manor och det franska modemärket Lacoste.
Affären för samman två familjer med långa traditioner inom internationell handel och lyxvaror. Maus Frères har sina rötter i schweizisk detaljhandel, medan familjen Stern har kontrollerat Patek Philippe sedan 1932.
Thierry Stern är dessutom väl bekant med Cologny. Enligt Watson har han sedan tidigare fastighetsintressen i området, däribland restaurangfastigheten Auberge du Lion d’Or.
Här kan en villa kosta över en miljard
Cologny ligger på höjderna öster om Genève, med utsikt över sjön och de omgivande bergen. Närheten till stadens internationella organisationer, finansinstitut och flygplats har bidragit till områdets attraktionskraft.
Chemin de Ruth är en av de mest eftertraktade adresserna. Enligt Mansion Global har en fastighet på gatan tidigare sålts för 62 miljoner schweizerfranc. En annan har marknadsförts för 100 miljoner franc, motsvarande omkring 1,2 miljarder kronor.
Det höga prisläget förklaras bland annat av att stora tomter är sällsynta och att utbudet av exklusiva villor är begränsat. Många fastigheter stannar dessutom länge inom samma familj.
Cologny har också en plats i litteraturhistorien. Här ligger Villa Diodati, där Lord Byron tillbringade sommaren 1816 tillsammans med bland andra Mary Shelley. Det var under vistelsen hos Lord Byron som hon började arbeta med romanen Frankenstein.
Familjen Stern har ägt Patek Philippe i fyra generationer
Thierry Stern började arbeta i familjeföretaget 1990. Han blev vice vd 2003 och tog över som högste chef sex år senare, 2009. Familjen tog över företaget 1932, Thierry Stern är fjärde generationen, och har behållit kontrollen trots att stora internationella lyxkoncerner under åren visat intresse för verksamheten.
Patek Philippe är känt för sina avancerade mekaniska urverk och en produktion där hantverket fortfarande spelar en central roll. Märkets mest eftertraktade modeller har också blivit samlarobjekt, och ovanliga Patek Philippe-klockor har sålts för rekordbelopp på auktion.
Bilanz uppskattar Sternfamiljens samlade förmögenhet till omkring 6,5 miljarder schweizerfranc, motsvarande cirka 78 miljarder kronor.
Den nyinköpta villan ligger på samma gata som flera andra exklusiva fastigheter, men några närmare uppgifter om husets interiör eller eventuella renoveringsplaner har inte offentliggjorts.
Läs mer: Klockor som klår börsen – eller bara en dyr hobby? – Dagens PS
ANNONS