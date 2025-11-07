Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Frantzén möter Stureplan

Att stjärnkocken Björn Frantzén väljer att öppna ett grillhouse i kvarteren är ett tecken i tiden. “Han lägger sig precis bredvid Stureplansgruppens steakhouse”, säger Cavling. “Det är tuff konkurrens, men de här människorna triggas av det. Fredag och lördag är alltid fullsatt – kampen står om tisdag till torsdag. Det är då man avgör vem som är hetast i stan.”

Han berättar att Sperling & Co redan kokar. “Jag var där i tisdags. Fullsatt. Folk älskar att gå ut igen. Datan från SCB visar att vi värderar upplevelser högre än prylar efter pandemin. Diskmaskinen får vänta – nu äter vi oxfilé.”

Köttets återkomst

När Cavling får frågan om mattrenderna i huvudstaden svarar han snabbt: “Vi är inne i en konservativ era – politiskt och gastronomiskt. Män vill äta sig mätta igen. Wagyu är tidens kött. Fint, dyrt, fett och gott.”

Han skrattar när han tänker tillbaka på tiden då juicetrender och gröna koncept skulle frälsa innerstan. “Det var svårt. Tjejerna drack ekologisk juice men snittnotan blev för låg. Kött säljer. Punkt.”

(Bild: Svenska brasserier)

Sturehof – allas vardagsrum

Och var äter Cavling själv? Svaret beror på sällskapet. “Med min partner går jag till Chez Julie. För affärsmöten – Riche. Med kompisarna kan det bli – Asian Post Office eller Teatergrillen bar.”

Men det finns en krog som överträffar alla andra. “Sturehof är Stockholms stora familjekrog. Den funkar för allt och alla. Alla restauranger försöker efterlikna den. Men få lyckas.”

Han ler när han avslutar med en liten historielektion: “Vi tror att Sturehof alltid varit där. Men på 80-talet var det en pizzeria som drevs av juggemaffian. Sen kom PG Nilsson in – och resten är krogkulturhistoria.”

Perfect Weekend Guide: Här är tre heta krogadresser på Stureplan just nu:

– Sperling & Co: Nykomling som tagit över Brillos gamla lokaler. Snart är det tre restauranger under ett tak under Stureplansgruppens ledning.

– Frantzén Grillhouse: Stjärnkockens nästa stora projekt, öppnar 2026 på Stureplan i Teliahuset.

– Riche: Affärslunchens klassiker – och lika populär efter 18. Stockholms bästa mötesplats, det är sedan gammalt.

