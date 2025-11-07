Stockholm är en stad som aldrig slutar att förändras, och just nu är Stureplan epicentrum för en gastronomisk explosion. Grävskoporna har ersatt champagneglasen – men bara tillfälligt. För bakom byggdammet växer framtidens nöjeskvarter fram.
Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar
Mest läst i kategorin
Vi listar bästa de krogarna när ni ska fira fars dag i Stockholm
Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt bra middag. Här är åtta ställen i Stockholm där farsan får allt han vill ha – kött, klass och kanske ett glas Barolo. …
Köttsuget är tillbaka – men biffen blir allt dyrare
Det doftar smör, rök och nygrillad entrecôte över hela Stureplan. Perfect Weekend pratar förstås om det nya köttsuget. Efter år av oat-latte, pulled jackfruit och köttskam har stockholmarna återfått aptiten på det röda guldet. Och priset följer suget uppåt. Restaurang AG har gått som tåget i över ett decennium. Den gamla verkstadslokalen på Kungsholmen är …
Viggo testar krogen Misshumasshu
Birger Jarlspassagen har vaknat till liv igen tack vare duon bakom Adam/Albin. Krogen Misshumasshu har vuxit från hål i väggen till ett maffigt japanskt brasseri där både maten och stämningen sitter som en perfekt serverad sashimi eller som Mjällby spelar fotboll, anser Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. En kunglig galleria får nytt liv Birger Jarlspassagen …
The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn
Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka – inte bara för gourmander utan också för fans med mobilkameran i högsta hugg. På Hart Bageri köar turister för att knåda samma deg som seriens Marcus, medan Nomas arv fortsätter att dra till sig kockar, influencers och nyfikna matpilgrimer på jakt efter …
Så skapade Pontus Frithiof den mest exklusiva loungen på Arlanda
På Arlanda har det vuxit fram en lounge som på många sätt förändrat spelplanen. När SAS nu satsar på ett nätverk av partnerlounger i Europa är det lätt att glömma att den mest intressanta loungen redan finns på hemmaplan – och den drivs av Pontus Frithiof i samarbete med American Express. Perfect Weekends redaktör Viggo …
En ny era i betong och biff
“Det som händer nu kommer att förändra krogvärlden i decennier framåt, fastighetsägarna investerar miljarder på nya Stureplan”, säger Viggo Cavling från Perfect Weekend. “Det byggs fem, sex, kanske sju nya restauranglokaler runt Stureplan. Det kommer till och med en rooftopbar på Sturekompaniet.”
Efter konkursen för Taverna Brillo har nya Sperling & Co tagit över hörnet mot Birger Jarlsgatan. Och inte bara det – snart ska tre restauranger samsas i samma komplex. Kapitalet flyter in, fastighetsägarnas attityd har förändrats och kroglivet har blivit en industri med miljonbudgetar och PR-avdelningar.
“Det är omöjligt för en ensam familj och krögare att slå sig in här”, säger Cavling. “På Stureplan krävs det koncerner. Det är Stureplansgruppen, Frantzén Group, Svenska brasserier, Gastrogruppen och ett par till som delar på arenan.”
Läs även: Köttsuget är tillbaka – men biffen blir allt dyrare
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Frantzén möter Stureplan
Att stjärnkocken Björn Frantzén väljer att öppna ett grillhouse i kvarteren är ett tecken i tiden. “Han lägger sig precis bredvid Stureplansgruppens steakhouse”, säger Cavling. “Det är tuff konkurrens, men de här människorna triggas av det. Fredag och lördag är alltid fullsatt – kampen står om tisdag till torsdag. Det är då man avgör vem som är hetast i stan.”
Han berättar att Sperling & Co redan kokar. “Jag var där i tisdags. Fullsatt. Folk älskar att gå ut igen. Datan från SCB visar att vi värderar upplevelser högre än prylar efter pandemin. Diskmaskinen får vänta – nu äter vi oxfilé.”
Läs även: Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning, Realtid
Köttets återkomst
När Cavling får frågan om mattrenderna i huvudstaden svarar han snabbt: “Vi är inne i en konservativ era – politiskt och gastronomiskt. Män vill äta sig mätta igen. Wagyu är tidens kött. Fint, dyrt, fett och gott.”
Han skrattar när han tänker tillbaka på tiden då juicetrender och gröna koncept skulle frälsa innerstan. “Det var svårt. Tjejerna drack ekologisk juice men snittnotan blev för låg. Kött säljer. Punkt.”
Sturehof – allas vardagsrum
Och var äter Cavling själv? Svaret beror på sällskapet. “Med min partner går jag till Chez Julie. För affärsmöten – Riche. Med kompisarna kan det bli – Asian Post Office eller Teatergrillen bar.”
Men det finns en krog som överträffar alla andra. “Sturehof är Stockholms stora familjekrog. Den funkar för allt och alla. Alla restauranger försöker efterlikna den. Men få lyckas.”
Han ler när han avslutar med en liten historielektion: “Vi tror att Sturehof alltid varit där. Men på 80-talet var det en pizzeria som drevs av juggemaffian. Sen kom PG Nilsson in – och resten är krogkulturhistoria.”
Perfect Weekend Guide: Här är tre heta krogadresser på Stureplan just nu:
– Sperling & Co: Nykomling som tagit över Brillos gamla lokaler. Snart är det tre restauranger under ett tak under Stureplansgruppens ledning.
– Frantzén Grillhouse: Stjärnkockens nästa stora projekt, öppnar 2026 på Stureplan i Teliahuset.
– Riche: Affärslunchens klassiker – och lika populär efter 18. Stockholms bästa mötesplats, det är sedan gammalt.
Läs även: Här ska du fira fars dag i Stockholm
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Därför ska du inte ladda när elen är billigast: "Det är ologiskt"
Nya effektavgifter gör att den som laddar bilen vid fel tidpunkt kan få betala flera hundra kronor extra – även när elpriset egentligen är lågt. Dagens PS har rapporterat om fenomenet tidigare.? Under de senaste åren har elnätsföretagen så sakta börjat införa dessa nya effektavgifter, detta som ett sätt att jämna ut belastningen på elnätet …
Vi listar bästa de krogarna när ni ska fira fars dag i Stockholm
Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt bra middag. Här är åtta ställen i Stockholm där farsan får allt han vill ha – kött, klass och kanske ett glas Barolo. …
Elflyget som skakade om Wall Street
Beta Technologies klev in på börsen med över en miljard dollar i ryggen – och kan nu ta ledningen i kampen om framtidens elflyg. Det pågår just nu ett elektriskt kapplöpning i luften. Framtidens flygmaskiner ska vara tysta, utsläppsfria – och helst starta rakt upp från marken. Nu har amerikanska Beta Technologies tagit ett jättekliv …
EU vill skapa ny miniklass – inspirerad av Japans kei-bilar
EU planerar en ny småbilklass med enklare säkerhetskrav för att pressa priserna och möta konkurrensen från Kina. EU-kommissionen vill öppna för en helt ny fordonstyp som placerar sig någonstans mellan dagens småbilar och mopedbilar. Tanken är att sänka produktionskostnaderna genom att tillåta enklare säkerhetsstandarder – och därmed göra bilar billigare för både tillverkare och köpare. …
Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar
Stockholm är en stad som aldrig slutar att förändras, och just nu är Stureplan epicentrum för en gastronomisk explosion. Grävskoporna har ersatt champagneglasen – men bara tillfälligt. För bakom byggdammet växer framtidens nöjeskvarter fram. En ny era i betong och biff "Det som händer nu kommer att förändra krogvärlden i decennier framåt, fastighetsägarna investerar miljarder …