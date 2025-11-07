Dagensps.se
Weekend
Restaurang

Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar

Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Stockholm är en stad som aldrig slutar att förändras, och just nu är Stureplan epicentrum för en gastronomisk explosion. Grävskoporna har ersatt champagneglasen – men bara tillfälligt. För bakom byggdammet växer framtidens nöjeskvarter fram.

En ny era i betong och biff

“Det som händer nu kommer att förändra krogvärlden i decennier framåt, fastighetsägarna investerar miljarder på nya Stureplan”, säger Viggo Cavling från Perfect Weekend. “Det byggs fem, sex, kanske sju nya restauranglokaler runt Stureplan. Det kommer till och med en rooftopbar på Sturekompaniet.”

Efter konkursen för Taverna Brillo har nya Sperling & Co tagit över hörnet mot Birger Jarlsgatan. Och inte bara det – snart ska tre restauranger samsas i samma komplex. Kapitalet flyter in, fastighetsägarnas attityd har förändrats och kroglivet har blivit en industri med miljonbudgetar och PR-avdelningar.

“Det är omöjligt för en ensam familj och krögare att slå sig in här”, säger Cavling. “På Stureplan krävs det koncerner. Det är Stureplansgruppen, Frantzén Group, Svenska brasserier, Gastrogruppen och ett par till som delar på arenan.”

Snart öppnar ännu en krog på Stureplan i Stockholm. (Foto: Fredrik Persson/TT)
Frantzén möter Stureplan

Att stjärnkocken Björn Frantzén väljer att öppna ett grillhouse i kvarteren är ett tecken i tiden. “Han lägger sig precis bredvid Stureplansgruppens steakhouse”, säger Cavling. “Det är tuff konkurrens, men de här människorna triggas av det. Fredag och lördag är alltid fullsatt – kampen står om tisdag till torsdag. Det är då man avgör vem som är hetast i stan.”

Han berättar att Sperling & Co redan kokar. “Jag var där i tisdags. Fullsatt. Folk älskar att gå ut igen. Datan från SCB visar att vi värderar upplevelser högre än prylar efter pandemin. Diskmaskinen får vänta – nu äter vi oxfilé.”

Köttets återkomst

När Cavling får frågan om mattrenderna i huvudstaden svarar han snabbt: “Vi är inne i en konservativ era – politiskt och gastronomiskt. Män vill äta sig mätta igen. Wagyu är tidens kött. Fint, dyrt, fett och gott.”

Han skrattar när han tänker tillbaka på tiden då juicetrender och gröna koncept skulle frälsa innerstan. “Det var svårt. Tjejerna drack ekologisk juice men snittnotan blev för låg. Kött säljer. Punkt.”

(Bild: Svenska brasserier)

Sturehof – allas vardagsrum

Och var äter Cavling själv? Svaret beror på sällskapet. “Med min partner går jag till Chez Julie. För affärsmöten – Riche. Med kompisarna kan det bli – Asian Post Office eller Teatergrillen bar.”

Men det finns en krog som överträffar alla andra. “Sturehof är Stockholms stora familjekrog. Den funkar för allt och alla. Alla restauranger försöker efterlikna den. Men få lyckas.”

Han ler när han avslutar med en liten historielektion: “Vi tror att Sturehof alltid varit där. Men på 80-talet var det en pizzeria som drevs av juggemaffian. Sen kom PG Nilsson in – och resten är krogkulturhistoria.”

Perfect Weekend Guide: Här är tre heta krogadresser på Stureplan just nu:

Sperling & Co: Nykomling som tagit över Brillos gamla lokaler. Snart är det tre restauranger under ett tak under Stureplansgruppens ledning.
Frantzén Grillhouse: Stjärnkockens nästa stora projekt, öppnar 2026 på Stureplan i Teliahuset.
Riche: Affärslunchens klassiker – och lika populär efter 18. Stockholms bästa mötesplats, det är sedan gammalt.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RestaurangbranschenStockholmStureplanTrend
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

PS Studio

Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar

07 nov. 2025
