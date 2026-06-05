Guldet har sextonfaldigats i värde sedan millennieskiftet samtidigt som priset på labbodlade diamanter har rasat. Det har lett till en helt ny ekonomisk verklighet för svenska par där infattningen på förlovningsringen numera kan kosta betydligt mer än själva stenen.
Historiskt skifte: Nu är guldet dyrare än diamanten
En slät vigselring i 18 karats guld kostar i dag 18 300 kronor hos svenska smyckeskedjor. År 2005 kostade samma ring 2 437 kronor.
Det är en ökning på över 650 procent, enligt en undersökning baserad på priser från Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts Guld och Smycka.
En labbodlad diamant på 1 karat kostar från 4 000 till 9 400 kronor. Guldet kostar alltså numera mer än stenen.
Guldpriset driver notan
Guldet handlas i dag kring 4 500 dollar per ounce, motsvarande cirka 42 000 kronor. Sedan 2020 har priset stigit med mer än 150 procent.
”Ringarna har kanske aldrig varit så dyra som nu” säger experter från butikerna.
En solitär förlovningsring i 18 karats guld med en naturlig 0,5 karats diamant har gått från 5 989 kronor 2005 till 33 430 kronor våren 2026.
Prisökningen de senaste två åren har accelererat kraftigt, från 25 100 till 33 400 kronor. Men det intressanta är inte bara att ringen blivit dyrare. Det är var pengarna hamnar.
Diamanten blev den billiga delen
Doug Meadows, medgrundare till smyckeskedjan David Douglas Diamonds i Atlanta, beskriver ett skifte som vänder branschen upp och ned.
”Förr var diamanten den dyra delen. Nu när guldet kostar 4 500 till 5 000 dollar per ounce har infattningen blivit dyrare än stenen”, säger Meadows till BBC.
Siffrorna bekräftar bilden. En certifierad labbodlad diamant på 1 karat säljs i dag för 4 000 till 9 400 kronor.
61 procent väljer labbodlade diamanter
En naturlig sten i samma storlek och kvalitet kostar 42 000 till 61 000 kronor, enligt branschdata från MadisonDia. Prisskillnaden kan vara upp till 90 procent.
61 procent av alla amerikanska par som förlovade sig förra året valde en labbodlad sten, enligt The Knots 2026 Real Weddings Study som omfattar drygt 10 000 par.
Det är en ökning med 239 procent sedan 2020. ”Det handlar om stenen. Alla vill ha så stor sten som möjligt för pengarna”, säger Meadows.
De Beers blöder. Gruvor stänger.
Konsekvenserna för den traditionella diamantindustrin är brutal. De Beers, som en gång kontrollerade 90 procent av världens diamanthandel, redovisade en underliggande EBITDA-förlust på 511 miljoner dollar 2025.
Året innan var förlusten 25 miljoner. Priset på obearbetade diamanter sjönk från 142 dollar per karat 2025 till 101 dollar under första kvartalet 2026.
I Sierra Leone stängde landets största diamantgruva Koidu Holdings förra året med förlusten av 1 000 jobb. Officiellt på grund av en arbetskonflikt. Enligt insiders spelade den svaga marknaden en avgörande roll, rapporterar BBC.
Retailpriset på polerade naturliga diamanter har sjunkit med uppemot 40 procent på fyra år. Till det kommer Trumps 10-procentiga importtullar på diamanter till USA, som står för hälften av den globala efterfrågan.
De Beers vd Al Cook har jämfört labbodlade diamanter med en affisch av Mona Lisa. Marknaden verkar ha bestämt sig för att affischen duger gott.
Hållbarheten är inte självklar
Labbodlade diamanter marknadsförs som det gröna alternativet, men produktionen kräver reaktorer som körs vid extrema temperaturer under veckor, koncentrerade till fabriker i Indien och Kina.
”De här reaktorerna körs vid solens temperatur. De liknar datacenter i energiförbrukning”, säger Stanley Mathuram, miljökonsult i USA, till BBC.
Klimatavtrycket beror på fabrikens energikälla, inte på att stenen är labbodlad.
Vad det betyder för din plånbok
Guldet rusar. Diamanterna rasar. Det skapar en ny kalkyl för den som ska köpa ring.
Prisexempel:
En förlovningsring med labbodlad 1-karatsdiamant kan landa på 12 000 till 25 000 kronor. Samma ring med naturlig sten kostar 50 000 till 75 000 kronor.
Andrahandsvärdet:
Detaljpriset på labbodlade diamanter har fallit med 88 procent sedan 2020. Den som ser ringen som en investering bör veta att en labbodlad sten kan vara svår att sälja vidare.
Men även naturliga diamanter säljs sällan tillbaka till sitt butikspris. Guldet, däremot, har ett tydligt marknadsvärde som fortsätter stiga.
Paradoxen:
I en förlovningsring med labbodlad diamant är det i dag guldet som står för merparten av värdet. Metallen har blivit lyxvaran. Diamanten har blivit dekorationen.