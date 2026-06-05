Historiskt skifte: Nu är guldet dyrare än diamanten

Diamanten blev den billiga delen

Doug Meadows, medgrundare till smyckeskedjan David Douglas Diamonds i Atlanta, beskriver ett skifte som vänder branschen upp och ned.

”Odlade” industridiamanter säljs som hållbara smycken via nätet. Idag har priserna rasat i botten och guldet är nu dyrare än diamanten. Foto: Fredrik Sandberg / TT

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”Förr var diamanten den dyra delen. Nu när guldet kostar 4 500 till 5 000 dollar per ounce har infattningen blivit dyrare än stenen”, säger Meadows till BBC.

Siffrorna bekräftar bilden. En certifierad labbodlad diamant på 1 karat säljs i dag för 4 000 till 9 400 kronor.

61 procent väljer labbodlade diamanter

En naturlig sten i samma storlek och kvalitet kostar 42 000 till 61 000 kronor, enligt branschdata från MadisonDia. Prisskillnaden kan vara upp till 90 procent.

61 procent av alla amerikanska par som förlovade sig förra året valde en labbodlad sten, enligt The Knots 2026 Real Weddings Study som omfattar drygt 10 000 par.

Det är en ökning med 239 procent sedan 2020. ”Det handlar om stenen. Alla vill ha så stor sten som möjligt för pengarna”, säger Meadows.

De Beers blöder. Gruvor stänger.

Konsekvenserna för den traditionella diamantindustrin är brutal. De Beers, som en gång kontrollerade 90 procent av världens diamanthandel, redovisade en underliggande EBITDA-förlust på 511 miljoner dollar 2025.

Året innan var förlusten 25 miljoner. Priset på obearbetade diamanter sjönk från 142 dollar per karat 2025 till 101 dollar under första kvartalet 2026.

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I Sierra Leone stängde landets största diamantgruva Koidu Holdings förra året med förlusten av 1 000 jobb. Officiellt på grund av en arbetskonflikt. Enligt insiders spelade den svaga marknaden en avgörande roll, rapporterar BBC.

Retailpriset på polerade naturliga diamanter har sjunkit med uppemot 40 procent på fyra år. Till det kommer Trumps 10-procentiga importtullar på diamanter till USA, som står för hälften av den globala efterfrågan.

De Beers vd Al Cook har jämfört labbodlade diamanter med en affisch av Mona Lisa. Marknaden verkar ha bestämt sig för att affischen duger gott.

Hållbarheten är inte självklar

Labbodlade diamanter marknadsförs som det gröna alternativet, men produktionen kräver reaktorer som körs vid extrema temperaturer under veckor, koncentrerade till fabriker i Indien och Kina.

Så skapas syntetiska diamanter med HPHT-metoden (High Pressure High Temperature). Foto: TT

”De här reaktorerna körs vid solens temperatur. De liknar datacenter i energiförbrukning”, säger Stanley Mathuram, miljökonsult i USA, till BBC.

Klimatavtrycket beror på fabrikens energikälla, inte på att stenen är labbodlad.

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Guldet rusar. Diamanterna rasar. Det skapar en ny kalkyl för den som ska köpa ring.

Prisexempel:

En förlovningsring med labbodlad 1-karatsdiamant kan landa på 12 000 till 25 000 kronor. Samma ring med naturlig sten kostar 50 000 till 75 000 kronor.

Andrahandsvärdet:

Detaljpriset på labbodlade diamanter har fallit med 88 procent sedan 2020. Den som ser ringen som en investering bör veta att en labbodlad sten kan vara svår att sälja vidare.

Men även naturliga diamanter säljs sällan tillbaka till sitt butikspris. Guldet, däremot, har ett tydligt marknadsvärde som fortsätter stiga.

Paradoxen:

I en förlovningsring med labbodlad diamant är det i dag guldet som står för merparten av värdet. Metallen har blivit lyxvaran. Diamanten har blivit dekorationen.