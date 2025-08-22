Ozempic tar plats på krogen – nu krymper menyerna

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Småplock och snaquiris

Det italienska haket Lulla i Chelsea lockar gästerna med en aperitivo-box: nio små snacks för 28 dollar, lagom för fyra personer. På cocktailbaren Back Bar i Midtown serveras ”mini martinis” på två cl. Gästerna jublar – deras kroppar orkar inte längre med den gamla skolans dubbelgin.

Till och med snabbmatskedjan Smoothie King har hoppat på tåget. De lanserade i våras en GLP-1-meny med fem protein- och fiberstinna alternativ. En influencertjej i Michigan blev så glad att hon kallade menyn ”emotionellt bekräftande”.

Restaurangerna tvekar

ANNONS

Alla är dock inte med på tåget. På lyxkrogen Scarpetta säger ägaren John Meadow: ”Folk kommer hit för vin och pasta, inte för att småäta.” Och i London serverar klassikern Otto’s sin berömda ”menu for one, small appetite”. Den kostar 240 pund, inkluderar foie gras och skotsk hummer, och har en stamgäst: en 80-årig dam som tar GLP-1 och har ätit den fem gånger.

Läs även: Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)

Ett nytt segment: gäster med GLP-1 som vill äta men inte svulla. (Foto: TT)

Mer än bara bantningspiller

GLP-1-läkemedlen – med namn som Ozempic, Wegovy och Mounjaro – har blivit den största förändringen i krogvärlden sedan rökförbudet. Inte nog med att gästerna äter mindre, de dricker också mindre alkohol. Restaurangerna får anpassa sig, annars riskerar de att bli lämnade bakom.

Som en av krögarna i New York uttryckte det: ”Bältena blir tajtare – men det blir plånböckerna också.”

Och i Sverige då

Än så länge finns inga tecken på att svenska restauranger erbjuder särskilda Ozempic-menyer. Här märks trenden snarare genom att vissa gäster äter mindre eller går mer sällan på krogen. Kanske är det bara en tidsfråga innan någon krögare i Stockholm lanserar en ”mini-toast Skagen” eller en halvliter lättöl i snapsglas.

Små portioner ger stora rubriker på krogscenen. (Foto: Canva)

ANNONS

Perfect Weekend Guide: Krogtrender 2025

Mini-meny : Clinton Hall i New York serverar burgare på två ounce med minimal öl. Succé bland GLP-1-gäster.

: Clinton Hall i New York serverar burgare på två ounce med minimal öl. Succé bland GLP-1-gäster. Mini-martinis : Back Bar i Midtown erbjuder halvstora cocktails. Perfekt för den som bara orkar en klunk.

: Back Bar i Midtown erbjuder halvstora cocktails. Perfekt för den som bara orkar en klunk. Småplock de luxe : Otto’s i London lanserar ”menu for one, small appetite” – foie gras i miniformat för 240 pund.

: Otto’s i London lanserar ”menu for one, small appetite” – foie gras i miniformat för 240 pund. Kedjornas svar : Smoothie King har infört en hel GLP-1-meny med smoothies anpassade för den nya vågen av bantningsgäster.

: Smoothie King har infört en hel GLP-1-meny med smoothies anpassade för den nya vågen av bantningsgäster. Sverige: Trenden har ännu inte nått våra restauranger, men det kan ändras snabbt när matkulturen krymper i kapp med aptiten.

Läs även: Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe