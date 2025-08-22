”För några år sedan var det bara damer som åt som småfåglar. Nu är det alla som går på Ozempic.” Orden kommer från Dana Gunders, expert på matsvinn i USA. När var fjärde gäst lämnar halva tallriken orörd gäller det för restaurangerna att tänka om.
Ozempic tar plats på krogen – nu krymper menyerna
På sportbaren Clinton Hall i New York kostar en ”teeny-weeny mini meal” åtta dollar. Då får man en hamburgare stor som en femma, fem pommes frites och en pytteliten margarita. Det ser ut som en barnmeny, men är i själva verket framtidens krogmat – fast för vuxna.
Ägaren Aristotele Hatzigeorgiou ledsnade på att se gästerna beställa stora portioner och sedan peta i maten. Han tänkte: varför inte göra en meny som matchar den nya medicin-trenden. Resultatet blev succé.
Läs även: Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Småplock och snaquiris
Det italienska haket Lulla i Chelsea lockar gästerna med en aperitivo-box: nio små snacks för 28 dollar, lagom för fyra personer. På cocktailbaren Back Bar i Midtown serveras ”mini martinis” på två cl. Gästerna jublar – deras kroppar orkar inte längre med den gamla skolans dubbelgin.
Till och med snabbmatskedjan Smoothie King har hoppat på tåget. De lanserade i våras en GLP-1-meny med fem protein- och fiberstinna alternativ. En influencertjej i Michigan blev så glad att hon kallade menyn ”emotionellt bekräftande”.
Restaurangerna tvekar
Alla är dock inte med på tåget. På lyxkrogen Scarpetta säger ägaren John Meadow: ”Folk kommer hit för vin och pasta, inte för att småäta.” Och i London serverar klassikern Otto’s sin berömda ”menu for one, small appetite”. Den kostar 240 pund, inkluderar foie gras och skotsk hummer, och har en stamgäst: en 80-årig dam som tar GLP-1 och har ätit den fem gånger.
Läs även: Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)
Mer än bara bantningspiller
GLP-1-läkemedlen – med namn som Ozempic, Wegovy och Mounjaro – har blivit den största förändringen i krogvärlden sedan rökförbudet. Inte nog med att gästerna äter mindre, de dricker också mindre alkohol. Restaurangerna får anpassa sig, annars riskerar de att bli lämnade bakom.
Som en av krögarna i New York uttryckte det: ”Bältena blir tajtare – men det blir plånböckerna också.”
Och i Sverige då
Än så länge finns inga tecken på att svenska restauranger erbjuder särskilda Ozempic-menyer. Här märks trenden snarare genom att vissa gäster äter mindre eller går mer sällan på krogen. Kanske är det bara en tidsfråga innan någon krögare i Stockholm lanserar en ”mini-toast Skagen” eller en halvliter lättöl i snapsglas.
Läs även: Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
