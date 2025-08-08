Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

San Lorenzo: Vinyl, graffiti och friterad trippa

Mazzo är tillbaka – nu i bohemiska San Lorenzo, där graffitin klättrar på väggarna och romarna inte ber om notan utan om en spellista. Den lilla restaurangen var först en kultfavorit i Centocelle, men efter fyra års tystnad är den nu återuppstånden med ett kök inramat av ett gigantiskt fartygsfönster. Här serveras trippa alla Romana – inte som gryta, utan som gyllene chips på en bädd av tomatsås och pecorino. För den modige väntar även fettuccine med salt torsk, eller en majestätisk fläsknacke.

Adress: Via degli Equi 62

Pris: Pasta från 16 euro, varmrätter från 22 euro

Om Fellini levt hade han ätit här – och postat det på Instagram. (Foto: Canva)

Garbatella: Nonna goes hipster

Trecca-Roma ställer en evig fråga: Är en bra Amatriciana värd två bussbyten, ett taxitelefonnummer och svett i pannan? Svaret är ja. Här blandar bröderna Trecastelli gamla romerska favoriter med unga tatuerade servitörer och olivolja som får influencers att gråta. Missa inte tungans comeback – grillad och serverad med salsa verde – eller deras pajataspett: kalvtarm, stekt till perfektion. Låter det för mycket? Ta en artischocka och känn dig kulturell.

Adress: Via Alessandro Severo 220

Pris: Pasta och varmrätter från 15 euro

Flaminio: Naturvin och pizza på piedestal

En kort spårvagnsresa från Piazza del Popolo ligger Enoteca Mostò, där vinlistan är ersatt av en man som säger ”jag ÄR vinlistan”. Ciro Borriello guidar dig mellan 450 flaskor – från molniga prosecco till slovensk vildjäst. Tilltugget? Pecorino som marinerats i öl och fikon från Lazio.

Runt hörnet ligger Avenida Calò, pizzerian där pizzorna presenteras på små piedestaler som om de vore samtidskonst. Mest imponerar en dubbelgräddad skapelse med mozzarella-skum, friterad basilika och tomater söta som gelato.

Adresser:

Mostò: Viale Pinturicchio 32 – Smårätter från 10 euro

Avenida Calò: Viale Pinturicchio 40 – Pizzor från 9 till 22 euro, avsmakning 55 euro

Glöm cappuccino efter klockan elva. Här dricker vi orangevin till frukost. (Foto: Canva)

Prati: Deli utan turister

Glöm Roscioli och turistkaoset. I Prati ligger Gabrini, grundat av Camilla Castroni – arvtagerska till den legendariska Castroni-delin. Dagtid serveras salumi på gnocco fritto med ricotta och kanderad apelsin. Kvällstid tar man fram utdragbara bord, dämpar belysningen och bjuder på rätter som pizzetta med kycklingleverpaté och tagliolini med smör och 36-månaders parmesan. Förköp helst den berömda kycklingen, långsamt grillad till gyllene fulländning.

Adress: Viale Cola di Rienzo 200

Pris: Smårätter från 6 euro, pasta från 15 euro, varmrätter från 19 euro

Inälvor smakar bäst långt bort från Colosseums skuggor. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Äta med lokalbefolkningen i Rom

Tips 1: Lämna centrum. Bra mat bor inte granne med Fontana di Trevi.

Tips 2: Boka bord. Även de små trattoriorna är populära bland de som vet.

Tips 3: Våga beställa det konstiga. Du är i Rom – inälvor är kärlek.

Tips 4: Ta tunnelbana och spårvagn. Taxi är för turister.

Tips 5: Säg aldrig nej till prosecco som jäst i flaskan. Särskilt inte om servern har skägg och barfota loafers.

Källa: NY Times

