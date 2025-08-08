Att äta sig igenom Roms historiska centrum är som att bläddra i en blek kokbok på engelska. Men bara några hållplatser bort väntar en annan stad – en där romarna själva äter, dricker och lever. Här är några ställen som bevisar att pastans framtid inte ligger bland gladiatorhjälmar i plast.
Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Centocelle: Inälvor och champagne
Menabò Vino e Cucina är värd en 40-minuters tunnelbanefärd österut, särskilt om du drömmer om ravioli fyllda med coratella (inälvor från lamm) och en sås på rökt mjölk. Ja, det låter märkligt. Men smakar ljuvligt. Bröderna Camponeschi har gjort den gamla arbetarstadsdelen Centocelle till sitt gastronomiska högkvarter, komplett med Bangladeshi souschef, amarone på glas och lamb riblets med surkörsbär. Inredningen? Blå väggar och 300 vinflaskor som stirrar på dig.
Adress: Via delle Palme 44 D/E
Pris: Pasta från 14 euro, varmrätter från 16 euro
San Lorenzo: Vinyl, graffiti och friterad trippa
Mazzo är tillbaka – nu i bohemiska San Lorenzo, där graffitin klättrar på väggarna och romarna inte ber om notan utan om en spellista. Den lilla restaurangen var först en kultfavorit i Centocelle, men efter fyra års tystnad är den nu återuppstånden med ett kök inramat av ett gigantiskt fartygsfönster. Här serveras trippa alla Romana – inte som gryta, utan som gyllene chips på en bädd av tomatsås och pecorino. För den modige väntar även fettuccine med salt torsk, eller en majestätisk fläsknacke.
Adress: Via degli Equi 62
Pris: Pasta från 16 euro, varmrätter från 22 euro
Garbatella: Nonna goes hipster
Trecca-Roma ställer en evig fråga: Är en bra Amatriciana värd två bussbyten, ett taxitelefonnummer och svett i pannan? Svaret är ja. Här blandar bröderna Trecastelli gamla romerska favoriter med unga tatuerade servitörer och olivolja som får influencers att gråta. Missa inte tungans comeback – grillad och serverad med salsa verde – eller deras pajataspett: kalvtarm, stekt till perfektion. Låter det för mycket? Ta en artischocka och känn dig kulturell.
Adress: Via Alessandro Severo 220
Pris: Pasta och varmrätter från 15 euro
Flaminio: Naturvin och pizza på piedestal
En kort spårvagnsresa från Piazza del Popolo ligger Enoteca Mostò, där vinlistan är ersatt av en man som säger ”jag ÄR vinlistan”. Ciro Borriello guidar dig mellan 450 flaskor – från molniga prosecco till slovensk vildjäst. Tilltugget? Pecorino som marinerats i öl och fikon från Lazio.
Runt hörnet ligger Avenida Calò, pizzerian där pizzorna presenteras på små piedestaler som om de vore samtidskonst. Mest imponerar en dubbelgräddad skapelse med mozzarella-skum, friterad basilika och tomater söta som gelato.
Adresser:
Mostò: Viale Pinturicchio 32 – Smårätter från 10 euro
Avenida Calò: Viale Pinturicchio 40 – Pizzor från 9 till 22 euro, avsmakning 55 euro
Prati: Deli utan turister
Glöm Roscioli och turistkaoset. I Prati ligger Gabrini, grundat av Camilla Castroni – arvtagerska till den legendariska Castroni-delin. Dagtid serveras salumi på gnocco fritto med ricotta och kanderad apelsin. Kvällstid tar man fram utdragbara bord, dämpar belysningen och bjuder på rätter som pizzetta med kycklingleverpaté och tagliolini med smör och 36-månaders parmesan. Förköp helst den berömda kycklingen, långsamt grillad till gyllene fulländning.
Adress: Viale Cola di Rienzo 200
Pris: Smårätter från 6 euro, pasta från 15 euro, varmrätter från 19 euro
Perfect Weekend Guide: Äta med lokalbefolkningen i Rom
Tips 1: Lämna centrum. Bra mat bor inte granne med Fontana di Trevi.
Tips 2: Boka bord. Även de små trattoriorna är populära bland de som vet.
Tips 3: Våga beställa det konstiga. Du är i Rom – inälvor är kärlek.
Tips 4: Ta tunnelbana och spårvagn. Taxi är för turister.
Tips 5: Säg aldrig nej till prosecco som jäst i flaskan. Särskilt inte om servern har skägg och barfota loafers.
Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling rapporterar från en bilsemester i Normandie, där havet sjunger, bilen gnäller och servitören glömmer medium.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
