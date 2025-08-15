Tre ingredienser. Inte fyra. Och absolut ingen grädde. Det är domen från Rom efter att matsajten Good Food publicerat sin version av pastaklassikern cacio e pepe – med parmesan, smör och löften om att allt går på under tio minuter.
Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe
Mest läst i kategorin
Skippa denna krydda – så blir dina tomater magiska
Tomater kan vara röda, saftiga och somriga – och ändå smaka… meh. Hemligheten ligger i att byta ut den gamla standardkryddan mot något som ger syra, fräschör och ett helt nytt djup. Tomaten – sommarens diva Tomater är kökets Beyoncé – röda, saftiga och alltid i centrum. Men även en diva kan behöva en bra …
Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)
Potatisen har inte bara vunnit en plats på våra tallrikar – den har i många avseenden räddat svenska folksjälen. Hur? Jo, med hjälp av en vild tomat, en envis vetenskapsdam och en mycket hungrig befolkning. Från vild tomat till vildtillväxt För nio miljoner år sedan inträffade ett slags biologiskt blinddate. En tomatliknande växt träffade en …
Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Att äta sig igenom Roms historiska centrum är som att bläddra i en blek kokbok på engelska. Men bara några hållplatser bort väntar en annan stad – en där romarna själva äter, dricker och lever. Här är några ställen som bevisar att pastans framtid inte ligger bland gladiatorhjälmar i plast. Centocelle: Inälvor och champagne Menabò …
"Två glas vin är det nya svarta"
Soberish-trenden sköljer in över Sverige som ett nytvättat vitt lakan. Att dricka lagom, typ två glas vin – inte sluta helt – är det nya idealet, och plötsligt känns två glas vin som höjden av sofistikerad självkontroll. Forskare, influencers och läkare som alla säger samma sak: mindre vin, mer glow. Ett glas vin är det …
Bröstmjölksglass – trend eller trams?
Det låter som en scen ur en sketch på Saturday Night Live. Men det är faktiskt på riktigt: bröstmjölksglass. I USA har barnproduktsföretaget Frida och glassfabriken OddFellows i Brooklyn lanserat en ny smak: bröstmjölk. Ja, du läste rätt. Bröstmjölk. Men innan du börjar fundera på vem som har donerat – nej, det är inte riktig …
Pastaskandalen som kokade över
Cacio e pepe är en av Roms mest minimalistiska stoltheter. Pasta, svartpeppar och pecorino. Punkt. Den ska röras ihop långsamt, med kärlek och känsla, inte stressas fram som ett snabbmatsrecept för folk som inte ens hinner koka pastavattnet ordentligt.
När Good Food nyligen lade ut sin ”enkel variant” med parmesan och smör, exploderade reaktionerna i Italien, rapporterar BBC.
Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Brev till ambassadören
Fiepet Confesercenti, som representerar landets restauranger, var så upprörd att de skickade brev både till sajtens ägare och till Storbritanniens ambassadör i Rom.
”Det finns inte fyra ingredienser, utan tre: pasta, peppar och pecorino”, dundrade ordförande Claudio Pica.
Good Food svarade att deras recept var anpassat för hemmakockar i Storbritannien och Sverige, där pecorino inte alltid står längst fram i mejerihyllan. De bjöd även in Roms restaurangförbund att skicka en äkta version som de kan publicera.
”Grädde ger mig gåshud – på fel sätt”
Italienska medier kallade det hela en skandal. En journalist på public service-kanalen RAI erkände att tipset om att lägga till grädde gav honom rysningar – och inte av det positiva slaget.
Restaurangägaren Giorgio Eramo, som driver en pastakrog nära Petersplatsen, var kort och koncist:
”Det där är inte cacio e pepe. Det är pasta Alfredo. Helt annan rätt.”
Lime går bra – men inte smör
Vissa kockar gör egna sommarvarianter, men vet var gränsen går. ”Jag gör en med lime, det ger friskhet men ändrar inte traditionen. Smör och grädde däremot – då är vi ute och cyklar”, säger Eramo.
”Grädde är för desserter”
Nicola, som driver en smörgåsbar nära Vatikanen, tog särskilt illa vid sig av gräddtanken:
”Grädde är för efterrätter. För Guds skull.”
Italienare har ett rykte om sig att vara överkänsliga när det gäller mat. Men i ett land där mycket av kulturen byggs kring maten är det nästan logiskt.
”Om du rör vid det enda vi har som är heligt, blir vi ledsna”, säger baristan Eleonora.
För att undvika internationella pastakriser: lämna smörpaketet i kylen, glöm grädden och riv pecorino istället.
Perfect Weekend Guide: Så gör du äkta cacio e pepe hemma
- Koka pasta, helst tonnarelli.
- Rosta svartpeppar i pannan.
- Riv pecorino och blanda med pastavattnet till en kräm.
- Vänd ner pastan och pepparn. Ät direkt.
- Tänk på att inte bjuda en italienare om du använt parmesan – om du vill undvika diplomatiska problem.
Läs även: Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska
Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen – men utan att konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva. Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter …
Här är anledningen till att Mallorcas krogar står tomma i sommar
Mallorca är fullpackat med turister, flygplatsen slår rekord och hotellen är dyrare än någonsin. Ändå sitter servitörerna och rullar tummarna. Från lyxhotell till Lidl-middag Miguel Carrió, ordförande för restaurangägarna längs Paseo Mallorca i Palma, låter nästan uppgiven. Han jämför läget med finanskrisen 2007. Då rasade fastigheterna, nu är det kroglivet som hotar att kollapsa. ”Palma …
Sista chansen-turism – resor som räddar eller sabbar planeten
Från smältande glaciärer på Island till bleknande korallrev i Australien – allt fler jagar upplevelser som snart kan vara borta för alltid. Förespråkarna kallar det en chans att skapa engagemang, kritikerna ser det som att släcka bränder med bensin. Frågan är: kan man resa till hotade platser utan att själv bli en del av problemet. …
Resenärens tabbe: Sa det förbjudna ordet på kryssning
En 274 dagar lång kryssning låter som rena drömmen – tills du råkar säga fel ord vid lunchbordet. På Royal Caribbeans Serenade of the Seas finns en oskriven regel som kan tysta en hel matsal på sekunden. Och ja, det handlar om du vet vad… En 274 dagar lång kryssning – och ett ord man …
Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe
Tre ingredienser. Inte fyra. Och absolut ingen grädde. Det är domen från Rom efter att matsajten Good Food publicerat sin version av pastaklassikern cacio e pepe – med parmesan, smör och löften om att allt går på under tio minuter. Pastaskandalen som kokade över Cacio e pepe är en av Roms mest minimalistiska stoltheter. Pasta, …