Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe

Grädde i cacio e pepe? Bara om du vill starta ett mindre gatukrig i Trastevere. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Tre ingredienser. Inte fyra. Och absolut ingen grädde. Det är domen från Rom efter att matsajten Good Food publicerat sin version av pastaklassikern cacio e pepe – med parmesan, smör och löften om att allt går på under tio minuter.

Pastaskandalen som kokade över

Cacio e pepe är en av Roms mest minimalistiska stoltheter. Pasta, svartpeppar och pecorino. Punkt. Den ska röras ihop långsamt, med kärlek och känsla, inte stressas fram som ett snabbmatsrecept för folk som inte ens hinner koka pastavattnet ordentligt.

När Good Food nyligen lade ut sin ”enkel variant” med parmesan och smör, exploderade reaktionerna i Italien, rapporterar BBC.

Cacio e pepe: beviset på att enkelhet kan vara farligt att röra vid. (Foto: Canva)
Brev till ambassadören

Fiepet Confesercenti, som representerar landets restauranger, var så upprörd att de skickade brev både till sajtens ägare och till Storbritanniens ambassadör i Rom.
”Det finns inte fyra ingredienser, utan tre: pasta, peppar och pecorino”, dundrade ordförande Claudio Pica.

Good Food svarade att deras recept var anpassat för hemmakockar i Storbritannien och Sverige, där pecorino inte alltid står längst fram i mejerihyllan. De bjöd även in Roms restaurangförbund att skicka en äkta version som de kan publicera.

”Grädde ger mig gåshud – på fel sätt”

Italienska medier kallade det hela en skandal. En journalist på public service-kanalen RAI erkände att tipset om att lägga till grädde gav honom rysningar – och inte av det positiva slaget.

Restaurangägaren Giorgio Eramo, som driver en pastakrog nära Petersplatsen, var kort och koncist:
”Det där är inte cacio e pepe. Det är pasta Alfredo. Helt annan rätt.”

Lime går bra – men inte smör

Vissa kockar gör egna sommarvarianter, men vet var gränsen går. ”Jag gör en med lime, det ger friskhet men ändrar inte traditionen. Smör och grädde däremot – då är vi ute och cyklar”, säger Eramo.

”Grädde är för desserter”

Nicola, som driver en smörgåsbar nära Vatikanen, tog särskilt illa vid sig av gräddtanken:
”Grädde är för efterrätter. För Guds skull.”

Italienare har ett rykte om sig att vara överkänsliga när det gäller mat. Men i ett land där mycket av kulturen byggs kring maten är det nästan logiskt.
”Om du rör vid det enda vi har som är heligt, blir vi ledsna”, säger baristan Eleonora.

För att undvika internationella pastakriser: lämna smörpaketet i kylen, glöm grädden och riv pecorino istället.

Tre ingredienser som kan förena ett helt land – och splittra ett helt internet. (Foto: Canva)
Perfect Weekend Guide: Så gör du äkta cacio e pepe hemma

  • Koka pasta, helst tonnarelli.
  • Rosta svartpeppar i pannan.
  • Riv pecorino och blanda med pastavattnet till en kräm.
  • Vänd ner pastan och pepparn. Ät direkt.
  • Tänk på att inte bjuda en italienare om du använt parmesan – om du vill undvika diplomatiska problem.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

