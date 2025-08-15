Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Brev till ambassadören

Fiepet Confesercenti, som representerar landets restauranger, var så upprörd att de skickade brev både till sajtens ägare och till Storbritanniens ambassadör i Rom.

”Det finns inte fyra ingredienser, utan tre: pasta, peppar och pecorino”, dundrade ordförande Claudio Pica.

Good Food svarade att deras recept var anpassat för hemmakockar i Storbritannien och Sverige, där pecorino inte alltid står längst fram i mejerihyllan. De bjöd även in Roms restaurangförbund att skicka en äkta version som de kan publicera.

”Grädde ger mig gåshud – på fel sätt”

Italienska medier kallade det hela en skandal. En journalist på public service-kanalen RAI erkände att tipset om att lägga till grädde gav honom rysningar – och inte av det positiva slaget.

Restaurangägaren Giorgio Eramo, som driver en pastakrog nära Petersplatsen, var kort och koncist:

”Det där är inte cacio e pepe. Det är pasta Alfredo. Helt annan rätt.”

Lime går bra – men inte smör

Vissa kockar gör egna sommarvarianter, men vet var gränsen går. ”Jag gör en med lime, det ger friskhet men ändrar inte traditionen. Smör och grädde däremot – då är vi ute och cyklar”, säger Eramo.

”Grädde är för desserter”

Nicola, som driver en smörgåsbar nära Vatikanen, tog särskilt illa vid sig av gräddtanken:

”Grädde är för efterrätter. För Guds skull.”

Italienare har ett rykte om sig att vara överkänsliga när det gäller mat. Men i ett land där mycket av kulturen byggs kring maten är det nästan logiskt.

”Om du rör vid det enda vi har som är heligt, blir vi ledsna”, säger baristan Eleonora.

För att undvika internationella pastakriser: lämna smörpaketet i kylen, glöm grädden och riv pecorino istället.

Tre ingredienser som kan förena ett helt land – och splittra ett helt internet. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så gör du äkta cacio e pepe hemma

Koka pasta, helst tonnarelli.

Rosta svartpeppar i pannan.

Riv pecorino och blanda med pastavattnet till en kräm.

Vänd ner pastan och pepparn. Ät direkt.

Tänk på att inte bjuda en italienare om du använt parmesan – om du vill undvika diplomatiska problem.

