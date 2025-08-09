Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

En skeptisk start i Sverige

Den första potatisen kom till Sverige redan 1658. Men den var mest ett kuriosakabinett i Uppsala botaniska trädgård – något som samlare kunde skryta med, men inte äta. Det var först när Jonas Alströmer på 1720-talet började förespråka potatisen som nyttogröda som folk långsamt började förstå vad det handlade om. Lite som när din faster upptäckte TikTok.

Eva Ekeblad: Sveriges första influencer med rotfruktsnisch. (Foto: Canva)

Eva Ekeblad – spritens urmoder

År 1746 hände något viktigt. Eva Ekeblad – adelsdam, agronom och allmän queen – kom på att man kunde göra både mjöl och brännvin av potatis. Det kanske inte låter så dramatiskt, men det innebar att vi kunde spara det dyra vetet till bröd och använda potatis till fyllan. Svensk mathistoria förändrades över en natt.

Vetenskapsakademien jublade och Eva blev första kvinna att väljas in. Tack vare henne blev potatisen något mer än bara en blomma i trädgården – den blev basföda och säkerhetsnät.

Från hungerhjälp till hipstermat på 200 år. (Foto: Canva)

Knölen som räddade landet

Under missväxtåren 1771–1773 tog staten till potatisen som sista halmstrå. Man delade ut sättpotatis, tryckte broschyrer och spred budskapet om denna magiska rotfrukt. Fler och fler odlade – inte för att det var trendigt, utan för att överleva.

På 1800-talet exploderade odlingen. Småbönder odlade för husbehov, brännvinet rann fritt, och potatisen blev synonym med överlevnad. Det är därför det finns så många varianter av kroppkakor, pitepalt och rårakor – potatisen var matens motsvarighet till IKEA: billig, funktionell och fanns i alla svenska hem.

Alla älskar pommes – ingen vill erkänna det offentligt. (Foto: Canva)

En hybrid med framtiden för sig

Men vad säger den nya kinesiska studien då? Jo, forskare har nu identifierat exakt när potatisen blev potatis. Genom att analysera DNA från över 500 växter har man kommit fram till att knölen bildades genom en hybridisering mellan en vild tomatväxt och en potatisväxt utan knöl – någon gång för nio miljoner år sedan.

Det är särskilt två gener som varit avgörande: SP6A (från tomaten) gör att potatisen kan bilda en knöl, medan IT1 (från den andra växten) gör att knölen växer under jord.

All denna kunskap är idag guld värd för växtförädlare, som försöker ta fram framtidens superpotatis: tålig, god, klimatsmart och helst med lång hållbarhet även i regn, solsken och systembolagslager.

Den enda växten som både kan göra chips och lösa kriser. (Foto: Canva)

3 svenska potatisfakta du borde kunna

1. Potatisens svenska urfader

Jonas Alströmer spred potatisen till svenska bönder på 1700-talet – och blev odödlig i Alingsås.

2. Eva Ekeblads potatissprit

År 1746 löste Eva Ekeblad både svält och brännvinsbrist i ett svep – med potatis som verktyg.

3. Statens potatiskampanj

Efter missväxten på 1770-talet delade svenska staten ut potatis till folket. Krispaket i knölig form.

Potatisen är inte bara en råvara. Den är svensk mentalitet i form av kolhydrat: anspråkslös, pålitlig och otroligt mångsidig. Och nu vet vi – allt började med en flirt i Anderna mellan en tomat och en slätpotatis utan framtid.

Och ja, det är därför vi säger potatisgratäng, men aldrig tomatgratäng. Evolutionen har humor.

