Kvinna tvättade 29 miljarder genom Danske Bank – får maximalt straff

Ellert drev ett serviceföretag i Köpenhamn som upprättade och administrerade kommanditbolag åt bland andra ryska miljardärer.

Bolagen, med namn som Frisk Handel, Lukoje Trading och Ambrella, var tomma skalbolag utan verklig verksamhet. Genom dem slussades enorma summor via Danske Banks estniska filial under perioden 2008 till 2016.

En litauiske medborgare dömdes i samma mål till sex års fängelse för medhjälp till penningtvätt av samma belopp.

Överdomstolen fastställer maxstraff

Ellert dömdes först till nio år av Københavns Byret i februari 2024. Hon överklagade till Østre Landsret och krävde frikännande, men överdomstolen fastställde straffet.

Utöver fängelsestraffet förbjuds hon från att delta i företagsledning i Danmark och utomlands, och 2,6 miljoner danska kronor har förverkats.

Åklagarna kallade det första gången någon dömts för att ha byggt upp ett helt system som möjliggör penningtvätt i den här skalan. Domstolen konstaterade att det inte är känt vilka brott som genererade de enorma summorna, men att detta inte krävs för en fällande dom.

En del av Europas största bankskandal

Domen är en del av det juridiska efterspelet till Danske Banks penningtvättskandal, en av de största i europeisk bankhistoria. Mellan 2007 och 2015 passerade misstänkta transaktioner på uppemot 200 miljarder euro genom bankens estniska filial, ofta med kopplingar till Ryssland och forna Sovjetstater.

Skandalen blev offentlig 2017 efter grävande journalistik av danska Berlingske och ledde till att dåvarande vd Thomas Borgen avgick 2018. Danske Bank erkände till slut penningtvätt och betalade böter på över 20 miljarder kronor till amerikanska myndigheter.

Skandalen satte också ljuset på andra nordiska banker. Swedbanks dåvarande vd Birgitte Bonnesen fälldes för grovt svindleri kopplat till bankens egna penningtvättsexponering i Baltikum, en dom som prövats ända upp i Högsta domstolen. Nordiska banker har sedan dess tvingats till omfattande reformer av sina rutiner mot penningtvätt.