Musk och Bezos hoppade av Europas rymdtoppmöte – Vita Huset bakom

Europa satsar fem gånger mindre än USA

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Europa lägger ungefär fem gånger mindre resurser på rymdinvesteringar än USA. Bedömningen kommer från ESA:s generaldirektör Josef Aschbacher, som varnar för att Europa riskerar brist på bärraketer före 2030. Europas uppskjutningar räknas i tiotal.

President Donald Trump har satt målet 1 000 uppskjutningar per år till 2030.

Marknaden växer oavsett vem som sätter agendan. Den globala rymdekonomin passerade 500 miljarder dollar under 2025 och väntas nå omkring 1 100 miljarder dollar till 2035, enligt en PwC-studie som släpptes på tisdagen.

Tillväxten drivs av satellitkommunikation, navigation, jordobservation och verksamhet kring månen, och gör rymden till nästa biljonmarknad.

Tyskland har tagit över ledartröjan från Frankrike

Frankrike har historiskt varit Europas ledande rymdnation, med rötter i det ballistiska programmet från 1950-talet. Den positionen är borta. Vid ESA:s ministerråd i Bremen i november 2025 stod Tyskland för omkring 23 procent av åtagandena, drygt 5 miljarder euro, medan Frankrike och Italien landade på cirka 16 procent vardera.

Sammanlagt gjorde medlemsländerna rekordstora åtaganden i Bremen på 22,3 miljarder euro. Det gör europeisk rymdpolitik till en förhandling mellan Berlin och Paris snarare än ett gemensamt program.

Rom i december avgör mindre än många tror

Toppmötet i Paris beslutar inga budgetar. Syftet är enligt ESA att lyfta Europas rymdframtid till högsta politiska nivå, och resultatet väntas bli breda deklarationer om rymdtrafik, tillgång till omloppsbana och frekvenser.

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ESA håller ett mellanliggande ministermöte i Rom den 15 december. De stora treårsåtagandena är dock redan gjorda i Bremen, och nästa ordinarie ministerråd hålls först 2028.

Parallellt ska EU besluta om cirka 60 miljarder euro till rymden i nästa långtidsbudget, där Frankrike och Tyskland är oense om kriterierna. Europa söker sin plats i en kapplöpning som drivs av två andra aktörer.

Sverige väntar fortfarande på sin första uppskjutning

Sverige är ESA-medlem och invigde Spaceport Esrange utanför Kiruna i januari 2023. Någon satellit har ännu inte skjutits upp därifrån.

Norge vann kapplöpningen när tyska Isar Aerospace nådde omloppsbana från Andøya den 5 september, den första omloppsuppskjutningen från kontinentala Europa.

Esrange siktar på slutet av 2026 för sin första stora raket. Rymdbolaget påpekar att tidplaner ofta flyttas. Kampen mellan nordiska rymdbaser handlar om vem som får sälja tjänsterna när marknaden fördubblas.

Vad Sverige lägger på bordet i Rom är ännu inte offentligt.