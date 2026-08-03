Paris har utsetts till världens bästa stad för street food i en ny kartläggning. Men resultatet lär få en och annan matresenär att sätta bánh mì i halsen. Sju av tio städer på topplistan ligger nämligen i Europa.
Här finns världens bästa street food – Europa kör över Asien
När man tänker på street food går tankarna ofta till tacos i Mexiko, nudelsoppor i Vietnam eller grillspett på en nattmarknad i Bangkok.
Men enligt en ny studie från bagageförvaringsföretaget Radical Storage är det Paris som erbjuder världens bästa gatumat.
Den franska huvudstaden får 7,2 poäng av 10 och placerar sig före både Aten och Thessaloniki.
Nästan 7 000 matställen granskades
Undersökningen bygger på uppgifter från 6 897 försäljare och restauranger i världens 100 mest besökta städer.
Forskarna räknade inte enbart traditionella gatukök och food trucks. Även enklare restauranger som serverar klassisk street food fick vara med i underlaget.
Städerna bedömdes bland annat efter hur många matställen som hade minst fyra stjärnor, hur många olika kök som fanns representerade och hur lätt det var att hitta vegetarisk, vegansk och glutenfri mat.
Även prisnivån vägdes in. Tyngst vägde dock antalet försäljare per kvadratkilometer, skriver Euronews.
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Paris vinner på tätheten
Paris har 401 street food-ställen i kartläggningen. Av dessa har drygt 69 procent fått minst fyra stjärnor.
Staden har dessutom 3,82 försäljare per kvadratkilometer. Det betyder att en hungrig turist sällan behöver gå särskilt långt för att hitta en crêpe, en falafel eller någon sorts burgare som kostar mer än en svensk dagens lunch.
På andra plats kommer Aten med 6,9 poäng. Den grekiska huvudstaden erbjuder 29 olika typer av kök och har ännu högre täthet än Paris, med 4,21 försäljare per kvadratkilometer.
Thessaloniki tar tredjeplatsen. Där klassas hela 77,1 procent av utbudet som budgetvänligt.
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Grekland tar tre platser
Grekland är den stora vinnaren i rankningen med tre städer bland de tio främsta.
Förutom Aten och Thessaloniki finns även Rhodos på sjätte plats. Rhodos hade dessutom högst andel välrecenserade matställen i hela undersökningen. 82 procent hade ett betyg på minst fyra stjärnor.
London utsågs samtidigt till staden med störst variation. Där hittade undersökningen street food från 39 olika matkulturer.
Hanoi är den enda asiatiska staden på topplistan. Den vietnamesiska huvudstaden hamnar på åttonde plats, bakom Rom men före Budapest och Amsterdam.
Resultatet visar möjligen att Europas storstäder blivit bättre på internationell snabbmat. Eller att definitionen av gatumat har blivit ungefär lika bred som en parisisk boulevard.
Världens tio bästa städer för street food
- Paris, Frankrike
- Aten, Grekland
- Thessaloniki, Grekland
- Barcelona, Spanien
- London, Storbritannien
- Rhodos, Grekland
- Rom, Italien
- Hanoi, Vietnam
- Budapest, Ungern
- Amsterdam, Nederländerna
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