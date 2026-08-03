Här finns världens bästa street food – Europa kör över Asien

Paris vinner på tätheten

Paris har 401 street food-ställen i kartläggningen. Av dessa har drygt 69 procent fått minst fyra stjärnor.

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Staden har dessutom 3,82 försäljare per kvadratkilometer. Det betyder att en hungrig turist sällan behöver gå särskilt långt för att hitta en crêpe, en falafel eller någon sorts burgare som kostar mer än en svensk dagens lunch.

På andra plats kommer Aten med 6,9 poäng. Den grekiska huvudstaden erbjuder 29 olika typer av kök och har ännu högre täthet än Paris, med 4,21 försäljare per kvadratkilometer.

Thessaloniki tar tredjeplatsen. Där klassas hela 77,1 procent av utbudet som budgetvänligt.

Europa dominerar oväntat listan över världens bästa städer för street food. (Foto: Canva)

Grekland tar tre platser

Grekland är den stora vinnaren i rankningen med tre städer bland de tio främsta.

Förutom Aten och Thessaloniki finns även Rhodos på sjätte plats. Rhodos hade dessutom högst andel välrecenserade matställen i hela undersökningen. 82 procent hade ett betyg på minst fyra stjärnor.

London utsågs samtidigt till staden med störst variation. Där hittade undersökningen street food från 39 olika matkulturer.

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Hanoi är den enda asiatiska staden på topplistan. Den vietnamesiska huvudstaden hamnar på åttonde plats, bakom Rom men före Budapest och Amsterdam.

Resultatet visar möjligen att Europas storstäder blivit bättre på internationell snabbmat. Eller att definitionen av gatumat har blivit ungefär lika bred som en parisisk boulevard.

Thessaloniki är ett fynd för hungriga resenärer med begränsad budget. (Foto: Canva)

Världens tio bästa städer för street food

Paris, Frankrike Aten, Grekland Thessaloniki, Grekland Barcelona, Spanien London, Storbritannien Rhodos, Grekland Rom, Italien Hanoi, Vietnam Budapest, Ungern Amsterdam, Nederländerna