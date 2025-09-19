Dagensps.se
Weekend
Restaurang

De mest romantiska restaurangerna i Malmö just nu

Sveriges tredje största stad har blivit en av landets främsta matdestinationer (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 sep. 2025Publicerad: 20 sep. 2025

Malmö är fullt av krogar men bara några få passar perfekt för en romantisk middag. Vi har letat upp de tio restaurangerna där maten, atmosfären och servicen skapar den rätta stämningen för två. Här är listan som gör nästa date night oförglömlig.

Malmö är en av Sveriges bästa matstäder och få saker slår en riktigt bra middag för två. Här finns allt från tvåstjärniga Michelin-tempel till franska kvarterskrogar och koreansk fusion med skånsk twist. Vi har valt ut tio restauranger som är perfekta när du vill imponera på din partner, fira en årsdag eller bara låta vardagen smaka lite bättre. Romantiken sitter i detaljerna – levande ljus, vinlistor, tegelvalv och smaker som får samtalet att flyta. Här är listan på Malmös mest romantiska middagsplatser just nu.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Två Michelinstjärnor gör Vollmers till Malmös finaste matscen (Foto: Pressbild)

1. Vollmers

ANNONS

Malmös stolthet och landets mest prisade restaurang utanför Stockholm. Två Michelinstjärnor, ett kök som blandar lekfullhet med precision och en service som är så elegant att man nästan vill stå upp och applådera. Dyrt, ja – men minnesvärt på riktigt. Perfekt för den mest speciella kvällen.
Adress: Tegelgårdsgatan 5, Malmö

Industri möter Paris – La Fonderie är ny stjärna i Varvsstaden (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

2. La Fonderie

Nykomlingen i Varvsstaden där Stellan Colt förvandlat ett gammalt gjuteri till en fransk salong. Ostron, entrecôte och Bordeaux på glas – allt serverat i en miljö som är lika delar industriell och chic. Hit går de som vill visa att de har koll på det senaste.
Adress: Stora Varvsgatan 6A, Malmö

En självklar mötesplats för stadens kosmopoliter (Foto: Instagram)

3. Ruths

En modern klassiker där Malmös kreativa elit gärna samlas. Menyn är europeisk comfort food med twist, innergården är en dröm på sommaren och vinbaren värmer i mörkret. En självklar kandidat för en romantisk kväll som känns lika hemtrevlig som elegant.
Adress: Mäster Johansgatan 1, Malmö

ANNONS
Elden är hjärtat på Aster – och det smakar passion (Foto: Instagram)

4. Aster

Här står grillen i centrum. Eld, rök och kryddor från hela världen skapar smaker som överraskar. Lokalen är rå men varm, perfekt för par som vill ha puls snarare än pianomusik. En romantik för den som älskar mat med karaktär.
Adress: Gibraltargatan 6, Malmö

Pastan smakar semester, vinet flödar som i Rom (Foto: Instagram)

5. La Penombra

Mörkt, intimt och italienskt på riktigt. Här smakar pastan som i Toscana och vinlistan är lika bred som en italiensk motorväg. En kväll på La Penombra är lika mycket en resa som en middag – och en tiramisu för två är förstås obligatorisk.
Adress: Engelbrektsgatan 11, Malmö

6. Årstiderna i Kockska Huset

En institution i Malmös krogvärld. I källarvalven under Kockska huset serveras klassisk mat i en miljö som andas historia. Tegelvalv, levande ljus och ett kök som lutar åt det franska gör det här till en självklar romantisk destination.
Adress: Frans Suellsgatan 3, Malmö

Läs även: De hetaste krogsamarbetena i London just nu

ANNONS
Perfekt för kyssar över rödvin (Foto: Instagram)

7. Bouchon

En fransk bistro mitt i Malmö. Trångt, sorl och vin på karaff – precis som det ska vara. Menyn är full av klassiker som coq au vin och crème brûlée. Perfekt för par som vill hålla romantiken avslappnad men ändå kontinentalt chic.
Adress: Andréelundsvägen 5, Malmö

Kreativ meny som överraskar varje gång (Foto: Pressbild)

8. Mutantur

En lekfull restaurang där smårätter från olika kök blandas hejvilt. För en romantisk middag betyder det att man får dela, skratta och testa nytt ihop. Kreativt, urbant och med naturviner i glasen – det här är date night för moderna foodies.
Adress: Erik Dahlbergsgatan 12, Malmö

9. Namu

När Malmö möter Seoul. Här serveras koreanska smaker i skånsk tappning: bulgogi, kimchi och eleganta fusionrätter. Lokalen är stilren och atmosfären internationell. Passar perfekt för par som gillar matresor utan att behöva lämna stan.
Adress: Landbygatan 5, Malmö

Ett lugnt gömställe för den som vill prata länge (Foto: Instagram)
ANNONS

10. Västergatan

En liten doldis som fått Michelin-utmärkelsen Bib Gourmand. Här är det skandinavisk minimalism som gäller – rena smaker, små lokaler och en stillsam atmosfär. Perfekt för den som vill ha en romantisk kväll i lugn takt, utan stora gester men med stor kvalitet.
Adress: Västergatan 16, Malmö

Så gjordes listan Malmös mest romantiska restauranger just nu

Vi har utgått från aktuella betyg på Google, Tripadvisor och andra bokningssidor. Till det har vi lagt en redaktionell granskning i Perfect Weekend-stil där stämning, atmosfär och romantisk känsla vägt lika tungt som menyn. Rangordningen speglar alltså både siffror och subjektiv upplevelse – en kombination som gör listan användbar för alla som vill äta kärleksfullt i Malmö.

Läs även: Frukostar som gör dig mätt, glad och lite snyggare

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KärlekMalmöRestaurangTinder
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
 Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS