De mest romantiska restaurangerna i Malmö just nu

2. La Fonderie

Nykomlingen i Varvsstaden där Stellan Colt förvandlat ett gammalt gjuteri till en fransk salong. Ostron, entrecôte och Bordeaux på glas – allt serverat i en miljö som är lika delar industriell och chic. Hit går de som vill visa att de har koll på det senaste.

Adress: Stora Varvsgatan 6A, Malmö

En självklar mötesplats för stadens kosmopoliter (Foto: Instagram)

3. Ruths

En modern klassiker där Malmös kreativa elit gärna samlas. Menyn är europeisk comfort food med twist, innergården är en dröm på sommaren och vinbaren värmer i mörkret. En självklar kandidat för en romantisk kväll som känns lika hemtrevlig som elegant.

Adress: Mäster Johansgatan 1, Malmö

Elden är hjärtat på Aster – och det smakar passion (Foto: Instagram)

4. Aster

Här står grillen i centrum. Eld, rök och kryddor från hela världen skapar smaker som överraskar. Lokalen är rå men varm, perfekt för par som vill ha puls snarare än pianomusik. En romantik för den som älskar mat med karaktär.

Adress: Gibraltargatan 6, Malmö

Pastan smakar semester, vinet flödar som i Rom (Foto: Instagram)

5. La Penombra

Mörkt, intimt och italienskt på riktigt. Här smakar pastan som i Toscana och vinlistan är lika bred som en italiensk motorväg. En kväll på La Penombra är lika mycket en resa som en middag – och en tiramisu för två är förstås obligatorisk.

Adress: Engelbrektsgatan 11, Malmö

6. Årstiderna i Kockska Huset

En institution i Malmös krogvärld. I källarvalven under Kockska huset serveras klassisk mat i en miljö som andas historia. Tegelvalv, levande ljus och ett kök som lutar åt det franska gör det här till en självklar romantisk destination.

Adress: Frans Suellsgatan 3, Malmö

Perfekt för kyssar över rödvin (Foto: Instagram)

7. Bouchon

En fransk bistro mitt i Malmö. Trångt, sorl och vin på karaff – precis som det ska vara. Menyn är full av klassiker som coq au vin och crème brûlée. Perfekt för par som vill hålla romantiken avslappnad men ändå kontinentalt chic.

Adress: Andréelundsvägen 5, Malmö

Kreativ meny som överraskar varje gång (Foto: Pressbild)

8. Mutantur

En lekfull restaurang där smårätter från olika kök blandas hejvilt. För en romantisk middag betyder det att man får dela, skratta och testa nytt ihop. Kreativt, urbant och med naturviner i glasen – det här är date night för moderna foodies.

Adress: Erik Dahlbergsgatan 12, Malmö

9. Namu

När Malmö möter Seoul. Här serveras koreanska smaker i skånsk tappning: bulgogi, kimchi och eleganta fusionrätter. Lokalen är stilren och atmosfären internationell. Passar perfekt för par som gillar matresor utan att behöva lämna stan.

Adress: Landbygatan 5, Malmö

Ett lugnt gömställe för den som vill prata länge (Foto: Instagram)

10. Västergatan

En liten doldis som fått Michelin-utmärkelsen Bib Gourmand. Här är det skandinavisk minimalism som gäller – rena smaker, små lokaler och en stillsam atmosfär. Perfekt för den som vill ha en romantisk kväll i lugn takt, utan stora gester men med stor kvalitet.

Adress: Västergatan 16, Malmö

Så gjordes listan Malmös mest romantiska restauranger just nu

Vi har utgått från aktuella betyg på Google, Tripadvisor och andra bokningssidor. Till det har vi lagt en redaktionell granskning i Perfect Weekend-stil där stämning, atmosfär och romantisk känsla vägt lika tungt som menyn. Rangordningen speglar alltså både siffror och subjektiv upplevelse – en kombination som gör listan användbar för alla som vill äta kärleksfullt i Malmö.

