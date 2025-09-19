Malmö är fullt av krogar men bara några få passar perfekt för en romantisk middag. Vi har letat upp de tio restaurangerna där maten, atmosfären och servicen skapar den rätta stämningen för två. Här är listan som gör nästa date night oförglömlig.
Malmö är en av Sveriges bästa matstäder och få saker slår en riktigt bra middag för två. Här finns allt från tvåstjärniga Michelin-tempel till franska kvarterskrogar och koreansk fusion med skånsk twist. Vi har valt ut tio restauranger som är perfekta när du vill imponera på din partner, fira en årsdag eller bara låta vardagen smaka lite bättre. Romantiken sitter i detaljerna – levande ljus, vinlistor, tegelvalv och smaker som får samtalet att flyta. Här är listan på Malmös mest romantiska middagsplatser just nu.
De mest romantiska restaurangerna i Malmö just nu
Malmö är fullt av krogar men bara några få passar perfekt för en romantisk middag. Vi har letat upp de tio restaurangerna där maten, atmosfären och servicen skapar den rätta stämningen för två. Här är listan som gör nästa date night oförglömlig.
1. Vollmers
Malmös stolthet och landets mest prisade restaurang utanför Stockholm. Två Michelinstjärnor, ett kök som blandar lekfullhet med precision och en service som är så elegant att man nästan vill stå upp och applådera. Dyrt, ja – men minnesvärt på riktigt. Perfekt för den mest speciella kvällen.
Adress: Tegelgårdsgatan 5, Malmö
2. La Fonderie
Nykomlingen i Varvsstaden där Stellan Colt förvandlat ett gammalt gjuteri till en fransk salong. Ostron, entrecôte och Bordeaux på glas – allt serverat i en miljö som är lika delar industriell och chic. Hit går de som vill visa att de har koll på det senaste.
Adress: Stora Varvsgatan 6A, Malmö
3. Ruths
En modern klassiker där Malmös kreativa elit gärna samlas. Menyn är europeisk comfort food med twist, innergården är en dröm på sommaren och vinbaren värmer i mörkret. En självklar kandidat för en romantisk kväll som känns lika hemtrevlig som elegant.
Adress: Mäster Johansgatan 1, Malmö
4. Aster
Här står grillen i centrum. Eld, rök och kryddor från hela världen skapar smaker som överraskar. Lokalen är rå men varm, perfekt för par som vill ha puls snarare än pianomusik. En romantik för den som älskar mat med karaktär.
Adress: Gibraltargatan 6, Malmö
5. La Penombra
Mörkt, intimt och italienskt på riktigt. Här smakar pastan som i Toscana och vinlistan är lika bred som en italiensk motorväg. En kväll på La Penombra är lika mycket en resa som en middag – och en tiramisu för två är förstås obligatorisk.
Adress: Engelbrektsgatan 11, Malmö
6. Årstiderna i Kockska Huset
En institution i Malmös krogvärld. I källarvalven under Kockska huset serveras klassisk mat i en miljö som andas historia. Tegelvalv, levande ljus och ett kök som lutar åt det franska gör det här till en självklar romantisk destination.
Adress: Frans Suellsgatan 3, Malmö
7. Bouchon
En fransk bistro mitt i Malmö. Trångt, sorl och vin på karaff – precis som det ska vara. Menyn är full av klassiker som coq au vin och crème brûlée. Perfekt för par som vill hålla romantiken avslappnad men ändå kontinentalt chic.
Adress: Andréelundsvägen 5, Malmö
8. Mutantur
En lekfull restaurang där smårätter från olika kök blandas hejvilt. För en romantisk middag betyder det att man får dela, skratta och testa nytt ihop. Kreativt, urbant och med naturviner i glasen – det här är date night för moderna foodies.
Adress: Erik Dahlbergsgatan 12, Malmö
9. Namu
När Malmö möter Seoul. Här serveras koreanska smaker i skånsk tappning: bulgogi, kimchi och eleganta fusionrätter. Lokalen är stilren och atmosfären internationell. Passar perfekt för par som gillar matresor utan att behöva lämna stan.
Adress: Landbygatan 5, Malmö
10. Västergatan
En liten doldis som fått Michelin-utmärkelsen Bib Gourmand. Här är det skandinavisk minimalism som gäller – rena smaker, små lokaler och en stillsam atmosfär. Perfekt för den som vill ha en romantisk kväll i lugn takt, utan stora gester men med stor kvalitet.
Adress: Västergatan 16, Malmö
Så gjordes listan Malmös mest romantiska restauranger just nu
Vi har utgått från aktuella betyg på Google, Tripadvisor och andra bokningssidor. Till det har vi lagt en redaktionell granskning i Perfect Weekend-stil där stämning, atmosfär och romantisk känsla vägt lika tungt som menyn. Rangordningen speglar alltså både siffror och subjektiv upplevelse – en kombination som gör listan användbar för alla som vill äta kärleksfullt i Malmö.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
