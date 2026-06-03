Här är nästa megamarknad – enligt investerarna på Wall Street

Nu tror många analytiker att nästa genombrott som väntar är robotar, närmare bestämt humanoida robotar.

Enligt en ny rapport från Barclays väntas marknaden för humanoida robotar växa från dagens 2–3 miljarder dollar till omkring 200 miljarder dollar år 2035. Dan Ives, teknikchef och aktieanalytiker på Wedbush Securities, tror att marknaden på sikt kan vara värd flera biljoner dollar.

”Vi befinner oss bara i början av utvecklingen. Humanoida robotar kan bli en av de största affärsmöjligheterna inom AI-revolutionen”, säger Dan Ives tIll CNBC.

”Automation 3.0”

Humanoida robotar är utformade för att efterlikna människors rörelser och arbetsuppgifter. Tekniken används redan i enklare roller inom exempelvis logistik och tillverkningsindustri, där robotarna kan lyfta lådor, hantera material och utföra repetitiva arbetsmoment.

Svenska Dagbladet rapporterade häromdagen om att de redan börjat säljas på den svenska marknaden.

Barclays beskriver utvecklingen som ”Automation 3.0” och pekar på att robotarna kan bidra till att lösa växande arbetskraftsbrist i många länder. Åldrande befolkningar, urbanisering och minskat intresse för vissa typer av arbeten gör att robotar kan ta över uppgifter som ofta beskrivs som smutsiga, monotona eller riskfyllda.

”Tekniken utvecklas mycket snabbt. Vi ser bara början på vad humanoida robotar kommer att kunna göra när AI-modellerna blir bättre på att agera i realtid”, säger Zornitza Todorova, chef för tematisk FICC-analys på Barclays.