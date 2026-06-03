Analytiker och investerare på Wall Street ser en framtid där humanoida robotar tar plats både på arbetsplatser och i hem världen över.
Här är nästa megamarknad – enligt investerarna på Wall Street
Den eviga jakten på nästa grej som kommer att förändra världen är en av de stora drivkrafterna på Wall Street – en tidig investering i ett sådant bolag kan minst sagt bli en bra affär.
Nu tror många analytiker att nästa genombrott som väntar är robotar, närmare bestämt humanoida robotar.
Enligt en ny rapport från Barclays väntas marknaden för humanoida robotar växa från dagens 2–3 miljarder dollar till omkring 200 miljarder dollar år 2035. Dan Ives, teknikchef och aktieanalytiker på Wedbush Securities, tror att marknaden på sikt kan vara värd flera biljoner dollar.
”Vi befinner oss bara i början av utvecklingen. Humanoida robotar kan bli en av de största affärsmöjligheterna inom AI-revolutionen”, säger Dan Ives tIll CNBC.
”Automation 3.0”
Humanoida robotar är utformade för att efterlikna människors rörelser och arbetsuppgifter. Tekniken används redan i enklare roller inom exempelvis logistik och tillverkningsindustri, där robotarna kan lyfta lådor, hantera material och utföra repetitiva arbetsmoment.
Svenska Dagbladet rapporterade häromdagen om att de redan börjat säljas på den svenska marknaden.
Barclays beskriver utvecklingen som ”Automation 3.0” och pekar på att robotarna kan bidra till att lösa växande arbetskraftsbrist i många länder. Åldrande befolkningar, urbanisering och minskat intresse för vissa typer av arbeten gör att robotar kan ta över uppgifter som ofta beskrivs som smutsiga, monotona eller riskfyllda.
”Tekniken utvecklas mycket snabbt. Vi ser bara början på vad humanoida robotar kommer att kunna göra när AI-modellerna blir bättre på att agera i realtid”, säger Zornitza Todorova, chef för tematisk FICC-analys på Barclays.
Två utvecklingsfaser väntas
Barclays räknar med att utrullningen av humanoida robotar sker i två faser. Fram till 2030 väntas de främst användas inom tillverkning, logistik, jordbruk och byggsektorn. Efter 2030 väntas tekniken få större genomslag inom vård, äldreomsorg, utbildning och hotell- och restaurangbranschen.
Även investeraren Masayoshi Son, vd för Softbank, ser stora möjligheter inom så kallad fysisk AI – artificiell intelligens som kan agera genom robotar och andra fysiska system.
”Det är här nästa bolag värt tusen miljarder dollar kan skapas”, sade Son i en intervju med CNBC tidigare i veckan.
Kina leder utvecklingen
Samtidigt pekar flera bedömare på att Kina har tagit ett tydligt försprång inom robottekniken. Enligt Barclays installerar landet ungefär hälften av alla industrirobotar globalt och stod för omkring 85 procent av installationerna av humanoida robotar under förra året.
Kinesiska tillverkare uppges dessutom kunna producera humanoida robotar till ungefär halva kostnaden jämfört med västerländska konkurrenter, med priser kring 50 000 dollar per enhet.
”Kina är den tydliga ledaren just nu. USA spelar från en position där man försöker komma ikapp”, säger Dan Ives.
Robotar i hemmen inom tio år
Jason Pidcock, förvaltare av fonden Jupiter Asian Income, tror att humanoida robotar kommer att bli en naturlig del av samhället inom ett decennium.
”Om tio år kommer världen att se helt annorlunda ut. Det kommer att finnas humanoida robotar överallt. Du kanske har en i ditt eget hem, och fabriker kommer att vara fulla av dem”, säger han.
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