Södermalm får ny ölbar – utan regler och pretto

Hedda Spendrup satsar på ölens egen scen i ny bar på Söder. (Foto: Pressbild)

Hedda Spendrup tar sitt bryggeri till Södermalm. Nu öppnar OMAKA ölbar vid Nytorget tillsammans med gänget bakom Ponti. Ambitionen är enkel: mindre regler, mer smak.

Från Östermalm till Söder

Nu öppnar OMAKA sin första adress utanför Östermalm. Platsen är Ponti vid Nytorget, en adress som redan luktar ambition. Bakom restaurangen står Oskar Larsson och Eloi Berthelin, namn som tidigare kopplats till Schmaltz, Galinas pizza och Tengu. Nu blir det öl i centrum.

OMAKA grundades 2020 och har snabbt byggt ett rykte kring experimentell ölkultur. Bryggmästaren Hedda Spendrup har gjort det till en sport att utmana vad öl kan vara. Inte bara något man dricker, utan något man upplever.

Ett vattenhål utan regler

Den nya baren ska fungera som ett vardagsrum för öl. Tanken är att du ska kunna slinka in på en snabb lager efter jobbet, eller bli kvar hela kvällen och metodiskt arbeta dig igenom sortimentet.

”Vi har alltid drivits av att utmana hur öl ska smaka och upplevas”, säger Hedda Spendrup i ett pressmeddelande.

Maten då. Den är medvetet enkel. Pizza och snacks. Det är inte här du ska analysera en sju­rätters. Det är här du ska dricka.

Pizza och snacks möter experimentell öl i OMAKAs nya satsning.

Design som säger något utan att skrika

Interiören är signerad Jeanette Didon, med erfarenhet från New York och Paris. Här möts betong och stål med trä och textil. Resultatet är ungefär vad man vill ha en torsdagskväll: lite rått, lite varmt, ganska avslappnat.

Pontis Oskar Larsson sammanfattar:

”Vi utgår alltid från vad vi själva gillar och saknar. OMAKA ÖLBAR är precis en sådan plats.”

Vad: OMAKA ÖLBAR
Var: Nytorget, Södermalm
När: Premiär 27 mars

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

