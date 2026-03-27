Södermalm får ny ölbar – utan regler och pretto

Ett vattenhål utan regler

Den nya baren ska fungera som ett vardagsrum för öl. Tanken är att du ska kunna slinka in på en snabb lager efter jobbet, eller bli kvar hela kvällen och metodiskt arbeta dig igenom sortimentet.

”Vi har alltid drivits av att utmana hur öl ska smaka och upplevas”, säger Hedda Spendrup i ett pressmeddelande.

Maten då. Den är medvetet enkel. Pizza och snacks. Det är inte här du ska analysera en sju­rätters. Det är här du ska dricka.

Pizza och snacks möter experimentell öl i OMAKAs nya satsning.

Design som säger något utan att skrika

Interiören är signerad Jeanette Didon, med erfarenhet från New York och Paris. Här möts betong och stål med trä och textil. Resultatet är ungefär vad man vill ha en torsdagskväll: lite rått, lite varmt, ganska avslappnat.

Pontis Oskar Larsson sammanfattar:

”Vi utgår alltid från vad vi själva gillar och saknar. OMAKA ÖLBAR är precis en sådan plats.”

Vad: OMAKA ÖLBAR

Var: Nytorget, Södermalm

När: Premiär 27 mars

