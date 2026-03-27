Hedda Spendrup tar sitt bryggeri till Södermalm. Nu öppnar OMAKA ölbar vid Nytorget tillsammans med gänget bakom Ponti. Ambitionen är enkel: mindre regler, mer smak.
Södermalm får ny ölbar – utan regler och pretto
Från Östermalm till Söder
Nu öppnar OMAKA sin första adress utanför Östermalm. Platsen är Ponti vid Nytorget, en adress som redan luktar ambition. Bakom restaurangen står Oskar Larsson och Eloi Berthelin, namn som tidigare kopplats till Schmaltz, Galinas pizza och Tengu. Nu blir det öl i centrum.
OMAKA grundades 2020 och har snabbt byggt ett rykte kring experimentell ölkultur. Bryggmästaren Hedda Spendrup har gjort det till en sport att utmana vad öl kan vara. Inte bara något man dricker, utan något man upplever.
Ett vattenhål utan regler
Den nya baren ska fungera som ett vardagsrum för öl. Tanken är att du ska kunna slinka in på en snabb lager efter jobbet, eller bli kvar hela kvällen och metodiskt arbeta dig igenom sortimentet.
”Vi har alltid drivits av att utmana hur öl ska smaka och upplevas”, säger Hedda Spendrup i ett pressmeddelande.
Maten då. Den är medvetet enkel. Pizza och snacks. Det är inte här du ska analysera en sjurätters. Det är här du ska dricka.
Design som säger något utan att skrika
Interiören är signerad Jeanette Didon, med erfarenhet från New York och Paris. Här möts betong och stål med trä och textil. Resultatet är ungefär vad man vill ha en torsdagskväll: lite rått, lite varmt, ganska avslappnat.
Pontis Oskar Larsson sammanfattar:
”Vi utgår alltid från vad vi själva gillar och saknar. OMAKA ÖLBAR är precis en sådan plats.”
Vad: OMAKA ÖLBAR
Var: Nytorget, Södermalm
När: Premiär 27 mars
