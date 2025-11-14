Wendy’s var en gång burgardrömmen alla pratade om. Amerikas stora hopp i hamburgarvärlden. En glad rödhårig flicka log från varje skylt, och löftet var enkelt: färskt, aldrig fryst. På 1980-talet kom kedjan även till Sverige – mitt i yuppieeran, när Stureplan var en parkeringsplats och ingen ännu sagt “latte”.
Burgardrömmen som gick upp i rök
Men precis som många amerikanska drömmar slutade det i inte väl. Wendy’s försvann från Sverige nästan lika snabbt som den kom, och nu är moderbolaget i USA inne i sin kanske djupaste kris någonsin.
Från Ohio till Östermalm
Wendy’s grundades 1969 av Dave Thomas i Columbus, Ohio. Ambitionen var att servera snabbmat med kvalitet – fyrkantiga burgare, riktiga råvaror, ordentligt bröd. När kedjan nådde Sverige i slutet av 1980-talet, med en filial i Kungsträdgården och en på Hamngatan, marknadsfördes den som “amerikansk premiumburgare”.
Men svenskarna valde McDonald’s. När McFeast lanserades samma år försvann Wendy’s ur landet utan ett spår, som en misslyckad importvara mellan Dallas och Dr Pepper.
När loggan slutar le
Drygt fyrtio år senare står Wendy’s i USA inför samma problem som då: folk väljer billigare alternativ. Aktien har rasat nästan femtio procent i år. Vd:n har hoppat av, och bolaget saknar permanent ledning.
“Vi är inte nöjda med vår försäljning,” erkände den tillfällige vd:n Ken Cook under kvartalssamtalet i augusti – ett citat lika ärligt som det är oroväckande.
Kedjan har tappat mark mot McDonald’s och Burger King, som under sommaren lyckats locka kunderna tillbaka med bättre kampanjer och smartare priser.
“Problemet är inte maten,” säger analytikern Peter Saleh till CNN. “Problemet är att restaurangerna är gamla och trötta.”
Projektet som ska rädda allt
Nu försöker Wendy’s vända skutan genom det storslagna Project Fresh. Tanken är att modernisera restaurangerna, lansera digitala menyer och “påminna kunderna om varumärkets arv av kvalitet och innovation”.
Men skeptiker menar att Wendy’s försöker lösa 2025 års problem med 2010 års verktyg. McDonald’s byggde om nästan hela sin amerikanska kedja före pandemin – medan Wendy’s fortfarande pratar om att installera digitala tavlor.
Ändå finns hopp: deras nya kycklingtenders, kallade Tendys, har blivit en succé. Efterfrågan var så hög att flera restauranger sålde slut innan reklamen ens börjat.
“Det är ett uppmuntrande första steg,” säger Cook. En bit bröd i ökensanden, kanske, men ändå något.
Stängda luckor, öppna sår
Som en del av återhämtningsplanen ska Wendy’s nu stänga mellan 200 och 350 restauranger i USA fram till 2026. “Det handlar om att bli effektivare,” säger Cook. Översatt till vanlig svenska: många anställda får gå hem.
För svenskar med goda minnen av den där första smaken av amerikansk lyx på Hamngatan känns det ändå lite vemodigt. Wendy’s var aldrig stort här, men det var något med den där rödhåriga loggan som kändes optimistiskt.
Nu står hon kvar med sitt eviga leende – men världen runt henne har blivit betydligt surare.
Perfect Weekend Guide: Burgardrömmen Wendy’s som gick vilse
Wendy’s grundades 1969 i Columbus, Ohio, av Dave Thomas.
Kedjan öppnade två restauranger i Stockholm på 1980-talet men lade snabbt ned.
I dag har Wendy’s cirka 6 000 restauranger i USA – men upp till 350 ska stängas under 2025–2026.
Deras ikoniska dessert, Frosty, är en hybrid mellan milkshake och glass.
Källa: CNN
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
