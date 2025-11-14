Burgardrömmen som gick upp i rök

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

När loggan slutar le

Drygt fyrtio år senare står Wendy’s i USA inför samma problem som då: folk väljer billigare alternativ. Aktien har rasat nästan femtio procent i år. Vd:n har hoppat av, och bolaget saknar permanent ledning.

“Vi är inte nöjda med vår försäljning,” erkände den tillfällige vd:n Ken Cook under kvartalssamtalet i augusti – ett citat lika ärligt som det är oroväckande.

Kedjan har tappat mark mot McDonald’s och Burger King, som under sommaren lyckats locka kunderna tillbaka med bättre kampanjer och smartare priser.

“Problemet är inte maten,” säger analytikern Peter Saleh till CNN. “Problemet är att restaurangerna är gamla och trötta.”

En logga som alltid ler – även när kassaflödet gör det motsatta. (Foto: AP)

Projektet som ska rädda allt

Nu försöker Wendy’s vända skutan genom det storslagna Project Fresh. Tanken är att modernisera restaurangerna, lansera digitala menyer och “påminna kunderna om varumärkets arv av kvalitet och innovation”.

Men skeptiker menar att Wendy’s försöker lösa 2025 års problem med 2010 års verktyg. McDonald’s byggde om nästan hela sin amerikanska kedja före pandemin – medan Wendy’s fortfarande pratar om att installera digitala tavlor.

Ändå finns hopp: deras nya kycklingtenders, kallade Tendys, har blivit en succé. Efterfrågan var så hög att flera restauranger sålde slut innan reklamen ens börjat.

“Det är ett uppmuntrande första steg,” säger Cook. En bit bröd i ökensanden, kanske, men ändå något.

Det ser ut som en amerikansk framgångssaga. Tills man kollar bokslutet. (Foto: AP)

Stängda luckor, öppna sår

Som en del av återhämtningsplanen ska Wendy’s nu stänga mellan 200 och 350 restauranger i USA fram till 2026. “Det handlar om att bli effektivare,” säger Cook. Översatt till vanlig svenska: många anställda får gå hem.

För svenskar med goda minnen av den där första smaken av amerikansk lyx på Hamngatan känns det ändå lite vemodigt. Wendy’s var aldrig stort här, men det var något med den där rödhåriga loggan som kändes optimistiskt.

Nu står hon kvar med sitt eviga leende – men världen runt henne har blivit betydligt surare.

En gång symbol för framgång – nu för försening. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Burgardrömmen Wendy’s som gick vilse

Wendy’s grundades 1969 i Columbus, Ohio, av Dave Thomas.

Kedjan öppnade två restauranger i Stockholm på 1980-talet men lade snabbt ned.

I dag har Wendy’s cirka 6 000 restauranger i USA – men upp till 350 ska stängas under 2025–2026.

Deras ikoniska dessert, Frosty, är en hybrid mellan milkshake och glass.

Källa: CNN

