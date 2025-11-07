Dagensps.se
Så lyckas du under cuffing season

”Cuffing season: där singellivet går i ide.” (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

När kylan smyger sig på och löven faller ökar trycket på cuffing season, alltså att hitta någon att dela filt, fondue och filmkväll med. Men hur navigerar man i höstens mest känsloladdade dejtingsäsong utan att fastna i fel famn? Psykologen och dejtingexperten Angela Ahola vet hur du lyckas – och varför cuffing season kan vara både din bästa och din farligaste tid på året.

Dejtningsexperten Angela Ahola ger råd och tips kring hur du lyckas med sökandet efter kärlek under den kyliga säsongen. (Foto: TT)

Närhet och värme under cuffing season

”När det blir kallare utomhus vill vi ha någon hemma att få närhet och värme från. Dejtningsfrekvensen ökar markant under hösten och når sin topp första söndagen på det nya året”, säger Angela Ahola, doktor i psykologi, föreläsare och författare till boken 100 Dejter – psykologen som kysste 100 grodor för att skapa den perfekta dejtingguiden till Dagens Nyheter.

”Den biologiska klockan? Nej, det är elementet som tickar.” (Foto: Canva)
Vår psykologiska vinterjacka

Ahola, som forskat vid Stockholms universitet om hur människor fattar beslut och gör intryck, har bytt rättssal mot relationsrum. I sin bok berättar hon hur hon själv gick på över hundra dejter för att förstå kärlekens psykologi i praktiken.

”När det blir mörkt och kallt utanför fönstret blir vi mer nedstämda och längtar efter trygghet. Historiskt sett sökte vi flocken under vintern. Nu gör vi samma sak, fast via Tinder.”

Forskare vid University of South Wales menar att fenomenet har evolutionära rötter: våra förfäder klarade sig bättre när de höll ihop under de kalla månaderna. Lägg till sociala faktorer – familjemiddagar, julkort och nyårsfester – och det är inte konstigt att singlar världen över plötsligt vill ha någon att hålla i handen.

AI och människan – från kontorsjobb till känslor och kognitiv flexibilitet

I det senaste avsnittet av podcasten AI+ möts Katarina Gospic, hjärnforskare och AI-entreprenör, och journalisten Viggo Cavling för att prata om framtidens AI.

Forskning och flirt

Men även om cuffing season känns vetenskapligt logisk, är den inte helt bekräftad som biologisk sanning. Cleveland Clinic påminner om att forskningen snarare visar varför det känns så: mindre ljus påverkar serotonin och dopamin, vilket i sin tur påverkar vårt behov av närhet.

”Dejtning blir som vår psykologiska vinterjacka”, säger Ahola. ”Den skyddar mot ensamhet och kyla. Men risken är att man misstar tillfällig värme för äkta kärlek.”

Hon menar att säsongsrelationer ofta startar ur bekvämlighet – ett slags romantisk nödlösning. ”När våren kommer och solen gör sitt återtåg vill många plötsligt ’vårstäda’ även sina relationer.”

”Första dejten: te. Andra dejten: täcke. Tredje dejten: tv-serier och tystnad.” (Foto: Canva)

Från flört till filt

Om sommaren är flirtarnas tid – med Aperol Spritz och spontana kyssar i skymningen – så är hösten för långsiktighet. Här gäller det att gå från engångsförförelse till Netflix-kompatibilitet.

”Det är tufft att dejta idag. Självförtroendet får sina törnar. Mitt råd är att tänka bortom attraktion och se hur man faktiskt skulle funka i vardagen. Hur synkar vi i rutiner, energinivåer och humor?” säger hon.

Allt fler vill träffas IRL, inte bara chatta sig trötta på apparna. ”Träffas tidigt. Annars riskerar man att lägga tid på någon som egentligen bara vill ha en brevvän. Mötas på en offentlig plats, ta en promenad eller en fika – då märker man snabbt om kemin finns.”

”Första snön och plötsligt känns Tinder som samhällstjänst.” (Foto: Canva)

Höstens heta dejtingtrender

Ahola, som i 100 Dejter listar vad som faktiskt fungerar i dagens snabba dejtingvärld, konstaterar att språket har blivit en djungel av nya begrepp.

– ”Loud looking” betyder att man säger rakt ut vad man söker – inga spel.
– ”Beige flag” är när någon är charmigt konstig, men inte på ett dealbreaker-sätt.
– ”Freak matching” handlar om att klicka över udda intressen, som surdegsbak eller vintage-mopeder.
– ”Date stacking” är för de otåliga – tre dejter på en dag, en lunch, en kaffe, en drink.

Och ja – ”cuffing season” är inte längre bara ett TikTok-uttryck. Det är en livsstil.

Dubbeldejt – det nya säkerhetsbältet

Tycker du det känns stelt att sitta mittemot en främling och prata om favoritserier? Kör dubbeldejt.

”Ta med en kompis som också matchat med någon. Det blir mer avslappnat och roligare. På vissa appar finns till och med funktioner för det”, säger Ahola.

Hennes höstråd till alla singlar: var nyfiken, men inte desperat. Visa att du har mål och intressen, som en kurs du vill gå eller ett träningsmål du jobbar mot. Och ja, nämn gärna Netflix och naturen – det går hem.

”Ensam är stark – men två är varma.” (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: cuffing season

Cuffing season – perioden mellan oktober och mars då singlar vill hitta en partner för vintern.
Beige flag – små egenheter som inte är dealbreakers, men väcker charmigt intresse.
Date stacking – att boka flera dejter samma dag för att effektivisera jakten.
Orbiting – att bli ghostad men ändå ha exet svävande runt sina stories.
Monkey-barring – att hänga kvar i en relation tills något bättre dyker upp.

Källor: Dagens Nyheter, Angela Ahola, 100 Dejter (Bokförlaget Forum), Cleveland Clinic, University of South Wales, Psychology Today.

HöstKärlekRelationerTinder
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

