Stockholms hemligaste bar har Sveriges bästa bartender

Grattis Oscar Jonsson Buhre från Lucy’s Flower Shop i Stockholm, du vann Bartendernas Bartender 2025. Hur känns det att jobba i denna bar?

“Stort tack! Känns såklart helt fantastiskt på alla sätt och vis. Alltid lika svårt att förstå att folk tycker att man gör något bra. Är extremt ödmjuk inför utmärkelsen och hade inte kunnat göra något av det jag gör utan det teamet vi är på Lucy’s.”

Varför valde du att arbeta på Lucy’s Flower Shop?

“Lucy’s Flower Shop har känts rätt för mig från start. Jag får möjlighet att utvecklas på både personligt och professionellt plan. Vi har stora möjligheter att utforska nya smaker och tekniker. Tillsammans med hela teamet bygger vi vidare på redan etablerad kunskap samtidigt som vi utvecklas och lär oss nytt!”

Lucy’s Flower Shop ligger på Birger Jarlsgatan 20 mellan Spy Bar och Coquetel Social. Foto: Pressbild

Ärligt talat, det är inte lätt att hitta till Lucy’s Flower Shop, hur kommer man in?

“Vi ligger på Birger Jarlsgatan 20 mellan Spy Bar och Coquetel Social. Vår entré är en trädörr med en glasruta. Efter att man har öppnat den relativt anonyma trädörren möts man av en skjutdörr i glas och en röd eller grön lampa.

Man kan alltid boka via vår hemsida och då skickas en kod ut via mail samma dag som ens bokning samt en detaljerad beskrivning på hur man kommer in. Vill man komma spontant lämnar vi alltid plats för walk-ins. Lyser lampan i entrén grönt har vi plats för åtminstone två personer. Lyser lampan i entrén rött finns ett telefonnummer på skjutdörren i glas som man skickar ett sms till med namn och antal i sällskapet så hör vi av oss med kod så fort plats blir ledigt.”

Motiveringen säger att du får priset för din “insats, professionalism och inflytande”. Vad gör du egentligen mer än blandar drinkar?

“Mina dagar kan se väldigt olika ut. Service och utveckling av drinkar är en stor del av arbetet men mycket av arbetet sker bakom kulisserna. Vi delar upp arbetsuppgifterna på Lucy’s så mycket vi kan. Allt från beställningar och mise en place till att vara ute och plocka råvaror. Under sommarhalvåret plockar jag mycket ingredienser till framtida drinkar.

Nu är hägg, syren och fläder i full blom så då går jag genom stan och plockar på mig så mycket jag kan. Jag och mina kollegor reser också mycket och gör gästspel, samarbeten samt håller i seminarium runtom i världen. Jag tycker att utbilda och dela med sig av saker man själv har lärt sig är väldigt viktigt. Vad är meningen med att besitta kunskap om man inte delar med sig av den? Det gäller även på hemmaplan. Om någon har frågor om någonting som dom tror att jag kan vara behjälplig med så hjälper jag mer än gärna till och delar med mig.”

Lucy’s Flower Shop bor i en källare vid Stureplan. Foto: Pressbild.

Dina kollegor och konkurrenter har röstat fram dig. Berätta mer om medarbetarna i barbranschen, vad driver dem?

Svårt att svara på vad som driver andra men jag tror att de flesta drivs av liknande eller till och med samma anledning som jag gör. En bar eller restaurang är en arbetsplats där vi som jobbar får utrycka vår kreativitet samtidigt som våra gäster har en plats att samlas, umgås och njuta av något gott. Vi får ha roligt på jobbet varje dag och ingen dag är den andra lik.

Vi får bjuda in våra gäster och erbjuda dem lite extra lyx och avslappning i vardagen med något gott att dricka. Det råder en stark gemenskap inom cocktailscenen och såklart är vi konkurrenter men ofta också nära vänner. Framförallt är vi branschkollegor som jobbar mot ett i mitt tycke gemensamt mål. Att göra våra gästers vardag lite roligare.

Ge oss vanliga drinkblandare hemma några bra tips tack:

Förberedelse, bra råvaror och att vara nyfiken. På samma sätt som att du förbereder maten inför en middagsbjudning hemma kan du likväl förbereda drinkarna. Ska du ha sju personer på middag och vill bjuda på en fördrink kan du innan gästerna kommer redan blanda upp ditt favoritrecept på drink gånger sju i en och samma flaska. På så sätt slipper du stå med flera flaskor, mätglas och annan utrustning när gästerna är på plats. Skaka eller rör upp drinken från den förberedda flaskan, häll upp i glas, toppa eventuellt med bubbel eller annat kolsyrat och sedan är det klart.

Det är svårt att göra god drink på dåliga råvaror. Köp inte den absolut billigaste spriten du kan hitta och limejuice från koncentrat utan investera lite i det du ska blanda med. Du behöver absolut inte köpa det dyraste men ett litet steg upp och att använda färska råvaror kommer göra stor skillnad. Även is går in under kategorin råvara. Det behöver inte vara dyr klaris som vissa barer använder men att isen inte är frostskadad och smakar av allt annat du har i frysen är en fördel för att göra en god drink.

Var nyfiken och fråga personalen på din favoritbar hur de gör. Många bartenders ger gärna tips om recept och metoder för att du ska lyckas i din hemmabar. Allt från recept på klassiska drinkar till hur man gör ett bra smaksatt sockerlag. Våga fråga!

Det är svårt att göra god drink på dåliga råvaror. Foto: Pressbild

Rangordna tre saker som ger dig en perfekt helg:

• Få umgås med familj och vänner

• En bra middag med trevligt sällskap

• Återhämtning

Namn: Oscar Jonsson Buhre

Titel: Barchef på Lucy’s Flower Shop (inofficiellt ”Professorn”)

Familj: Sambo Hjördis

Bor: Södermalm i Stockholm

Senaste resa: Bratislava

Favoritbar i Stockholm efter Lucy’s Flower Shop: Finns så mycket bra så omöjligt att svara på. Älskar allt mellan high end cocktailbarer och sunkiga ölhak. Alla ställen har sitt tillfälle.

Favoritreseapp: Brukar fråga lokalbefolkningen eller folk jag litar på vart jag ska gå.

Min drömresa: Rundresa med fokus på mat och dryck i Sydostasien

Detta vet vi inte om dig: Höll på med jojo intensivt i flera år. Glömt många gamla tricks men funderar på att plocka upp jojosamlingen från källaren igen.