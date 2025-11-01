Minns du när passkontrollen var en människa i uniform som log, bläddrade i ditt pass och stämplade med en smäll? Den tiden är snart historia. I framtiden räcker inte längre ett pass – du måste lämna ditt ansikte och dina fingeravtryck. Världen bygger just nu ett nytt system för att övervaka resande, och det spelar ingen roll om du heter Warren, Wei eller Wilma från Vällingby. Ingen kommer undan kameran.
Utan foto och fingeravtryck – ingen resa i framtiden
Ditt ansikte blir ditt boardingkort
I USA är framtiden redan här. Från och med den 26 december i år blir det obligatoriskt för alla icke-amerikanska medborgare att fotograferas när de reser in eller ut ur landet. Det gäller vid flygplatser, hamnar och landgränser. Ditt ansikte kommer att matchas mot en databas hos Department of Homeland Security – och sparas där i upp till 75 år.
Det började som ett pilotprojekt för att snabba upp gränskontroller, men nu rullas systemet ut över hela landet. “Det handlar om säkerhet och effektivitet”, säger CBP:s talesperson Jessica Turner till CBC. Kritiker ser det som ännu ett steg mot den ständigt övervakade resenären.
Sverige och EU följer efter
Samtidigt inför EU sitt eget system, Entry/Exit System (EES), som börjar gälla den 12 oktober 2025. Alla som inte är medborgare i EU eller Schengen ska fotograferas och lämna fingeravtryck vid inresa. Syftet är att kontrollera visum, stoppa illegala vistelser och öka säkerheten.
I Sverige förbereder sig Polisen, Migrationsverket och Swedavia på nya procedurer vid Arlanda, Landvetter och Malmö Airport. Än så länge slipper svenska medborgare bli scannade, men systemet är byggt för att kunna utökas. Det är inte osannolikt att även vi snart blir en del av den digitala gränsen.
Från science fiction till vardag
Tekniken marknadsförs som “smart travel” – snabbare, säkrare och hygieniskt. I själva verket ersätter den mänsklig kontakt med maskinell övervakning. Ansiktsigenkänning används redan i boardingzoner på flygplatser som Heathrow, Singapore Changi och Doha. I Kanada testas “touch-free borders” för affärsresenärer, och i Japan loggar kameror in turister i hotellsystemen innan de hunnit säga hej.
För varje gång du låter en kamera skanna ditt ansikte, tränas dessutom algoritmer som blir ännu bättre på att känna igen dig – oavsett var du befinner dig.
Integritet på undantag
Juristen Jeramie Scott på Electronic Privacy Information Center i Washington varnar för det som kallas “mission creep” – att biometrisk data, som samlats in för säkerhet, snart börjar användas till helt andra syften. USA saknar federala lagar för hur sådan data får användas. Det betyder att ditt ansikte i teorin kan delas vidare till polisen, immigrationsmyndigheter eller till och med skattekontoret.
EU:s GDPR ger visserligen ett starkare skydd, men även där sparas uppgifterna i flera år. Den som tror att bilderna raderas efter resan kan behöva tänka om.
Framtidens pass är du själv
Det gamla papperspasset med sitt leende foto blir allt mer symboliskt. De flesta nya svenska e-pass innehåller redan chip med biometrisk data, och “self-boarding” via kamera finns på flera europeiska flygplatser.
Tekniken säljs in som en bekvämlighet – “du slipper köa, du slipper visa passet” – men kostnaden är din integritet. I takt med att säkerhetsbehoven växer, blir anonymitet en lyxvara.
Så nästa gång du passerar en gräns, le mot kameran. Den kommer att minnas dig längre än du minns semestern.
Perfect Weekend Guide: din resa i framtiden
• USA inför obligatorisk ansiktsfotografering för alla icke-amerikanska medborgare 26 december 2025.
• EU lanserar Entry/Exit System 12 oktober 2025 – fingeravtryck och foto krävs för icke-EU-resenärer.
• Svenska pass innehåller redan biometrisk data och används för automatisk ansiktsigenkänning på flera flygplatser.
Källa: CBC News, Reuters, The Verge, Migrationsverket, EU-kommissionen.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
