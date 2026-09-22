Trendrapport: Svenskarna vägrar stanna hemma – nu drar långresorna iväg igen

Asien ökar med omkring 25 procent och står nu för nästan en tredjedel av höst- och vinterresandet.

Thailand är tillbaka på allvar

Bangkok toppar hela listan över svenskarnas mest bokade resmål. Därefter kommer Gran Canaria och Phuket.

Thailand har dessutom Krabi på sjunde plats och landets bokningar har ökat med hela 35 procent jämfört med förra året.

Det går väl ihop med den större trend vi sett under 2026: långresan är tillbaka.

Vi har tidigare skrivit om hur Kina åter lockar internationella turister efter flera svaga år och hur resandet globalt fortsätter att växa trots geopolitisk oro. Även Costa Rica har blivit ett exempel på hur ett land kan gå från att vara känt för fotboll och natur till att bli ett allt starkare internationellt semesterkort.

Samtidigt slog den europeiska flygtrafiken rekord i somras med nästan 36 000 flygningar om dagen. Det är svårt att tala om någon större resetrötthet.

London: trevligt tills notan anländer och förstör stämningen. Foto: Pixabay