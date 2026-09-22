Varken dyrare vardag, krig eller en stökigare värld verkar få svenskarna att packa undan resväskan. Bokningarna inför hösten och vintern ökar, samtidigt som Asien gör en rejäl comeback. Och precis som flera andra resetrender vi sett under året är mönstret tydligt: vi reser vidare – men vi väljer mer noggrant.
Trendrapport: Svenskarna vägrar stanna hemma – nu drar långresorna iväg igen
Svensken kan dra ned på restaurangbesök, skjuta upp bilköpet och muttra över matpriserna. Men semestern? Där går tydligen gränsen.
Enligt rapporten Ticket Collection ligger bokningarna inför hösten och vintern 2026/27 fem procent högre än vid samma tid förra året. Europa är fortfarande störst och står för 54 procent av bokningarna, men den riktigt intressanta rörelsen sker längre bort.
Asien ökar med omkring 25 procent och står nu för nästan en tredjedel av höst- och vinterresandet.
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Thailand är tillbaka på allvar
Bangkok toppar hela listan över svenskarnas mest bokade resmål. Därefter kommer Gran Canaria och Phuket.
Thailand har dessutom Krabi på sjunde plats och landets bokningar har ökat med hela 35 procent jämfört med förra året.
Det går väl ihop med den större trend vi sett under 2026: långresan är tillbaka.
Vi har tidigare skrivit om hur Kina åter lockar internationella turister efter flera svaga år och hur resandet globalt fortsätter att växa trots geopolitisk oro. Även Costa Rica har blivit ett exempel på hur ett land kan gå från att vara känt för fotboll och natur till att bli ett allt starkare internationellt semesterkort.
Samtidigt slog den europeiska flygtrafiken rekord i somras med nästan 36 000 flygningar om dagen. Det är svårt att tala om någon större resetrötthet.
London gör en raketresa
Det betyder inte att alla vill sitta elva timmar på ett flygplan.
London ökar sina bokningar med 55 procent och klättrar till fjärde plats, förbi både Malaga och Alicante. Barcelona och Rom finns också på topp tio.
Höstresan verkar alltså fortfarande gärna vara några dagar med pub, pasta eller tapas. När mörkret på allvar lägger sig över Sverige börjar däremot Bangkok och Phuket kännas betydligt rimligare.
Vi reser – men med miniräknaren framme
Ekonomin spelar förstås roll. 57 procent uppger att priset är viktigt när resan väljs. Men 58 procent säger samtidigt att den ekonomiska situationen inte påverkar deras semesterplaner.
Det intressanta är därför inte att svenskarna slutar resa, utan att vi anpassar oss.
Billigare datum, bättre flygförbindelser och mer prisvärda destinationer väger tyngre. Direktflyg har dessutom blivit viktigare i en tid med stängda luftrum, omdirigeringar och geopolitisk oro. 21 procent säger att de undviker vissa resmål på grund av världsläget.
Det sammanfattar ganska väl resåret 2026.
Vi vill fortfarande bort. Gärna långt bort.
Men numera vill vi helst veta vad det kostar, hur vi kommer dit – och att flyget faktiskt kan flyga den väg som stod på kartan när vi bokade.
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