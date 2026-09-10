Glöm fjälltoppar, vattenfall och våfflor. I nordligaste Norge växer en ny sorts turism där utsikten består av ryska gränsstolpar, militära vakttorn och kameror i träden. Och för svenska resenärer ligger en av Europas mest laddade gränser betydligt närmare än man kanske tror.
Nya turisttrenden: vandra längs Europas mest bevakade gräns
Kirkenes har länge varit slutstationen för resenärer som färdats längs den norska kusten med Hurtigruten och Havila. Men allt fler nöjer sig inte längre med kungskrabba och utsikten över Barents hav.
Nu vill turisterna se Ryssland.
På nära håll.
Vandring med vakttorn som utsikt
Den norsk-ryska gränsen är knappt 200 kilometer lång och går genom skog, tundra och längs Pasvikälven. Den saknar på många håll stängsel, men den som tror att detta är en vanlig promenad i fjällen bör tänka om.
Kameror sitter i träden, militära patruller rör sig i området och vakttorn reser sig över landskapet, rapporterar BBC.
Lokala företag arrangerar numera guidade vandringar längs gränsen. En av turerna går genom björkskog fram till den åtta meter breda gränskorridoren där besökare inte får gå. Därefter fortsätter vandringen upp på Russehøgda med utsikt över Storskog, Norges enda landgränsövergång mot Ryssland.
Det är vackert, ödsligt och samtidigt ungefär så långt från en avslappnad söndagspromenad på Djurgården man kan komma.
Kalla kriget har blivit turistattraktion
Enligt de lokala guiderna har intresset ökat de senaste åren. Särskilt äldre resenärer som minns kalla kriget vill se en plats som plötsligt åter hamnat mitt i Europas säkerhetspolitik.
Kirkenes själv bär fortfarande tydliga spår av relationen till Ryssland. Här finns skyltar på både norska och ryska, ett monument över Röda arméns befrielse av staden 1944 och ett museum om livet i gränslandet.
Före Rysslands invasion av Ukraina var handel och vardagskontakter över gränsen en självklar del av livet. I dag är situationen en helt annan.
Det som tidigare var gränshandel har blivit geopolitisk sightseeing.
Här bör svenskar hålla händerna i fickorna
Svenska resenärer har dessutom redan lyckats visa varför reglerna bör tas på allvar.
Svenskar har tidigare bötfällts efter att ha kastat stenar över gränsen mot Ryssland. Även betydligt mindre dramatiska infall kan orsaka problem. Det är förbjudet att röra eller klättra på gränsmarkeringarna, fotografera militär personal eller kasta föremål över gränsen.
Pass ska också tas med eftersom norska patruller kan kontrollera identiteten på personer som befinner sig i området.
Och själva gränsen bör definitivt betraktas som slutstation. Sveriges UD avråder fortfarande från alla resor till Ryssland och uppger dessutom att svenska medborgare i ökad omfattning har tagits in till förhör vid ankomst till landet.
En utflykt som säljer
Hurtigruten erbjuder redan svenska gäster flera varianter på temat. Det finns busstur till Storskog, båttur längs Pasvikälven och till och med fyrhjulingsturer i gränsområdet. En guidad busstur marknadsförs som en bästsäljare och kostar från omkring 1 500 kronor.
Det säger något om vår tids resande.
Förr reste vi till gränser för att passera dem.
Nu åker vi till Kirkenes, plockar fram kameran, tittar på Ryssland på andra sidan och går sedan försiktigt tillbaka till hotellet.
Vilket, med tanke på världsläget, kanske är precis så nära Ryssland man vill komma.
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