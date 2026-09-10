Nya turisttrenden: vandra längs Europas mest bevakade gräns

Kalla kriget har blivit turistattraktion

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Enligt de lokala guiderna har intresset ökat de senaste åren. Särskilt äldre resenärer som minns kalla kriget vill se en plats som plötsligt åter hamnat mitt i Europas säkerhetspolitik.

Kirkenes själv bär fortfarande tydliga spår av relationen till Ryssland. Här finns skyltar på både norska och ryska, ett monument över Röda arméns befrielse av staden 1944 och ett museum om livet i gränslandet.

Före Rysslands invasion av Ukraina var handel och vardagskontakter över gränsen en självklar del av livet. I dag är situationen en helt annan.

Det som tidigare var gränshandel har blivit geopolitisk sightseeing.

Här bör svenskar hålla händerna i fickorna

Svenska resenärer har dessutom redan lyckats visa varför reglerna bör tas på allvar.

Svenskar har tidigare bötfällts efter att ha kastat stenar över gränsen mot Ryssland. Även betydligt mindre dramatiska infall kan orsaka problem. Det är förbjudet att röra eller klättra på gränsmarkeringarna, fotografera militär personal eller kasta föremål över gränsen.

Pass ska också tas med eftersom norska patruller kan kontrollera identiteten på personer som befinner sig i området.

Och själva gränsen bör definitivt betraktas som slutstation. Sveriges UD avråder fortfarande från alla resor till Ryssland och uppger dessutom att svenska medborgare i ökad omfattning har tagits in till förhör vid ankomst till landet.

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Vandring i Norge behöver inte betyda Preikestolen och kö till utsikten. I norr finns betydligt mer ödsliga alternativ. Foto: Canva

En utflykt som säljer

Hurtigruten erbjuder redan svenska gäster flera varianter på temat. Det finns busstur till Storskog, båttur längs Pasvikälven och till och med fyrhjulingsturer i gränsområdet. En guidad busstur marknadsförs som en bästsäljare och kostar från omkring 1 500 kronor.

Det säger något om vår tids resande.

Förr reste vi till gränser för att passera dem.

Nu åker vi till Kirkenes, plockar fram kameran, tittar på Ryssland på andra sidan och går sedan försiktigt tillbaka till hotellet.

Vilket, med tanke på världsläget, kanske är precis så nära Ryssland man vill komma.