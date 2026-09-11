Peking toppar listan över resmål som ökar mest i sökningar i år. Det är knappast någon slump. Kina har på kort tid gjort det betydligt enklare att resa in i landet – och turisterna verkar ha fått tillbaka aptiten på Den förbjudna staden, muren och dumplings.
Nu vill alla åka till Kina igen
Enligt statistiken i grafen har sökningarna på Peking ökat med omkring 55 procent jämfört med samma period förra året, enligt data från Flygresor.se. Även Guangzhou finns med bland årets stora klättrare.
Det passar väl ihop med den officiella kinesiska statistiken. Under första halvåret 2026 gjorde utländska besökare närmare 46 miljoner gränspassager i Kina, drygt 20 procent fler än året före. Antalet visumfria inresor ökade med över 30 procent.
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Visumkrånglet försvinner
Den kanske viktigaste förklaringen är enkel: Kina har öppnat dörren.
Landet har steg för steg utökat sina visumfria regler. Medborgare från ett stort antal europeiska länder kan resa in utan traditionellt turistvisum, samtidigt som transitreglerna blivit betydligt generösare. Resultatet är att nästan åtta av tio utländska inresor under första halvåret skedde visumfritt.
Peking märker effekten tydligt. Fram till slutet av augusti hade antalet utländska resenärer vid stadens gränskontroller ökat med drygt 31 procent jämfört med 2025.
Kina har blivit enklare att semestra i
Samtidigt har flygförbindelserna återhämtats och betalningar, transporter och turistservice blivit mer anpassade för utländska besökare. Kina satsar dessutom aktivt på turismen som ekonomisk motor. Under årets första fem månader ökade antalet internationella besökare i Peking med 35 procent – och deras konsumtion med över 42 procent.
Efter pandemiår, stängda gränser och geopolitisk kyla tycks nyfikenheten helt enkelt ha återvänt.
Och när Peking plötsligt blir enklare att boka än tidigare behövs inte mycket mer. Kinesiska muren har trots allt stått där och väntat i drygt 2 000 år.
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