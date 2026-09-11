Nu vill alla åka till Kina igen

Det passar väl ihop med den officiella kinesiska statistiken. Under första halvåret 2026 gjorde utländska besökare närmare 46 miljoner gränspassager i Kina, drygt 20 procent fler än året före. Antalet visumfria inresor ökade med över 30 procent.

Förbjudna staden är inte längre lika förbjuden. Fler visumfria resor hjälper Peking upp på årets topplista. Foto: TT

Visumkrånglet försvinner

Den kanske viktigaste förklaringen är enkel: Kina har öppnat dörren.

Landet har steg för steg utökat sina visumfria regler. Medborgare från ett stort antal europeiska länder kan resa in utan traditionellt turistvisum, samtidigt som transitreglerna blivit betydligt generösare. Resultatet är att nästan åtta av tio utländska inresor under första halvåret skedde visumfritt.

Peking märker effekten tydligt. Fram till slutet av augusti hade antalet utländska resenärer vid stadens gränskontroller ökat med drygt 31 procent jämfört med 2025.

Peking är årets stora raket bland resmålen. Även Guangzhou klättrar när Kina åter lockar internatiella besökare. Foto: Flygresor.se

Kina har blivit enklare att semestra i

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Samtidigt har flygförbindelserna återhämtats och betalningar, transporter och turistservice blivit mer anpassade för utländska besökare. Kina satsar dessutom aktivt på turismen som ekonomisk motor. Under årets första fem månader ökade antalet internationella besökare i Peking med 35 procent – och deras konsumtion med över 42 procent.

Efter pandemiår, stängda gränser och geopolitisk kyla tycks nyfikenheten helt enkelt ha återvänt.

Och när Peking plötsligt blir enklare att boka än tidigare behövs inte mycket mer. Kinesiska muren har trots allt stått där och väntat i drygt 2 000 år.