Fyra timmar från Stockholm – här är det fortfarande sommar i oktober

För den senare gruppen kan hösten vara en betydligt bättre tid för en resa till Medelhavet än högsommaren.

Framför allt gäller det östra Medelhavet och Turkiets sydkust, där resesäsongen fortsätter genom oktober och svenska researrangörer fortfarande säljer resor till bland annat Antalya, Side, Belek och Alanya. TUI:s säsong för flera hotell på Antalyakusten sträcker sig exempelvis fram till den 1 november 2026.

Hösten kan vara skönare än sommaren

Det stora argumentet är egentligen inte bara att man kan få sol.

Det är att man slipper delar av den extrema sommarhettan.

I juli och augusti kan en promenad bland ruiner, genom en gammal stad eller bara mellan hotellet och restaurangen kännas som ett oannonserat konditionstest.

På hösten blir det betydligt mer lockande att faktiskt lämna solstolen.

Antalyakusten har dessutom betydligt mer än hotellpooler. Här finns antika städer, romerska teatrar, gamla hamnar och historiska lämningar från flera civilisationer.

Turkiet blir helt enkelt ett mer intressant resmål när man orkar röra på sig.

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