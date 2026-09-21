Sommaren behöver inte ta slut bara för att kalendern säger oktober. På Turkiets Medelhavskust fortsätter solsäsongen långt in på hösten, samtidigt som trängseln från juli och augusti minskar. För svenskar finns dessutom en lockande detalj: direktflyget från Stockholm till Antalya tar knappt fyra timmar.
Fyra timmar från Stockholm – här är det fortfarande sommar i oktober
Det finns två sorters människor i september. De som känner sig färdiga med sommaren och börjar diskutera svamp, raggsockor och levande ljus. Och så finns det de som vägrar acceptera nederlaget.
För den senare gruppen kan hösten vara en betydligt bättre tid för en resa till Medelhavet än högsommaren.
Framför allt gäller det östra Medelhavet och Turkiets sydkust, där resesäsongen fortsätter genom oktober och svenska researrangörer fortfarande säljer resor till bland annat Antalya, Side, Belek och Alanya. TUI:s säsong för flera hotell på Antalyakusten sträcker sig exempelvis fram till den 1 november 2026.
Hösten kan vara skönare än sommaren
Det stora argumentet är egentligen inte bara att man kan få sol.
Det är att man slipper delar av den extrema sommarhettan.
I juli och augusti kan en promenad bland ruiner, genom en gammal stad eller bara mellan hotellet och restaurangen kännas som ett oannonserat konditionstest.
På hösten blir det betydligt mer lockande att faktiskt lämna solstolen.
Antalyakusten har dessutom betydligt mer än hotellpooler. Här finns antika städer, romerska teatrar, gamla hamnar och historiska lämningar från flera civilisationer.
Turkiet blir helt enkelt ett mer intressant resmål när man orkar röra på sig.
Knappt fyra timmar från Arlanda
För svenska resenärer är framför allt restiden ett tungt argument.
TUI anger flygtiden för ett direktflyg mellan Stockholm-Arlanda och Antalya till cirka 3 timmar och 55 minuter.
Det är ungefär lika lång tid som det kan ta att köra Stockholm–Göteborg en dålig fredag.
Skillnaden är att man efter den ena resan kan stå vid Medelhavet.
Det finns också gott om resor kvar under hösten. Ving säljer exempelvis paketresor från Stockholm till Antalyaområdet med avresa i oktober 2026, medan Swedavias resesökning visar både flygstolar och paketresor till Antalya under oktober.
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Se upp med vecka 44
Den som är ute efter lägre priser bör däremot hålla ett öga på den svenska skollovskalendern.
I Stockholms kommunala skolor ligger höstlovet 2026 från måndag 26 oktober till fredag 30 oktober, alltså vecka 44. Samma vecka används också i många andra svenska kommuner, även om läsårstider beslutas lokalt.
När barnfamiljer vill söderut samtidigt ökar efterfrågan.
Har man möjlighet att resa före eller efter höstlovet är det därför värt att jämföra priserna noggrant.
Någon garanti för fynd finns förstås inte. Flyg- och hotellpriser styrs numera dynamiskt och kan förändras från dag till dag.
Men den 21 september visar Swedavias resesökning fortfarande flera paketresor från Stockholm till Antalyaområdet under oktober från omkring 4 000 kronor och uppåt. Det ska ses som en ögonblicksbild, inte som ett löfte från resebranschens tomteverkstad.
Turkiet är mer än all inclusive i sommar
Hösten passar också bättre för den som vill kombinera stranden med något annat.
Runt Antalya finns exempelvis antika Side och Aspendos med sin berömda romerska teater. Längre bort finns mängder av arkeologiska platser längs den turkiska Medelhavskusten.
Och vill man helt lämna badsemestern finns förstås Kappadokien i centrala Turkiet, känt för sina märkliga klippformationer och historiska grottmiljöer.
Det är en annan sorts Turkiet än pool, buffé och plastarmband.
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