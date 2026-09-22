Den politiska oppositionen i Kanada vill granska om allt gick rätt till när Kanada skaffade Global Eye från Saab.
Kritik mot Saab i Kanada: Vill granska affären
Saab GlobalEye är ett luftburet varnings- och kontrollsystem, där huvudradarn är av typen Erieye Extended Range från Saab Surveillance.
Kanadas regering valde Saab (börskurs Saab) framför två andra alternativ men beslutet har mött kritik.
Hos CBC News uppgav källor tidigare att Global Eye endast uppfyllde ett fåtal av militärens krav och kommer att kräva stora modifieringar.
DIA, Myndigheten för försvarsinvesteringar, kommenterade uppgifterna med att inget av de tre alternativen uppfyllde flygvapnets krav, men att Global Eye ändå var det bästa valet.
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Fick inte ta del av försvarets krav
Hur bedömningen gjordes är oklar. Ingen av Saabs konkurrenter fick enligt CBC ta del av flygvapnets kravspecifikationer, innan premiärminister Mark Carney annonserade beslutet vid försvarsmässan Cansec i slutet av maj.
Beslutet att köpa Saab Global Eye fattades utan kunskap om vad militären faktiskt behövde, enligt uppgifter till CBC News.
Kritiker menar att planet i nuvarande utförande endast uppfyller ett fåtal av Kanadas krav.
Den konservativa oppositionen säger nu att kanadensarna måste försäkras om fördelarna i beslutet.
”Kanadensarna förtjänar att få veta om politiker, medarbetare till Liberalerna och byråkrater lät politiska beslut gå före nationell säkerhet, försvar och operativ beredskap”, säger James Bezan, de konservativas talesperson i försvarsfrågor.
”Riksrevisorn och PBO måste avgöra om vederbörlig hänsyn togs och om fastställda rutiner följdes.”
”Bygger Kanadas försvarsförmåga”
”Att stödja kanadensisk industri handlar varken om särbehandling eller politik. Det är så vi bygger ett starkt land”, säger Sofiya Sapeha, talesperson för statssekreteraren med ansvar för försvarsupphandling.
”Vår regering kommer att fortsätta bygga upp Kanadas försvarsförmåga och prioritera kanadensiska företag.”
”Global Eye är det bästa valet för CAF, Kanadas växande försvarsindustri och de kanadensiska skattebetalarna. Att utrusta Bombardiers Global 6500 för militärt bruk i Kanada kommer att skapa tusentals välbetalda jobb och samtidigt stärka Kanadas suveränitet genom att säkerställa att CAF har den utrustning de behöver”, slår Sapeha fast.
Källor har uppgett för CBC News att militären är orolig över att flygplanet, i sin nuvarande utformning och konfiguration, saknar 360-graders radartäckning.
Det finns även farhågor gällande radarns räckvidd och frekvens och Saab har föreslagit modifieringar som innebär att ytterligare radarenheter placeras i nosen och stjärten.
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Saknar förmåga till lufttankning
Det finns även oro kring antalet arbetsplatser för besättningen samt utrustning för uppkoppling mot Norad-nätverket.
Militären efterfrågar dessutom ett radarflygplan med förmåga till lufttankning för att kunna täcka Arktis vidsträckta områden, en funktion som Global Eye i dagsläget saknar.
”Diskussioner har förts om vilka ytterligare förmågor utöver Saabs grundutförande som skulle kunna läggas till på flygplanet, samt om nivån på tekniska och finansiella risker, operativ nytta och huruvida man ska gå vidare nu, senare eller inte alls”, säger Sofiya Sapeha.
”Detta är normala diskussioner som inte indikerar att Saabs flygplan har brister eller inte uppfyller regeringens krav. Flygplanet uppfyller regeringens krav.”
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