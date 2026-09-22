Kritik mot Saab i Kanada: Vill granska affären

Hos CBC News uppgav källor tidigare att Global Eye endast uppfyllde ett fåtal av militärens krav och kommer att kräva stora modifieringar.

DIA, Myndigheten för försvarsinvesteringar, kommenterade uppgifterna med att inget av de tre alternativen uppfyllde flygvapnets krav, men att Global Eye ändå var det bästa valet.

Beröm till Saab: ”Öppnar stridsvagnar som en sardinburk”. Dagens PS

Fick inte ta del av försvarets krav

Hur bedömningen gjordes är oklar. Ingen av Saabs konkurrenter fick enligt CBC ta del av flygvapnets kravspecifikationer, innan premiärminister Mark Carney annonserade beslutet vid försvarsmässan Cansec i slutet av maj.

Beslutet att köpa Saab Global Eye fattades utan kunskap om vad militären faktiskt behövde, enligt uppgifter till CBC News.

Kritiker menar att planet i nuvarande utförande endast uppfyller ett fåtal av Kanadas krav.

Den konservativa oppositionen säger nu att kanadensarna måste försäkras om fördelarna i beslutet.

”Kanadensarna förtjänar att få veta om politiker, medarbetare till Liberalerna och byråkrater lät politiska beslut gå före nationell säkerhet, försvar och operativ beredskap”, säger James Bezan, de konservativas talesperson i försvarsfrågor.

ANNONS

”Riksrevisorn och PBO måste avgöra om vederbörlig hänsyn togs och om fastställda rutiner följdes.”

Ny mångmiljardorder till Saab. Dagens PS