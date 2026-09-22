23 timmar och 40 minuter i samma flygplan – Finnair öppnar rekordlinje till Australien

Den 25 oktober startar Finnairs nya linje mellan Helsingfors och Melbourne. Restiden blir omkring 23 timmar och 40 minuter från start till mål.

Planet mellanlandar i Bangkok, men passagerarna fortsätter med samma flygplan och samma flightnummer hela vägen till Australien.

Det blir Finnairs längsta linje någonsin.

Australien via grannlandet

För svenska resenärer är det egentligen här historien blir intressant.

Australienresor från Sverige går ofta via stora knutpunkter som Doha, Dubai eller Singapore. Med Finnairs nya linje kan första bytet i stället ske redan i Helsingfors.

Från Stockholm är flygtiden dit omkring en timme.

Det betyder förstås inte att Australien plötsligt ligger runt hörnet. Melbourne ligger fortfarande på andra sidan jordklotet och hela resan kräver gott om tålamod, laddare och förmågan att sova sittande.

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Men logistiken blir enklare.

I stället för att först flyga flera timmar söderut för att byta flyg kan svenska resenärer ansluta till långlinjen redan i Norden.