Finnair öppnar den 25 oktober sin längsta linje någonsin. Från Helsingfors till Melbourne blir det nästan ett dygn i samma flygplan, med ett kort stopp i Bangkok. För svenska Australienresenärer kan den stora nyheten vara något annat: vägen söderut får en mellanlandning betydligt närmare hemma än Dubai, Doha eller Singapore.
23 timmar och 40 minuter i samma flygplan – Finnair öppnar rekordlinje till Australien
Det finns långflygningar. Sedan finns det resor där man hinner äta middag, sova, vakna, äta igen, se några filmer och fortfarande befinna sig i samma flygplan.
Den 25 oktober startar Finnairs nya linje mellan Helsingfors och Melbourne. Restiden blir omkring 23 timmar och 40 minuter från start till mål.
Planet mellanlandar i Bangkok, men passagerarna fortsätter med samma flygplan och samma flightnummer hela vägen till Australien.
Det blir Finnairs längsta linje någonsin.
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Australien via grannlandet
För svenska resenärer är det egentligen här historien blir intressant.
Australienresor från Sverige går ofta via stora knutpunkter som Doha, Dubai eller Singapore. Med Finnairs nya linje kan första bytet i stället ske redan i Helsingfors.
Från Stockholm är flygtiden dit omkring en timme.
Det betyder förstås inte att Australien plötsligt ligger runt hörnet. Melbourne ligger fortfarande på andra sidan jordklotet och hela resan kräver gott om tålamod, laddare och förmågan att sova sittande.
Men logistiken blir enklare.
I stället för att först flyga flera timmar söderut för att byta flyg kan svenska resenärer ansluta till långlinjen redan i Norden.
Bangkok blir pausen mitt i maratonet
Rutten trafikeras med Airbus A350-900.
Flyget lämnar Helsingfors strax efter midnatt och går först till Bangkok. Där väntar ett stopp på knappt två timmar innan samma plan fortsätter mot Melbourne.
Den rena flygtiden uppges till drygt 22 timmar.
Melbourne ligger mer än 15 000 kilometer från Helsingfors och den nya linjen blir ännu ett exempel på hur flygbolagen åter satsar stort på riktigt långa resor.
Det passar dessutom ganska väl med vad vi sett i svenskarnas resande under året.
Långresan är tillbaka
Vi har tidigare skrivit om hur Asien växer kraftigt bland svenska resenärer. Bangkok toppar bokningarna inför hösten och vintern och Thailand hör till destinationerna som ökar mest.
Samtidigt har Kina börjat locka fler internationella besökare igen och långväga destinationer får tillbaka resenärer som under några år höll sig närmare Europa.
Nu tar Finnair utvecklingen ett steg längre.
Australien blir mer direkt kopplat till Norden och samtidigt hårdnar konkurrensen om de riktigt långa rutterna.
Qantas planerar nonstopflygningar mellan Sydney och London på omkring 22 timmar, medan andra europeiska bolag också bygger ut trafiken mot Australien.
Flygets nya prestigekamp verkar alltså inte handla om vem som flyger kortast.
Snarare om vem som kan få oss att sitta längst.
Och fortfarande tycka att det var smidigt.
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