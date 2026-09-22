Stockholm har fått ännu ett spa, men ägaren Torbjörn Blomqvist nöjer sig inte med att vara ännu en varm pool med prosecco på kanten. Acqua di Foresta på Villa Foresta kostade 75 miljoner kronor, 25 miljoner mer än den ursprungliga planen, och ska hjälpa hotellet mot en omsättning på 150 miljoner. Perfect Weekend har gått en förhandsvisning – och det här är framför allt ett ganska djärvt affärsprojekt förklätt till badrock.
Stockholms nya lyxspa spräckte budgeten med 25 miljoner – nu ska 80 platser fylla hotellet
Det började med en budget på 50 miljoner kronor. När Acqua di Foresta öppnar på Villa Foresta på Lidingö den 23 september har prislappen istället landat på omkring 75 miljoner.
Så går det ibland när en småländsk snickare får ett gammalt torn, italienska idéer och bygglov i händerna.
Torbjörn Blomqvist började sin yrkesbana som snickare i Nybro. I dag driver hans Stockholm Meeting Selection elva destinationer med hotell, slott och restauranger runt Stockholm.
Här kan du se en visning av det nya spat och en intervju med Torbjörn Blomqvist.
Från 50 till 75 miljoner
När Perfect Weekend träffade Blomqvist under bygget förra året var kalkylen fortfarande cirka 50 miljoner kronor. Nu är notan alltså betydligt högre.
Det gör spaet till något mer än en trivselinvestering. Villa Foresta har 103 hotellrum och ambitionen är att hela verksamheten på sikt ska omsätta omkring 150 miljoner kronor. Spaet blir en central del av den kalkylen.
Anläggningen är drygt 1 000 kvadratmeter stor och har kapacitet för omkring 80 gäster samtidigt.
Här finns varma utomhuspooler, fyra olika bastur, saltgrotta, isfontän, behandlingsrum och en avskild pool inne i det gamla borgtornet.
Temat är en blandning av romerska bad, italiensk elegans och gammal svensk kurort.
Det låter möjligen som tre moodboards för mycket. På plats fungerar det bättre.
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Spaet ska sälja hela hotellet
Det intressanta är egentligen inte mosaiken eller antalet bastur, utan affärsidén.
Spaet ska få fler stockholmare att åka över Lidingöbron och stanna kvar. Äta middag. Dricka vin. Boka behandling. Ta ett hotellrum. Komma tillbaka. Prislappen för att få bada och basta börjar på 500 kronor och går uppåt på helgerna.
Villa Foresta har redan försökt positionera sig som ett slags vardagsrum för Lidingö, med restauranger, barer och evenemang.
Nu läggs den dyraste pusselbiten på plats.
Konkurrensen är brutal
Att kalla sig Nordens bästa spa är däremot gratis. Att faktiskt bli det är betydligt svårare.
Stockholmsområdet har redan starka spadestinationer, och svenska gäster har blivit bortskämda med infinitypooler, eld, is, ånga och japanska badritualer.
Acqua di Foresta har en fördel som är svårare att kopiera: själva huset och utsikten över Stockholms inlopp. Villa Foresta byggdes ursprungligen av hotellpionjären Wilhelmina Skogh och är fortfarande ett av Lidingös märkligaste landmärken.
Efter vår rundvandring är en sak lättare att förutspå än om anläggningen verkligen blir bäst i Norden.
De där 80 platserna lär inte stå tomma särskilt ofta är Perfect Weekends prognos.
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