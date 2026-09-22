Stockholms nya lyxspa spräckte budgeten med 25 miljoner – nu ska 80 platser fylla hotellet

Från 50 till 75 miljoner

När Perfect Weekend träffade Blomqvist under bygget förra året var kalkylen fortfarande cirka 50 miljoner kronor. Nu är notan alltså betydligt högre.

Det gör spaet till något mer än en trivselinvestering. Villa Foresta har 103 hotellrum och ambitionen är att hela verksamheten på sikt ska omsätta omkring 150 miljoner kronor. Spaet blir en central del av den kalkylen.

Anläggningen är drygt 1 000 kvadratmeter stor och har kapacitet för omkring 80 gäster samtidigt.

Här finns varma utomhuspooler, fyra olika bastur, saltgrotta, isfontän, behandlingsrum och en avskild pool inne i det gamla borgtornet.

ANNONS

Temat är en blandning av romerska bad, italiensk elegans och gammal svensk kurort.

Det låter möjligen som tre moodboards för mycket. På plats fungerar det bättre.

Här ska stressen stanna vid dörren. Plånboken får däremot gärna följa med in. Foto: Pressbild

Spaet ska sälja hela hotellet

Det intressanta är egentligen inte mosaiken eller antalet bastur, utan affärsidén.

Spaet ska få fler stockholmare att åka över Lidingöbron och stanna kvar. Äta middag. Dricka vin. Boka behandling. Ta ett hotellrum. Komma tillbaka. Prislappen för att få bada och basta börjar på 500 kronor och går uppåt på helgerna.

Villa Foresta har redan försökt positionera sig som ett slags vardagsrum för Lidingö, med restauranger, barer och evenemang.

Nu läggs den dyraste pusselbiten på plats.

ANNONS

Att vilja bli Nordens bästa spa är en sak. Att övertyga bortskämda stockholmare i badrock är en helt annan. Foto: Pressbild

Konkurrensen är brutal

Att kalla sig Nordens bästa spa är däremot gratis. Att faktiskt bli det är betydligt svårare.

Stockholmsområdet har redan starka spadestinationer, och svenska gäster har blivit bortskämda med infinitypooler, eld, is, ånga och japanska badritualer.

Acqua di Foresta har en fördel som är svårare att kopiera: själva huset och utsikten över Stockholms inlopp. Villa Foresta byggdes ursprungligen av hotellpionjären Wilhelmina Skogh och är fortfarande ett av Lidingös märkligaste landmärken.

Efter vår rundvandring är en sak lättare att förutspå än om anläggningen verkligen blir bäst i Norden.

De där 80 platserna lär inte stå tomma särskilt ofta är Perfect Weekends prognos.