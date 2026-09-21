Så mycket tjänar piloter som flyger världens största plan

Styrmannen tjänar drygt en miljon

A380 kräver två piloter vid spakarna, en kapten och en styrman. Styrmannen, som är andrebefälhavare, får hos Emirates mellan 31 000 och 45 000 dirham i månaden. Det ger 101 268 till 147 012 dollar om året, från knappt en miljon till cirka 1,45 miljoner kronor.

Globalt ligger A380-styrmän på 140 000 till 250 000 dollar per år. De mest juniora piloterna, som avlöser i cockpit under långflygningar men varken startar eller landar, hamnar ofta under 120 000 dollar, cirka 1,2 miljoner kronor.

Det som avgör vem som får de bästa jobben är inte skicklighet utan anställningstid.

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”Allt på ett flygbolag avgörs för piloter av anciennitet, vilket betyder att tiden sedan anställningsdatum är den enda faktorn bakom en pilots position, lönenivå och flygplanstyp”, skriver Simple Flyings

Svensk pilot tjänar 76 200 i månaden

Jämförelsen med Sverige är brutal. Enligt SCB:s senaste lönestatistik tjänar yrkesgruppen piloter i snitt 76 200 kronor i månaden före skatt. En toppkapten på Emirates har ett månadspaket som är nästan tre och en halv gånger så stort, och slipper skatten.

Emirates-kaptenen slår därmed även Sveriges högsta löner, där chefer inom bank och finans toppar med 158 900 kronor i månaden.

Norwegian längst fram och SAS i skymundan. Nu vill piloterna på SAS åtminstone ha lika mycket betalt och anklagas för bråk och illegala metoder. Foto: Gorm Kallestad/NTB-TT

Hemma i Sverige bråkade SAS och piloterna om lönerna så sent som i februari. SAS-piloterna fick kraftiga löneökningar med 26 procent för de flesta 2024 och ytterligare 7 procent 2025, men kräver ändå mer. I augusti sparkade SAS en toppilot efter 28 år i bolaget, vilket pilotfacket kallar ett frontalangrepp.

Jobben på jätteplanet blir färre

Den som drömmer om cockpiten på A380 bör skynda sig. Emirates, som lockar passagerarna med dusch på 10 000 meters höjd, har bekräftat att planet flyger in på 2040-talet. Men flottan krymper i takt med att bolaget växlar över till Boeing 777-9.

När första klass blir ett varumärke i sig själv snarare än en sittplats. (Foto: Emirates/Pressbild)

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Övriga operatörer, bland dem British Airways, Lufthansa, Qantas och Singapore Airlines, har som mest tolv A380 vardera. Flera planerar att pensionera typen före decenniets slut eller under 2030-talet, enligt Simple Flying.

Kuriosa i sammanhanget är att de tre stora amerikanska flygbolagen har A380-löner inskrivna i sina pilotavtal, trots att inget av dem flyger planet.

Skulle något av dem köpa in jätten har en styrman rätt till upp till 478 000 dollar om året, cirka 4,7 miljoner kronor. Enligt Osipov är den amerikanska marknaden större och facken starkare, medan piloter i de flesta andra länder sitter på en mer låst arbetsmarknad med lägre löner.