Här är resmålen som svenskarna rusar till – Kap Verde toppar listan

Asien är tillbaka på riktigt

Även Asien syns tydligt på listan. Vietnamesiska Da Nang ökar med omkring 40 procent och japanska Osaka med cirka 35 procent.

Det ligger i linje med vad vi tidigare skrivit om svenskarnas resande. Utrikesflyget fortsätter att växa samtidigt som intresset för längre resor har kommit tillbaka på allvar.

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Svenskarna vill helt enkelt längre bort igen.

Costa Rica gick från VM-succé till resesuccé

Ett tydligt exempel på hur ett land kan hamna på resenärernas radar är Costa Rica.

Under fotbolls-VM 2014 skrällde landet, vann sin grupp och tog sig hela vägen till kvartsfinal. Forskning har senare pekat på att oväntat starka VM-resultat kan ge tydliga effekter på turismen åren efter.

Costa Rica blev ett typexempel.

Fotbollen gjorde landet känt för en ny publik. Sedan tog regnskogen, stränderna, vulkanerna och djurlivet över marknadsföringen.

Kap Verde blev det minsta landet hittills att nå slutspelet i ett fotbolls-VM. (Foto: Canva)

Kap Verde har momentum

Just nu är det ändå Kap Verde som sticker ut mest i de svenska sökningarna.

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Espargos är porten till Sal, en ö som länge förknippats med charter och vintervärme. Men ökningen visar också något större.

Svenskarnas resande blir bredare, mer långväga och mer nyfiket.

Det gamla semesterreceptet med Mallorca, en deckare och buffé klockan 18.30 är inte dött.

Men det har fått betydligt hårdare konkurrens.