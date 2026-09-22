Svenskarnas reslust har fått en ny karta. Kap Verde, Balkan och Asien klättrar snabbt när Flygresor.se summerar vilka destinationer som ökar mest i sökintresse. Utvecklingen passar väl in i en större trend vi sett under året: vi flyger mer utomlands, söker oss längre bort och verkar mindre nöjda med ännu en vecka på exakt samma strand.
Här är resmålen som svenskarna rusar till – Kap Verde toppar listan
Kap Verde är just nu hetast bland svenska resenärer.
Enligt Flygresor.se:s Priskollen har sökningarna till Espargos på ön Sal ökat med omkring 75 procent jämfört med samma period förra året. Därefter följer Peking, Podgorica, Skopje och Da Nang.
Det handlar om sökintresse, inte färdiga bokningar, men listan säger ändå en hel del om vart svenskarnas semesterdrömmar är på väg.
Balkan fortsätter uppåt
Flera destinationer på Balkan klättrar kraftigt.
Podgorica i Montenegro ökar med omkring 47 procent, Skopje i Nordmakedonien med drygt 40 procent och Tivat i Montenegro med runt 30 procent. Även Tirana i Albanien finns med bland årets snabbväxare.
Det är lätt att förstå lockelsen. Här finns sol, bad, mat och gamla stadskärnor, men ofta till lägre priser än på de mest etablerade delarna av Medelhavet.
Världens bästa flygbolag 2026 – Europa halkar efter och SAS saknas
Singapore Airlines är tillbaka på flygtronen. När världens bästa flygbolag 2026 utses dominerar Asien och Mellanöstern fullständigt – medan Europa får
Asien är tillbaka på riktigt
Även Asien syns tydligt på listan. Vietnamesiska Da Nang ökar med omkring 40 procent och japanska Osaka med cirka 35 procent.
Det ligger i linje med vad vi tidigare skrivit om svenskarnas resande. Utrikesflyget fortsätter att växa samtidigt som intresset för längre resor har kommit tillbaka på allvar.
Svenskarna vill helt enkelt längre bort igen.
Costa Rica gick från VM-succé till resesuccé
Ett tydligt exempel på hur ett land kan hamna på resenärernas radar är Costa Rica.
Under fotbolls-VM 2014 skrällde landet, vann sin grupp och tog sig hela vägen till kvartsfinal. Forskning har senare pekat på att oväntat starka VM-resultat kan ge tydliga effekter på turismen åren efter.
Costa Rica blev ett typexempel.
Fotbollen gjorde landet känt för en ny publik. Sedan tog regnskogen, stränderna, vulkanerna och djurlivet över marknadsföringen.
Kap Verde har momentum
Just nu är det ändå Kap Verde som sticker ut mest i de svenska sökningarna.
Espargos är porten till Sal, en ö som länge förknippats med charter och vintervärme. Men ökningen visar också något större.
Svenskarnas resande blir bredare, mer långväga och mer nyfiket.
Det gamla semesterreceptet med Mallorca, en deckare och buffé klockan 18.30 är inte dött.
Men det har fått betydligt hårdare konkurrens.
Fyra timmar från Stockholm – här är det fortfarande sommar i oktober
Sommaren behöver inte ta slut bara för att kalendern säger oktober. På Turkiets Medelhavskust fortsätter solsäsongen långt in på hösten, samtidigt som