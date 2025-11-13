Sju saker du måste göra i Miami

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

2. Se solen dö över Biscayne Bay

Kör över Rickenbacker Causeway till Key Biscayne. Stanna på The Cleat, en bar längst ut på udden där du ser solen glida ner bakom skyskraporna medan din piña colada sakta smälter. Båtarna glider in i No Name Harbor, pelikanerna ser trötta ut, och du känner dig för första gången på länge helt nöjd med livet.

3. Dansa loss på Café La Trova

Om du inte dansar salsa här, är du verkligen i Miami? På Café La Trova i Little Havana spelar ett liveband kubanska klassiker medan bartendern Julio Cabrera blandar drinkar med koreografi. Hans son Andy skakar shakers som om det gällde hedern. Beställ en El Guayabero – tequila, guava och lime – och låt fötterna sköta resten.

Omelett, skinka och smör – en kostcirkel som Gud tänkte den. (Foto: Instagram)

4. Ät frukost som Beckham

Enriqueta’s är en Miami-institution där David Beckham och Gloria Estefan har sina autografer på väggen. Beställ deras pan con tortilla – en omelett med serranoskinka i smörstekt kubanskt bröd – och du förstår varför. Det är det perfekta bränslet för en dag bland Wynwoods väggmålningar och Brickells glashus.

5. Gå vilse i Pérez Art Museum Miami

Här visar Miami-borna att de kan mer än badkläder och brunch. I utställningen ”El Monte” av tvillingarna Elliot och Erick Jiménez möter du afrokubanska mytologier, katolicism och neonfärgade andar. Bara ljudet av syrsor och viskningar i mörkret gör det värt inträdet. Gå sen till Freedom Tower – stans första skyskrapa – nyöppnad efter 25 miljoner dollar i renovering och fylld av berättelser om migration och mod.

6. Middag under banyanträdet

Sunny’s Steakhouse i Little River är en kulinarisk tidsresa – som om Hemingway öppnat restaurang på 2020-talet. Under det mäktiga banyanträdet serveras guava-cosmopolitans, kycklinglevermousse och perfekt grillad anka. Om du inte får bord, ta plats på Recoveco mittemot – deras heritage chicken med klo kvar är Miami i ett nötskal: vackert, vulgärt och helt oförlåtande.

Du kommer för stranden, du stannar för dramat.

7. Avsluta med stone crab och Key lime pie

South Pointe Park är strandstället för den som hellre ser på folk än festar med dem. Här väntar Joe’s Takeaway, en enklare version av legendariska Joe’s Stone Crab. Beställ medium claws för 50 dollar pundet och en bit Key lime pie – söt, syrlig och fullständigt beroendeframkallande. Lägg till ett dopp i havet, och din Perfect Weekend är komplett.

n plats där man aldrig frågar ‘var kommer du ifrån?’ utan ‘vem gör ditt hår?

Fler Miami-tips för den rastlöse

– Bo: The Standard Spa i Sunset Harbour – bastu, hammam och utsikt över Biscayne Bay.

– Drick: Dante’s Hi-Fi i Wynwood – en japansk lyssningsbar med vinyl och yuzu-whiskey.

– Parta: Las Rosas – rockbar i Allapattah där Wolf of Tacos serverar nattamat.

– Kör: Hyr bil (eller appen Pay by Phone) – kollektivtrafiken är lika pålitlig som ett löfte i reality-tv.

– Cykla: The Underline i Brickell – Miamis svar på New Yorks High Line.

Du lämnar staden med salt i håret, socker på läpparna och dans i höfterna. Miami är inte bara en plats – det är en puls.

