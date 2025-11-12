Dagensps.se
Ny trend: Sju av tio svenskar vill resa utan sällskap

Noll kompromisser, noll drama, hundra procent du. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

När du äter middag själv i Paris utan sällskap eller tar morgondoppet i Nice utan att någon kommenterar din badmössa – då har du hittat semesterformen 2025: solo­resan.

Sju av tio svenskar säger i en ny undersökning från Ticket att de kan tänka sig att resa utan sällskap. Friheten lockar, men också möjligheten att slippa kompromissa om frukosttider, sevärdheter och flygtider.

“Att resa själv handlar ofta om frihet och flexibilitet”, säger Tiyoneh Jah, PR-chef på Ticket. Och ja – för den som någon gång planerat en familjeresa vet hur revolutionerande det låter.

Ny trend: Singelresor – bland storstäder och öde stränder

Singelresor har blivit en ny trend som snabbt ökar. Många vill utforska spännande storstäder och öde stränder på sina soloresor – som blir allt fler under

Frihet, frukost och främlingar

Att resa solo är inte längre ett tecken på ensamhet, utan på självrespekt. Den moderna ensamresenären är inte en vilsen själ med Lonely Planet och en bok i solstolen. Hon är ofta en person som jobbar för mycket, älskar sina barn och sin partner men vill andas själv i tre dagar i Lissabon.

I resebranschen märks trenden tydligt. Hotellkedjor lanserar ”single-friendly stays”, flygbolag erbjuder säten med extra avstånd och på TikTok har hashtaggen #solotravel över 5 miljarder visningar.

Ingen som snarkar, ingen som klagar – bara du och roomservicemenyn. (Foto: Canva)
Influencers som gör ensamresan glamorös

Amerikanska Kate McCulley, känd som ”Adventurous Kate”, har byggt en hel karriär på att resa själv – från Jordanien till Japan. Liz Carlson, alias ”Young Adventuress”, har rest ensam till Antarktis och skriver lika mycket om missade bussar som om lyckan i att äta middag i tystnad.

Och så förstås Kiersten Rich, ”The Blonde Abroad”, som visar att solo inte betyder spartanskt – hennes ensamresor går till Maldiverna, Marrakech och Malibukusten.

Förr var det Bridget Jones som symboliserade singelsemestern. Nu är det mer Eat Pray Love 2.0: färre tårar, fler stories, bättre ljus.

Svenska röster på väg ut i världen

Även här hemma växer gruppen. En snabb sökning på Instagram visar konton som ScandianvianSoloTravels och EmelieExplores – svenska kvinnor som gjort egenresandet till livsstil. De kombinerar fjällvandringar med spahelger, eller kör yoga i Biarritz och skriver “jag åkte ensam men kom hem komplett”.

Männen? De kallar det gärna “roadtrip” och pratar hellre om motorcyklar än mindfulness, men effekten är densamma: en välbehövlig digital avgiftning med champagne.

Läs även: Kanada varnar: Stockholm lika riskfyllt som Istanbul

Res ensam. Det är billigare än terapi och bättre än parmiddag. (Foto: Canva)

Så gör du din första solo-resa

  1. Välj tryggt men nytt. Börja med en stad du hört gott om. Lissabon, Palma, Köpenhamn – eller varför inte Varberg.
  2. Bo på hotell med bar. Det är enklare att träffa folk än på ett Airbnb med sur granne.
  3. Planera en sak om dagen. Resten av tiden: gå vilse.
  4. Skriv dagbok. Efter dag två är du din egen bästa samtalspartner.
Ensam men aldrig ensam

Resandet i sig är en spegel. När ingen annan distraherar dig ser du vad du egentligen gillar. Är det cappuccino i baren eller öl på stranden? Jazzklubb eller löptur i gryningen? Du väljer. Och du upptäcker att sällskap inte alltid är synonymt med lycka.

Så i år: låt andra boka all inclusive och delad transfer. Du tar hand om dig själv, bokar enkelrum – och kommer hem lite smartare, lite lugnare och betydligt mer solbränd.

Perfect Weekend Guide: Res utan sällskap

Adventurous Kate – amerikansk pionjär inom solo-resor, 80 länder, alltid först på bussen.
Young Adventuress – nyzeeländsk bloggare som gjort ensamhet till konstform.
The Blonde Abroad – influencer som visar att ensam kan vara femstjärnigt.

Vill du läsa mer om resor och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De gör konst av ostron och gift och Så undviker du en ekonomisk psykopat.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

