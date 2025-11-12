Ny trend: Sju av tio svenskar vill resa utan sällskap

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Influencers som gör ensamresan glamorös

Amerikanska Kate McCulley, känd som ”Adventurous Kate”, har byggt en hel karriär på att resa själv – från Jordanien till Japan. Liz Carlson, alias ”Young Adventuress”, har rest ensam till Antarktis och skriver lika mycket om missade bussar som om lyckan i att äta middag i tystnad.

Och så förstås Kiersten Rich, ”The Blonde Abroad”, som visar att solo inte betyder spartanskt – hennes ensamresor går till Maldiverna, Marrakech och Malibukusten.

Förr var det Bridget Jones som symboliserade singelsemestern. Nu är det mer Eat Pray Love 2.0: färre tårar, fler stories, bättre ljus.

Svenska röster på väg ut i världen

Även här hemma växer gruppen. En snabb sökning på Instagram visar konton som ScandianvianSoloTravels och EmelieExplores – svenska kvinnor som gjort egenresandet till livsstil. De kombinerar fjällvandringar med spahelger, eller kör yoga i Biarritz och skriver “jag åkte ensam men kom hem komplett”.

Männen? De kallar det gärna “roadtrip” och pratar hellre om motorcyklar än mindfulness, men effekten är densamma: en välbehövlig digital avgiftning med champagne.

Res ensam. Det är billigare än terapi och bättre än parmiddag. (Foto: Canva)

Så gör du din första solo-resa

Välj tryggt men nytt. Börja med en stad du hört gott om. Lissabon, Palma, Köpenhamn – eller varför inte Varberg. Bo på hotell med bar. Det är enklare att träffa folk än på ett Airbnb med sur granne. Planera en sak om dagen. Resten av tiden: gå vilse. Skriv dagbok. Efter dag två är du din egen bästa samtalspartner.

Ensam men aldrig ensam

Resandet i sig är en spegel. När ingen annan distraherar dig ser du vad du egentligen gillar. Är det cappuccino i baren eller öl på stranden? Jazzklubb eller löptur i gryningen? Du väljer. Och du upptäcker att sällskap inte alltid är synonymt med lycka.

Så i år: låt andra boka all inclusive och delad transfer. Du tar hand om dig själv, bokar enkelrum – och kommer hem lite smartare, lite lugnare och betydligt mer solbränd.

Perfect Weekend Guide: Res utan sällskap

Adventurous Kate – amerikansk pionjär inom solo-resor, 80 länder, alltid först på bussen.

Young Adventuress – nyzeeländsk bloggare som gjort ensamhet till konstform.

The Blonde Abroad – influencer som visar att ensam kan vara femstjärnigt.

