Sju saker du inte får missa i Chicago – från Obamas nya museum till bad mitt i storstaden

1. Obama Presidential Center

Årets stora Chicago-nyhet är svår att komma runt. Obama Presidential Center öppnade i juni i Jackson Park på South Side, området där Barack Obama bodde och byggde sin politiska karriär.

Här finns ett museum om både Obamaåren och den amerikanska demokratin, konst, bibliotek, trädgårdar, basketplan och utsikt över staden från Sky Room. Själva museet kräver tidsbokad biljett, medan stora delar av området är gratis.

Det här är heller inget klassiskt presidentmuseum där gamla slipsar ligger bakom glas. Ambitionen är betydligt större: Obama vill ha ett levande stadsområde snarare än ett mausoleum över sig själv, rapporterar NY Times.

2. Ät barbecue på Lem’s

Glöm den putsade hotellrestaurangen en kväll.

Lem’s Bar-B-Q på South Side har serverat Chicago-barbecue sedan 1954. Specialiteten är rib tips och korv tillagade i stadens klassiska så kallade aquarium smoker – en glasinklädd grill som snarare liknar något från en kemilektion.

Det finns knappt någonstans att sitta och ofta kö utanför. Vilket, som vanligt i USA, brukar vara ett bättre kvalitetsbetyg än antalet Michelinstjärnor.

Pullman National Historical Park berättar historien om industrimannen George Pullman.

Pullman National Historical Park berättar historien om industrimannen George Pullman, som på 1800-talet inte bara byggde järnvägsvagnar utan också en hel stadsdel åt sina arbetare.

De fick fina tegelhus, rinnande vatten och moderna bekvämligheter.

De fick däremot inte äga bostäderna.

Resultatet blev så småningom konflikter och en av USA:s mest berömda arbetsmarknadsstrider. I dag kan man vandra mellan arbetarbostäderna, den gamla fabriken och besökscentret.

Amerikansk kapitalism i koncentrat, alltså.

4. Cykla längs Lake Michigan

Det är lätt att glömma att Chicago i praktiken ligger vid ett innanhav.

Lake Michigan ger staden mil efter mil av strandlinje med parker, cykelvägar och riktiga sandstränder. På South Side är det dessutom betydligt lugnare än runt turistområdena längre norrut.

Hyr en cykel och sikta på South Shore Cultural Center, den gamla countryklubben där Barack och Michelle Obama hade sin bröllopsfest 1992.

Här finns strand, park och utsikt över sjön. På sommaren är Chicago plötsligt mer badort än industristad.

The Alston i River North kombinerar den klassiska Chicago-biffen med fransk teknik.

5. Ät den där biffen

Chicago var under många decennier centrum för USA:s köttindustri. Följaktligen är vegetarianism fortfarande något staden betraktar med viss misstänksamhet.

Vill man gå hela vägen ligger The Alston i River North högt på listan. Restaurangen kombinerar den klassiska Chicago-biffen med fransk teknik och serverar vedgrillade steaks med bland annat smör och avancerade såser.

Det är dyrt.

Det är Chicago.

Och ibland är det ungefär samma sak.

6. Gå på bluesklubb

Chicago blues förändrade populärmusiken när sydstaternas blues flyttade norrut och kopplades in i förstärkare.

En institution är Buddy Guy’s Legends, klubben som gitarristen Buddy Guy öppnade 1989.

Här spelas fortfarande liveblues flera kvällar i veckan. Kombinationen av öl, elgitarr och ett rum där folk faktiskt lyssnar på musiken känns nästan exotisk i en tid där många barer mest verkar byggda för Instagram.

7. Hoppa över Magnificent Mile

Den största poängen med Chicago just nu är egentligen att inte bara göra Chicago enligt turistmanualen.

Ta dig till Hyde Park, Bronzeville, Pullman och South Shore. Gå in på små bokhandlar, drick kaffe på 61st Street Farmers Market och se monumenten över den stora migrationen av svarta amerikaner från sydstaterna till Chicago.

Det är där mycket av stadens moderna historia finns.

Downtown har fortfarande skyskraporna, restaurangerna och den obligatoriska arkitekturbåten.

Men Chicago blir betydligt bättre när man lämnar vykortet.

Kort sagt: Åk hit för arkitekturen och maten. Stanna för South Side. Och beställ inte ketchup till din Chicago hot dog om du vill behålla lokalbefolkningens respekt.