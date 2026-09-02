Ryanair varnar för prislyft – slopar avgångar

Beskedet innebär att Ryanair nu även reviderar ned sin passagerarprognos för helåret 2026 från tidigare 216 miljoner till 214 miljoner.

Beslutet om neddragningar under vintern ska bidra till att minska en förväntad förlust under tidsperioden till omkring 70–100 miljoner euro från tidigare uppskattning på omkring 80–115 miljoner euro.

Bolaget varnar samtidigt för ”betydande prisökningar” på flygresor inom Europa om oljepriset fortsätter att vara högt även under sommaren 2027.