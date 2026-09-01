Rör du inte ditt sparkonto kan banken avsluta det efter tio år

Under 250 euro försvinner direkt

För småbelopp finns ingen frist alls. Gränsen höjs från 60 till 250 euro, cirka 2 800 kronor, och saldon under den nivån tillfaller statskassan direkt vid överföringen, skriver Business AM. Belgiska medier uppmanade de senaste dagarna läsarna att kolla saldot omgående.

För belgiska staten är de glömda pengarna en ren budgetpost. Regeringen räknar med 477 miljoner euro, cirka 5,3 miljarder kronor, i intäkter från sovande tillgodohavanden bara under 2026.

Tioårsregeln gäller svenska konton

Svenska sparare har ingen statskassa som tar pengarna, men en tidsgräns finns även här. Pengar på ett bankkonto är juridiskt en fordran på banken, och en fordran preskriberas efter tio år om den inte avbryts enligt preskriptionslagen.

”Man gör ingen åtskillnad på ett vanligt bankkonto och fordringar i övrigt”, sade Bankföreningens bankjurist Lars Rutberg när SVT granskade frågan .

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Handelsbanken uppgav i granskningen att banken då avslutade inaktiva sparkonton med mindre än 10 000 kronor efter tio år, utan att meddela kunden. Pengarna fördes till ett samlingskonto och betalades ut till den som kunde visa att de var hens, eller till närmaste anhörig.

Skillnaden mot Belgien är alltså inte tidsgränsen i sig, utan vem som till slut behåller pengarna. I Sverige ligger de kvar hos banken och kan betalas ut i efterhand. I Belgien blir de statens.

Så hittar du glömda pengar

Något centralt register över glömda bankmedel finns inte i Sverige. Den som letar får kontakta bankerna en och en och fråga. En vanlig situation är dödsbon, där gamla årsbesked och deklarationer kan avslöja konton ingen känt till.

Belgiska sparare kan söka bland sovande tillgodohavanden via skattemyndighetens tjänst MyMinfin, enligt Wikifin, den belgiska finansinspektionens konsumentsajt.

Det är kanske den verkliga lärdomen. Ett EU-land har just gjort glömda sparpengar till en budgetpost och kortat tiden att komma ihåg dem med 25 år.