Nu vill ingen till Dubai längre – utan hit går resesuget i stället

Det är en ganska spektakulär förändring för en huvudstad som få svenskar för några år sedan ens hade på sin weekendlista.

Osaka rusar på svenskarnas önskelistor. Sushi, snabbtåg och yen slår just nu ökensol och lyxhotell. Foto: Canva

Podgorica slår Japan och Kina

Tvåa kommer Osaka, med en ökning på omkring 50 procent. Japans popularitet fortsätter alltså att växa, men bakom Osaka händer något ännu mer intressant: Kina är tillbaka på svenskarnas radar.

Beijing ökar med cirka 44 procent, medan Hongkong ligger strax under 40 procent och Guangzhou omkring 37 procent.

Australiska Brisbane växer ungefär lika mycket.

Därefter följer Amman, Skopje, Aleppo och Jeddah.

Årets tio största vinnare ser alltså ut så här:

Podgorica, cirka +59 procent Osaka, cirka +49 procent Beijing, cirka +44 procent Hongkong, cirka +39 procent Guangzhou, cirka +37 procent Brisbane, cirka +37 procent Amman, cirka +36 procent Skopje, cirka +35 procent Aleppo, cirka +30 procent Jeddah, cirka +29 procent

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Det är med andra ord en ganska brokig samling. Balkan, Kina, Japan, Australien och Mellanöstern samsas på samma lista.