Dubai rasar i svenskarnas resesökningar – samtidigt som en betydligt mer oväntad stad rusar åt motsatt håll. Podgorica, Osaka och Beijing är några av årets stora vinnare när Flygresor.se jämför sökintresset med samma period förra året. Och listan över förlorare innehåller flera resmål som länge betraktats som närmast osänkbara.
Nu vill ingen till Dubai längre – utan hit går resesuget i stället
Det svenska resandet håller på att ritas om.
När Flygresor.se jämför årets flygsökningar med motsvarande period förra året är det inte London, Paris eller New York som ökar mest. I stället toppas listan av Podgorica i Montenegro, där andelen av alla sökningar har ökat med närmare 60 procent.
Det är en ganska spektakulär förändring för en huvudstad som få svenskar för några år sedan ens hade på sin weekendlista.
Podgorica slår Japan och Kina
Tvåa kommer Osaka, med en ökning på omkring 50 procent. Japans popularitet fortsätter alltså att växa, men bakom Osaka händer något ännu mer intressant: Kina är tillbaka på svenskarnas radar.
Beijing ökar med cirka 44 procent, medan Hongkong ligger strax under 40 procent och Guangzhou omkring 37 procent.
Australiska Brisbane växer ungefär lika mycket.
Därefter följer Amman, Skopje, Aleppo och Jeddah.
Årets tio största vinnare ser alltså ut så här:
- Podgorica, cirka +59 procent
- Osaka, cirka +49 procent
- Beijing, cirka +44 procent
- Hongkong, cirka +39 procent
- Guangzhou, cirka +37 procent
- Brisbane, cirka +37 procent
- Amman, cirka +36 procent
- Skopje, cirka +35 procent
- Aleppo, cirka +30 procent
- Jeddah, cirka +29 procent
Det är med andra ord en ganska brokig samling. Balkan, Kina, Japan, Australien och Mellanöstern samsas på samma lista.
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Dubai är årets stora förlorare
I andra änden finns en desto mer välbekant destination.
Dubai tappar omkring 35 procent och är därmed det resmål vars andel av sökningarna minskar mest.
Det är ett anmärkningsvärt ras för destinationen som under många år marknadsförts stenhårt mot svenska resenärer med sol, shopping, lyxhotell och stora mängder luftkonditionering.
Tvåa bland förlorarna är Cancún, som tappar drygt 30 procent.
Sedan följer Teheran, Singapore och Las Vegas.
Även Dar es-Salaam, Havanna, Nairobi, Pristina och Zanzibar har tappat rejält.
Tio största förlorarna:
- Dubai, cirka −35 procent
- Cancún, cirka −31 procent
- Teheran, cirka −30 procent
- Singapore, cirka −27 procent
- Las Vegas, cirka −26 procent
- Dar es-Salaam, cirka −25 procent
- Havanna, cirka −23 procent
- Nairobi, cirka −22 procent
- Pristina, cirka −22 procent
- Zanzibar, cirka −21 procent
Reslusten försvinner inte – den flyttar
Statistiken omfattar bara destinationer som haft minst 500 sökningar och mäter förändringen i resmålens andel av samtliga sökningar. Det betyder alltså inte att 35 procent färre svenskar definitivt reser till Dubai – utan att Dubai tappat kraftigt i konkurrensen om resenärernas uppmärksamhet.
Dessutom uppdateras siffrorna dagligen.
Men riktningen är ändå tydlig.
Svenskarna verkar just nu mindre sugna på några av det senaste decenniets stora turistmagneter och mer nyfikna på destinationer som tidigare befunnit sig en bit utanför den klassiska charter- och weekendkartan.
Att Dubai tappar kanske inte överraskar.
Att Podgorica är årets raket är betydligt svårare att gissa.
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