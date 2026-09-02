Nya regler för färjan till Storbritannien – passet räcker inte längre

Men från den 28 september 2026 blir det hårdare tag på flera stora färjelinjer.

Irish Ferries kräver då att samtliga passagerare mellan republiken Irland och Storbritannien visar upp giltigt pass före ombordstigning. Körkort och andra foto-id accepteras inte längre. Reglerna gäller bland annat linjerna Dublin–Holyhead och Rosslare–Pembroke, rapporterar Euronews.

För svenskar är passet redan ett måste

För en svensk turist är förändringen mindre dramatisk än för britter och irländare.

Sedan Storbritannien lämnade EU räcker ett vanligt svenskt nationellt id-kort normalt inte för inresa som turist. Svenskar behöver resa med ett giltigt pass.

Men här finns en detalj som är lätt att missa.

Svenska medborgare behöver dessutom normalt ett Electronic Travel Authorisation, ETA, för kortare resor till Storbritannien. Sverige finns på den brittiska regeringens lista över länder vars medborgare omfattas av ETA-systemet.

Det gäller alltså även om du kommer till Storbritannien med färja från Irland i stället för att flyga direkt från Sverige.