Ska du kombinera Irland och Storbritannien på samma resa gäller det att hålla ordning på dokumenten. Från den 28 september skärper flera färjebolag sina kontroller mellan Irland och Storbritannien. För svenska resenärer gäller dessutom en viktig detalj: utöver giltigt pass krävs normalt också ett brittiskt ETA.
Nya regler för färjan till Storbritannien – passet räcker inte längre
Att resa mellan Irland och Storbritannien har länge varit betydligt enklare än att korsa många andra internationella gränser. Britter och irländare omfattas av det så kallade Common Travel Area och har därför kunnat resa mellan länderna med relativt enkla legitimationskrav.
Men från den 28 september 2026 blir det hårdare tag på flera stora färjelinjer.
Irish Ferries kräver då att samtliga passagerare mellan republiken Irland och Storbritannien visar upp giltigt pass före ombordstigning. Körkort och andra foto-id accepteras inte längre. Reglerna gäller bland annat linjerna Dublin–Holyhead och Rosslare–Pembroke, rapporterar Euronews.
För svenskar är passet redan ett måste
För en svensk turist är förändringen mindre dramatisk än för britter och irländare.
Sedan Storbritannien lämnade EU räcker ett vanligt svenskt nationellt id-kort normalt inte för inresa som turist. Svenskar behöver resa med ett giltigt pass.
Men här finns en detalj som är lätt att missa.
Svenska medborgare behöver dessutom normalt ett Electronic Travel Authorisation, ETA, för kortare resor till Storbritannien. Sverige finns på den brittiska regeringens lista över länder vars medborgare omfattas av ETA-systemet.
Det gäller alltså även om du kommer till Storbritannien med färja från Irland i stället för att flyga direkt från Sverige.
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ETA kostar 20 pund
ETA är inte ett visum utan ett digitalt resetillstånd som kopplas till passet.
Ansökan görs via den brittiska regeringens webbplats eller officiella ETA-app och kostar för närvarande 20 pund. Tillståndet gäller normalt i två år, eller tills passet går ut – beroende på vilket som inträffar först.
Byter du pass måste du alltså även skaffa ett nytt ETA.
För den som planerar en rundresa av typen Stockholm–Dublin–Wales–London finns därför två saker att kontrollera innan avresa:
Giltigt pass och giltigt brittiskt ETA.
Färjebolagen skärper kontrollerna
Bakgrunden till förändringen är att UK Border Force vill förbättra kvaliteten på passageraruppgifterna innan resenärer går ombord.
Irish Ferries uppger att passkravet från den 28 september gäller alla resenärer på de aktuella linjerna, inklusive brittiska och irländska medborgare som juridiskt egentligen har särskilda rättigheter inom Common Travel Area.
För svenskar innebär reglerna framför allt att det inte finns särskilt mycket utrymme för improvisation vid färjeterminalen.
Passet ska med. ETA ska vara klart.
Den gamla romantiska idén om att spontant ta färjan över Irländska sjön lever alltså vidare – men numera gärna efter lite administration hemma vid köksbordet.
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