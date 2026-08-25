En laptop började ryka och fatta eld mitt under en flygning med American Airlines. Kabinpersonalen lyckades snabbt få kontroll över situationen med hjälp av en särskild brandsäker påse. Händelsen är ännu en påminnelse om varför flygbolagen är så nervösa för litiumbatterier.
Laptop började brinna på 10 000 meters höjd
Flygningen gick från Atlanta till Dallas-Fort Worth när en laptop plötsligt började ryka längst bak i kabinen. Ombord på Airbus A321-planet fanns 133 personer.
Enligt amerikanska luftfartsmyndigheten FAA använde kabinpersonalen en så kallad thermal containment bag, ungefär en brandsäker påse konstruerad för att kapsla in värme, rök och lågor från elektronisk utrustning.
Det fungerade. Planet kunde fortsätta till sin planerade destination och landade säkert i Dallas strax före klockan sju på kvällen lokal tid, skriver NY Times.
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Piloten rapporterade flera skadade
I kommunikationen med flygledningen beskrev en av piloterna händelsen som en brand i kabinen och uppgav inledningsvis att fyra eller fem passagerare kunde ha blivit brända.
När planet väl stod på marken visade sig konsekvenserna vara mindre dramatiska. Enligt American Airlines behövde en passagerare medicinsk behandling på plats men kunde därefter lämna flygplatsen.
FAA utreder nu händelsen.
Batterierna som oroar flygbranschen
Problemet är välkänt. Litiumjonbatterier finns i nästan allt vi reser med: mobiltelefoner, laptops, surfplattor, hörlurar och powerbanks.
Om ett batteri skadas eller överhettas kan det drabbas av så kallad thermal runaway. Då stiger temperaturen snabbt och batteriet kan börja ryka, brinna eller i värsta fall explodera. FAA konstaterar att processen dessutom kan starta utan någon tydlig förvarning.
Fram till mitten av augusti hade FAA registrerat 58 incidenter under 2026 där litiumbatterier orsakat rök, brand eller extrem värme ombord på passagerar- eller fraktflyg. Myndigheten påpekar samtidigt att statistiken inte omfattar alla händelser.
Därför ska powerbanken vara i handbagaget
Reglerna kan ibland verka bakvända: farliga batterier ska helst vara inne i kabinen.
Förklaringen är enkel. Där kan besättningen upptäcka rök och ingripa direkt.
Reservbatterier och powerbanks är därför förbjudna i incheckat bagage och måste följa med i handbagaget. Även laptops och telefoner rekommenderas att transporteras där de snabbt kan nås. (FAA)
Det är alltså inte flygbolagens senaste metod för att göra handbagaget ännu mer komplicerat. Den här gången finns faktiskt en ganska god anledning.
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