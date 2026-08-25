Laptop började brinna på 10 000 meters höjd

Enligt amerikanska luftfartsmyndigheten FAA använde kabinpersonalen en så kallad thermal containment bag, ungefär en brandsäker påse konstruerad för att kapsla in värme, rök och lågor från elektronisk utrustning.

Det fungerade. Planet kunde fortsätta till sin planerade destination och landade säkert i Dallas strax före klockan sju på kvällen lokal tid, skriver NY Times.

Piloten rapporterade flera skadade

I kommunikationen med flygledningen beskrev en av piloterna händelsen som en brand i kabinen och uppgav inledningsvis att fyra eller fem passagerare kunde ha blivit brända.

När planet väl stod på marken visade sig konsekvenserna vara mindre dramatiska. Enligt American Airlines behövde en passagerare medicinsk behandling på plats men kunde därefter lämna flygplatsen.

FAA utreder nu händelsen.