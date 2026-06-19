Ett monument som hyllar Barack Obamas gärning. Så beskrivs det påkostade presidentbiblioteket som Obama har varit med och utformat, och som nu har öppnat.
Barack Obama har byggt ett enormt monument – till sig själv
I USA får varje president ett eget bibliotek efter sin mandatperiod.
Det gäller förstås även Barack Obama, och nu är hans nya presidentcenter i Chicago klart.
Med prislapp på omkring 850 miljoner dollar blir anläggningen det klart dyraste presidentbiblioteket i USA:s historia.
Öppet för allmänheten
Det massiva komplexet på Chicagos södra sida ska fungera både som museum och arkiv över den tidigare presidentens liv och gärning.
Men projektet väcker också frågor om presidentbibliotekens roll i USA och hur tidigare statschefer använder dem för att forma bilden av sitt eget arv, skriver The Economist.
Till skillnad från många andra länder kombinerar USA offentliga arkiv med privatfinansierade monument över tidigare presidenter.
Biblioteken innehåller officiella dokument och historiskt material, men fungerar samtidigt som museer där presidenternas egna berättelser står i centrum.
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Kan forma bilden av sig själv
Traditionen går tillbaka till president Franklin D. Roosevelt. Sedan dess har varje president byggt upp en egen institution där besökare kan ta del av utställningar om deras tid vid makten.
Federala myndigheter ansvarar normalt för arkivmaterialet medan privata stiftelser samlar in pengar till byggnation och drift.
Obamas anläggning skiljer sig dock från tidigare presidentbibliotek. Den beskrivs som det första helt digitala presidentbiblioteket, där dokument och handlingar ska göras tillgängliga på nätet.
Samtidigt kommer själva centret att drivas av Obamas egen stiftelse snarare än av federala arkivmyndigheter.
Det innebär större frihet att utforma utställningarna och presentera presidentens eftermäle.
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Har en egen baskethall
Kritiker menar att avsaknaden av offentlig tillsyn riskerar att göra museet mer till ett monument över Obama än en historisk institution.
Debatten är inte ny. Flera presidentbibliotek har genom åren anklagats för att tona ned kontroversiella delar av presidenternas tid vid makten.
Utställningar om Richard Nixons Watergateskandal, Ronald Reagans Iran-Contra-affär och Lyndon Johnsons Vietnamkrig har tidigare varit föremål för kritik.
Obamacentret fokuserar i hög grad på kultur och samhällsengagemang. Förutom museum och bibliotek innehåller området evenemangslokaler, idrottsanläggningar och en baskethall i full storlek.
På området finns även grönområden och odlingar som inspirerats av initiativ från Obamas tid i Vita huset.
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