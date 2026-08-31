Två olika namn på samma sjö i Googles app – Trumps påhitt

Ordern från den amerikanska presidenten kom som en följd av de ökade handelsspänningarna mellan de nordamerikanska nationerna, rapporterar bland andra Al Jazeera.

Google har förklarat att sjön har två olika namn beroende på om man befinner sig i USA eller Kanada, men utanför USA och Kanada har sjön två namn. Snurrigt värre.

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Så försvarar Google beslutet

Sökjätten hävdar att beslutet tagits med anledning av den förändring som gjorts av US Geographic Names Information System (GNIS).

”Dessa uppdateringar följer vår långvariga policy för vattenförekomster med namn som varierar från land till land, och de börjar lanseras nu”, enligt företaget.

Det är inte första gången Google viker ner sig för Trump. Samma sak hände i fjol när Trump bestämde att Mexikanska golfen skulle döpas om till Amerikanska golfen.

Även Apple följde då den linjen med sin app för kartor. Däremot heter Lake Ontario fortfarande det i Apple Maps även i USA.

Lake Ontario, eller Ontariosjön, ligger mellan den kanadensiska provinsen Ontario och den amerikanska delstaten New York.