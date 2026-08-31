Vad ska användarna tro när Google Maps böjer sig för Trumps påtryckningar och kallar Lake Ontario i Kanada för Lake America i USA?
Två olika namn på samma sjö i Googles app – Trumps påhitt
I Kanada heter sjön alltjämt Lake Ontario för användarna, men hos amerikanarna är namnet ”Lake America” i samma Google-app.
Det gick ut ett dekret från USA:s president Donald Trump om att namnet på den kanadensiska sjön i stället ska heta Lake America.
Ordern från den amerikanska presidenten kom som en följd av de ökade handelsspänningarna mellan de nordamerikanska nationerna, rapporterar bland andra Al Jazeera.
Google har förklarat att sjön har två olika namn beroende på om man befinner sig i USA eller Kanada, men utanför USA och Kanada har sjön två namn. Snurrigt värre.
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Så försvarar Google beslutet
Sökjätten hävdar att beslutet tagits med anledning av den förändring som gjorts av US Geographic Names Information System (GNIS).
”Dessa uppdateringar följer vår långvariga policy för vattenförekomster med namn som varierar från land till land, och de börjar lanseras nu”, enligt företaget.
Det är inte första gången Google viker ner sig för Trump. Samma sak hände i fjol när Trump bestämde att Mexikanska golfen skulle döpas om till Amerikanska golfen.
Även Apple följde då den linjen med sin app för kartor. Däremot heter Lake Ontario fortfarande det i Apple Maps även i USA.
Lake Ontario, eller Ontariosjön, ligger mellan den kanadensiska provinsen Ontario och den amerikanska delstaten New York.
Trumps tanke – att håna Kanada
När Trump i torsdags deklarerade att sjön skulle få ett USA-klingande namn var syftet att förolämpa Kanada.
Han har tidigare hotat med att ändra sjöns namn.
Tidigare i augusti införde Trump 50-procentiga tullar mot Kanada sedan de båda länderna inte lyckats komma överens om ett handelsavtal. Kanada har svarat med liknande strafftullar mot USA.
När det gäller Ontariosjön påpekar Kanadas premiärminister Mark Carney bland annat att namnet ”är mer än 400 år gammalt och föregår både Kanadas konfederation och Amerikas förenta staters självständighetsförklaring”.
Kommer alltid heta Lake Ontario
Trump har på olika sätt manifesterat sin glädje över att sjön nu heter Lake America i USA, samtidigt har hans kritiker häcklat honom för att ägna sig åt banala saker i stället för att hantera USA verkliga problemlem med ekonomin.
Ontarios premiärminister Doug Ford menar att Trumps order att byta namn på sjön ”var något hämtat från Saturday Night Live”.
”Ingen kommer att kalla det Lake America. Det har varit Lake Ontario i hundratals år. Det kommer att fortsätta vara Lake Ontario”, säger Ford till ABC News.
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