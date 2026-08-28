Nu slåss Kanada och USA än hårdare – med whisky som vapen. Båda sidor drabbas och ingen har någon tanke på att ge upp.
Kanada-USA: Whisky vapnet – men båda sidor förlorare
Det började som en uppseendeväckande motåtgärd i handelskonflikten mellan USA och Kanada förra året.
Donald Trump hade infört tullat på 25 procent på kanadensiska varor. Kanada svarade med egna tullar på samma nivå, bland annat på alkohol.
Kanadensiska provinser gick ännu längre och plockade bort amerikansk alkohol från hyllorna och stoppa nya inköp och distribution.
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Effektiv bojkott i Kanada
1,5 år senare är amerikansk alkohol fortfarande borta i stora delar av Kanada. Bojkotten har varit så effektiv att Trump pekade ut den som en drivande orsak till sina senaste tullar vilka trädde i kraft förra lördagen, däribland en tull på 50 procent på alkohol från Kanada.
Nu klagar alkoholbranschen på båda sidor av gränsen på att den lider ekonomisk skada.
”Vår bransch är egentligen bara ett oskyldigt offer”, säger Chris Swonger, vd för Distilled Spirits Council of the United States, hos Business Insider.
”Det har varit förödande för den amerikanska branschen och det kommer att få mycket svåra konsekvenser för den kanadensiska spritindustrin. Effekterna kommer att sprida sig i hela kedjan, från bartenders och distributörer till återförsäljare och hela den amerikanska besöksnäringen.”
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Konstigt, tycker branschen
Alkohol utgör dessbättre bara en liten del av den handel med varor värd hundratals miljarder dollar som sker mellan USA och Kanada.
Ändå har handelskonfliktens inverkan på branschen har varit särskilt kraftig och tydlig, delvis på grund av rena importförbud och den direkta påverkan på omtyckta alkoholvarumärken.
För alkoholproducenterna är det dessutom underligt att bli vapen i ett handelskrig som delvis handlar om att flytta tillverkning tillbaka till USA.
Till skillnad från andra varor värdesätts ju alkohol ofta just på grund av sitt ursprung, resonerar branschen och påpekar att man inte kan tillverka kanadensisk whisky i USA.
”En amerikansk konsument kanske älskar kanadensisk whisky, medan någon annan föredrar tequila”, säger Swonger.
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Restriktioner kvar hos åtta av tio
De kanadensiska provinserna, som kontrollerar alkoholimporten, införde förbud mot amerikansk alkohol mars 2025.
Åtta av tio provinser har fortfarande vissa restriktioner kvar. Förbuden har visat sig vara en av de mest uppmärksammade följderna av handelskonflikten.
De är också effektiva när det gällde att orsaka ekonomisk skada. Enligt Vita huset sjönk importen av amerikansk alkohol till Kanada med 81 procent, från cirka 718 miljoner dollar till 137 miljoner dollar, under perioden mars 2025 till februari 2026 jämfört med året innan.
Som jämförelse minskade den totala amerikanska exporten till Kanada med 4,8 procent under 2025.
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”Båda påverkas kraftigt”
”Både den kanadensiska och den amerikanska spritindustrin har påverkats kraftigt av denna mer omfattande handelstvist”, säger Cal Bricker, vd för Spirits Canada.
Kanadensiska spritproducenter förlitar sig i högre grad på export till USA än vad amerikanska producenter gör på export till Kanada.
Innan restriktionerna infördes stod Kanada för cirka tio procent av USA:s spritexport.
Samtidigt gick 93 procent av Kanadas totala spritexport till USA, enligt Spirits Canada.
Organisationen uppger att nästan 50 procent av all sprit som produceras i Kanada är beroende av efterfrågan i USA.
Nu driver branschorganisationer i både Kanada och USA samma fråga: att få ett slut på det lilla handelskriget om alkohol.
”Vi vill konkurrera genom smak och kvalitet”, säger Chris Swonger. ”Inte genom handelshinder.”