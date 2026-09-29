SAS sa att resväskan fanns – men kunde inte säga var

Resväskan gjorde en annan resa.

När Thaulow kom till Kastrup stod hon vid bagagebandet från början. Väskorna började komma. Sedan slutade de komma. Efter två timmars väntan var hennes koffert fortfarande borta.

En annan servicedisk kunde enligt TV 2 se att väskan fanns nere i bagagehanteringen. Varför den inte kom ut på bandet kunde ingen svara på.

Väskan försvann även i datasystemet

Nästa dag kontaktade hon SAS. Då kunde bolaget inte längre säga var väskan fanns.

Det var extra besvärligt eftersom kofferten bland annat innehöll glasögon värda 15 500 norska kronor, kläder, parfym och toalettartiklar.

Thaulow anmälde bagaget som saknat och väntade.

Efter 21 dagar hade väskan fortfarande inte dykt upp. Då begärde hon ersättning från SAS.

Svaret var minst sagt överraskande. SAS uppgav plötsligt att bagaget hade levererats till bagagebandet i Köpenhamn och avslutade ärendet.

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Thaulow hade stått framför just detta bagageband.

När hon frågade var hon kunde hämta väskan kunde SAS inte svara.

Det finns cirkelresor och så finns det kundservice.