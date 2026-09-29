Först försvann resväskan. Sedan hävdade SAS att den hade kommit ut på bagagebandet. Problemet var bara att ingen kunde berätta var väskan faktiskt fanns. Historien om norska Thea Thaulow visar ännu en gång att flygresenärens rättigheter kan vara betydligt enklare att läsa om än att få ut i praktiken.
SAS sa att resväskan fanns – men kunde inte säga var
21-åriga Thea Thaulow studerar till sjuksköterska i Köpenhamn. När hon i somras flög från Kristiansand till den danska huvudstaden via Oslo och Bergen för att skriva en tenta gick resan bra.
Resväskan gjorde en annan resa.
När Thaulow kom till Kastrup stod hon vid bagagebandet från början. Väskorna började komma. Sedan slutade de komma. Efter två timmars väntan var hennes koffert fortfarande borta.
En annan servicedisk kunde enligt TV 2 se att väskan fanns nere i bagagehanteringen. Varför den inte kom ut på bandet kunde ingen svara på.
Väskan försvann även i datasystemet
Nästa dag kontaktade hon SAS. Då kunde bolaget inte längre säga var väskan fanns.
Det var extra besvärligt eftersom kofferten bland annat innehöll glasögon värda 15 500 norska kronor, kläder, parfym och toalettartiklar.
Thaulow anmälde bagaget som saknat och väntade.
Efter 21 dagar hade väskan fortfarande inte dykt upp. Då begärde hon ersättning från SAS.
Svaret var minst sagt överraskande. SAS uppgav plötsligt att bagaget hade levererats till bagagebandet i Köpenhamn och avslutade ärendet.
Thaulow hade stått framför just detta bagageband.
När hon frågade var hon kunde hämta väskan kunde SAS inte svara.
Det finns cirkelresor och så finns det kundservice.
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Reglerna är tydligare än verkligheten
Som vi tidigare skrivit är det ofta just här problemen börjar för flygresenären. Att ha rätt enligt regelverket är en sak. Att övertyga ett flygbolags kundtjänst, formulär och automatiserade system om samma sak kan vara betydligt mer tidskrävande.
Enligt reglerna kring Montrealkonventionen ansvarar flygbolaget för förlorat incheckat bagage upp till ett fastställt maxbelopp. Ersättningen är däremot inte någon automatisk schablon. Resenären måste kunna visa vilken ekonomisk skada som uppstått och vad innehållet varit värt.
Vid försenat bagage gäller dessutom särskilda tidsfrister för reklamation. EU-reglerna bygger på att resenären snabbt anmäler problemet och sparar dokumentation.
Med andra ord: spara kvitton, bagagetaggar, anmälningar, mejl och skärmdumpar. Flygresor är en av få verksamheter där det ibland kan vara klokt att dokumentera kundtjänsten nästan lika noggrant som själva semestern.
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Då ringde TV 2
För Thaulow hände något först när norska TV 2 började ställa frågor till SAS.
Plötsligt ringde flygbolaget upp. Personalen började leta igen och kontrollerade även bagage hos Widerøe och Norwegian.
SAS presschef Øystein Schmidt säger till TV 2 att fallet varit ovanligt eftersom bolagets system visade att väskan registrerats som levererad till bagagebandet.
Men någon väska har fortfarande inte hittats.
Till slut konstaterade SAS att kofferten trots allt måste betraktas som försvunnen och meddelade att bolaget skulle kontakta Thaulow för att avsluta ersättningsärendet.
Det tog alltså en försvunnen resväska, 21 dagar, ett stängt ärende och ett norskt tv-program för att komma dit.
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