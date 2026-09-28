Guldgruvan Oktoberfest: 999 euro för en natt i städskrubben – och rummet blev bokat

Enorm efterfråga på hotellrum

Det råder högsäsong för Münchens hotellbransch. Årets Oktoberfest pågår mellan 19 september och 4 oktober och den enorma tillströmningen av besökare skapar en efterfrågan på hotellrum som staden har svårt att möta.

En sammanställning visar att hotellpriserna i genomsnitt ligger nästan 250 procent högre under Oktoberfest. Till och med hotellet med den minsta prisökningen i undersökningen höjde priset med närmare 29 procent, berättar den österrikiska nyhetssajten oe24.

Ett av de mest extrema exemplen är ett mycket litet enkelrum som av en branschexpert beskrivs som ungefär lika stort som en ”städskrubb”.

Priset: 999 euro för en enda natt.

Trots priset blev rummet bokat. Enligt tyska Focus hade hotellets bokningssystem nått det högsta pris som tilläts inom de aktuella avtalsvillkoren – och det fanns ändå en kund som var beredd att betala motsvarande 11 300 kronor natten för ”städskrubben”.