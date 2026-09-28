Oktoberfest har blivit en guldgruva för Münchens hotell. När miljontals besökare strömmar till staden skjuter rumspriserna i höjden – i genomsnitt med omkring 250 procent. Ett minimalt enkelrum, beskrivet som stort som en städskrubb, gick för 999 euro natten.
Guldgruvan Oktoberfest: 999 euro för en natt i städskrubben – och rummet blev bokat
Oktoberfest, den världsberömda folkfesten i München, är inte bara en hyllning till bayersk kultur och tradition, utan också en högtid för ölälskare världen över.
Enorm efterfråga på hotellrum
Det råder högsäsong för Münchens hotellbransch. Årets Oktoberfest pågår mellan 19 september och 4 oktober och den enorma tillströmningen av besökare skapar en efterfrågan på hotellrum som staden har svårt att möta.
En sammanställning visar att hotellpriserna i genomsnitt ligger nästan 250 procent högre under Oktoberfest. Till och med hotellet med den minsta prisökningen i undersökningen höjde priset med närmare 29 procent, berättar den österrikiska nyhetssajten oe24.
Ett av de mest extrema exemplen är ett mycket litet enkelrum som av en branschexpert beskrivs som ungefär lika stort som en ”städskrubb”.
Priset: 999 euro för en enda natt.
Trots priset blev rummet bokat. Enligt tyska Focus hade hotellets bokningssystem nått det högsta pris som tilläts inom de aktuella avtalsvillkoren – och det fanns ändå en kund som var beredd att betala motsvarande 11 300 kronor natten för ”städskrubben”.
Algoritmer pressar upp priset
Bakom prisexplosionen finns inte bara den enorma efterfrågan. Hotellbranschen har blivit allt mer sofistikerad när det gäller att maximera intäkterna från varje rum.
Hotellen använder automatiserade bokningssystem och AI-baserad programvara som analyserar historiska bokningar, beläggning och den aktuella efterfrågan.
Priset kan därefter justeras kontinuerligt.
Principen liknar flygbolagens dynamiska prissättning: ju färre rum som finns kvar och ju större efterfrågan blir, desto högre kan priset sättas.
Hotellen vill dessutom få ut maximalt under Oktoberfest. Intäkterna under festivalveckorna kan hjälpa till att kompensera för betydligt svagare perioder under resten av året. Ett tomt hotellrum går inte att sälja i efterhand, vilket gör prissättningen central för lönsamheten.
Från 110 till 419 euro
Andra undersökningar bekräftar de stora prisrörelserna.
En genomgång av tillgängliga rum på Booking.com visade att medianpriset för ett hotellrum för två personer i München låg kring 110 euro före Oktoberfest. När festivalen närmade sig steg motsvarande pris till 419 euro för en natt.
Lyxsegmentet når helt andra nivåer.
Aktuella listningar för Oktoberfest visar femstjärniga hotell där rum kan kosta långt över 1 000 euro per natt.
Prisstegringen visar hur populärt Oktoberfest verkligen har blivit genom åren – där festivalen numera har satt München på kartan – och då bokar man tydligen även en städskrubb för att få ta del i festligheterna.
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