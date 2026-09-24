Två markanställda förvandlade vanliga passagerare till grova knarksmugglare. Stoppade tre paket kokain i resväska – fastnade på film.
Flygplats-anställda gömde kokain i resväskor – resenärerna ovetande
Tänk dig att du checkar in ditt bagage inför en långflygning hem. Du litar på att flygplatsens personal hanterar dina ägodelar med försiktighet och professionalism, men i kulisserna på flygplatsen i Lima i Peru pågick något helt annat.
Under en rutinmässig hantering av bagage som skulle lastas på KLM-flyget KL 744 mot Schiphol i Amsterdam slog övervakningskamerorna till.
La ner tre paket kokain i resväska
Bilderna visar hur två markpersonal öppnar en incheckad väska som tillhör en aningslös resenär. De placerar tre paket kokain i väskan och stänger sedan igen den.
Resenären vistte inte att bagaget plötsligt användes för knarksmuggling. Smugglarna utnyttjade systemet genom att föra in narkotikan via bagagekällaren dold i arbetskläderna.
Det här rapporterar nederländska NH Nieuws och uppger att kokainet skulle hämtas ut av kumpaner i Europa innan väskorna nådde det vanliga bagagebandet. Tillvägagångssättet visar på en hänsynslöshet där oskyldiga resenärer riskerar att hamna i fängelse om tullen hade upptäckt narkotikan först.
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Razzia och gripanden efter händelsen
Polisen i Peru agerade snabbt när det hela uppdagades och grep de två anställda på bar gärning. Avslöjandet ledde dessutom till ett internationellt samarbete där även misstänkta hantlangare på Schiphol i Amsterdam kunde lokaliseras och gripas.
”Misstänkta togs på bar gärning medan de placerade paket i incheckade väskor tillhörande en KLM-flygning”, meddelade utredarna efter insatsen.
Händelsen har väckt starka reaktioner kring säkerheten i bagagehanteringen på internationella flygplatser. Rättsvårdande myndigheter undersöker nu hur länge nätverket har varit aktivt och hur många flygningar som kan ha utnyttjats på detta sätt.
”Det är oklart hur länge detta pågått och om de berörda passagerarna har informerats”, uppger utredningskällor.
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Knarksyndikaten skyr inga medel – se upp
Myndigheterna betonar samtidigt att kampen mot narkotikasmugglingen via luftfarten kräver ständig vaksamhet.
”Arbetet fortsätter för att förhindra att kriminella nätverk utnyttjar flygplatspersonal och oskyldiga resenärer”, konstaterar polisen.
För de drabbade resenärerna blev resan en påminnelse om hur oskyldiga människor kan hamna mitt i den internationella och organiserade brottslighetens spår.
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