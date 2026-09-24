Flygplats-anställda gömde kokain i resväskor – resenärerna ovetande

Under en rutinmässig hantering av bagage som skulle lastas på KLM-flyget KL 744 mot Schiphol i Amsterdam slog övervakningskamerorna till.

La ner tre paket kokain i resväska

Bilderna visar hur två markpersonal öppnar en incheckad väska som tillhör en aningslös resenär. De placerar tre paket kokain i väskan och stänger sedan igen den.

Resenären vistte inte att bagaget plötsligt användes för knarksmuggling. Smugglarna utnyttjade systemet genom att föra in narkotikan via bagagekällaren dold i arbetskläderna.

Det här rapporterar nederländska NH Nieuws och uppger att kokainet skulle hämtas ut av kumpaner i Europa innan väskorna nådde det vanliga bagagebandet. Tillvägagångssättet visar på en hänsynslöshet där oskyldiga resenärer riskerar att hamna i fängelse om tullen hade upptäckt narkotikan först.

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