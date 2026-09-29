Italien håller på att öppnas som ett blixtlås

En ny studie visar att jordskorpan under Apenninerna, bergskedjan som löper som en ryggrad genom den italienska halvön, håller på att separeras på djupet.

Italien dras åt två håll

Apenninerna skapades när tektoniska plattor pressades mot varandra och jordskorpan veckades ihop. Det är ungefär samma grundprincip som när man skjuter ihop en matta och får en bula, bara med betydligt större konsekvenser.

Problemet är att dagens Italien inte riktigt följer den gamla modellen.

Längre in i bergskedjan dras jordskorpan isär samtidigt som områden längre österut fortfarande pressas ihop. Delar av Apenninerna stiger medan andra områden sjunker.

Forskarna har länge försökt förstå hur samma bergskedja kan både sträckas ut och tryckas ihop samtidigt.

Nu tror en forskargrupp ledd av Stefano Tavani vid universitetet i Florens att de har hittat svaret.