Under Italiens berg händer något som låter mer som början på en katastroffilm än en geologilektion. Jordskorpan under Apenninerna håller på att lossna lager för lager. Forskarna liknar processen vid ett blixtlås som långsamt öppnas under landet.
Italien håller på att öppnas som ett blixtlås
Italien har redan vulkaner, jordbävningar, Etna, Vesuvius och en geologi som gör det svårt att koppla av fullständigt med sin Aperol Spritz. Nu kan ännu en märklig process läggas till listan.
En ny studie visar att jordskorpan under Apenninerna, bergskedjan som löper som en ryggrad genom den italienska halvön, håller på att separeras på djupet.
Italien dras åt två håll
Apenninerna skapades när tektoniska plattor pressades mot varandra och jordskorpan veckades ihop. Det är ungefär samma grundprincip som när man skjuter ihop en matta och får en bula, bara med betydligt större konsekvenser.
Problemet är att dagens Italien inte riktigt följer den gamla modellen.
Längre in i bergskedjan dras jordskorpan isär samtidigt som områden längre österut fortfarande pressas ihop. Delar av Apenninerna stiger medan andra områden sjunker.
Forskarna har länge försökt förstå hur samma bergskedja kan både sträckas ut och tryckas ihop samtidigt.
Nu tror en forskargrupp ledd av Stefano Tavani vid universitetet i Florens att de har hittat svaret.
Ett blixtlås 500 kilometer långt
Processen kallas delaminering.
Den täta nedersta delen av jordskorpan och delar av litosfären lossnar från lagren ovanför och sjunker ner mot jordens mantel.
Forskarna har hittat en zon på mer än 500 kilometer där strukturerna under Apenninerna överlappar varandra. De tolkar området som fronten på den pågående separationen.
Det är denna front som fått forskarna att använda bilden av ett blixtlås.
När de tyngre lagren lossnar minskar dragkraften nedåt. Jordskorpan ovanför kan då räta ut sig och höjas samtidigt som andra delar fortfarande pressas ihop.
Italien beter sig alltså lite som ett dragspel.
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Fyra millimeter om året
Det handlar lyckligtvis inte om någon spricka som plötsligt kommer att dela Italien i två delar.
Rörelserna är långsamma.
GPS-mätningar visar att delar av bergskedjan sträcks ut ungefär fyra millimeter per år, medan ytterkanten samtidigt pressas ihop med omkring två millimeter per år.
Fyra millimeter låter obetydligt. Men geologin har gott om tid.
För några miljoner år sedan bidrog liknande rörelser till att öppna Tyrrenska havet väster om Italien. Den stora utvidgningen där upphörde för ungefär två miljoner år sedan, men deformationerna under Apenninerna fortsatte.
Den nya studien pekar på att delamineringen nu kan vara en viktig motor bakom både rörelserna och delar av jordbävningsaktiviteten i området. Forskarna understryker samtidigt att modellen är förenklad och att strukturerna djupt under Italien fortfarande inte är fullständigt kartlagda.
För semesterfiraren finns alltså ingen anledning att avboka Rom, Toscana eller Amalfikusten.
Men nästa gång du står på en italiensk piazza kan du fundera på att hela landskapet under dina fötter fortfarande är under konstruktion.
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