Flygbolagen drar in de billiga stolarna – resan blir dyrare

Dyrare även i Europa

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Problemet är inte begränsat till USA. I Europa börjar flygbolagens skydd mot de höga bränslepriserna att försvagas.

Många bolag har köpt stora delar av sitt bränsle i förväg till ett bestämt pris. Ryanair har exempelvis säkrat 80 procent av sitt bränsle till 67 dollar per fat. IAG, som äger bland annat Iberia och Vueling, har haft mer än 75 procent av sina inköp prissäkrade.

Nu börjar de förmånliga avtalen löpa ut, samtidigt som flygbränslet kostar över 180 dollar per fat, konstaterar spanska La Vanguardia.

Det sätter framför allt press på lågprisbolagen, som har mindre marginaler och svårare att bära kostnadsökningen själva.

Färre alternativ när något går fel

För resenären handlar det förstås inte bara om priset. Ett tunnare flygschema betyder även färre avgångstider och sämre möjligheter att snabbt boka om när ett flyg ställs in.

Den som flyger från en mindre flygplats kan märka förändringen särskilt tydligt. Försvinner en av tre dagliga avgångar blir alternativen snabbt få.

Flygbolagens ekvation är desto enklare: när bränslet blir dyrare och passagerarna fortsätter boka finns det liten anledning att behålla de minst lönsamma avgångarna.

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