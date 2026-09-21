Stigande bränslepriser får stora flygbolag att minska antalet avgångar och först ut ryker resorna med sämst lönsamhet.
Flygbolagen drar in de billiga stolarna – resan blir dyrare
Den som brukar jaga billiga flygbiljetter till udda tider kan få färre avgångar att välja mellan.
Flera stora amerikanska flygbolag, som United Airlines, American Airlines och Southwest Airlines, räknar med att dra ned på billigare och mindre lönsamma flygningar under årets sista månader, rapporterar CNN.
Bakom beskedet ligger det kraftigt stigande priset på flygbränsle. Kriget i Iran har skakat om oljemarknaden och gjort flygbolagens nota betydligt större. Bara under perioden april till juni betalade de fyra största amerikanska flygbolagen tillsammans nästan 80 procent mer för bränslet än ett år tidigare.
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Billiga avgångar ligger illa till
Flygbolagen har inte berättat exakt vilka avgångar som ska bort. Mest utsatta är dock flygningar som redan i dag ger små vinster.
Det kan handla om mindre efterfrågade avgångar eller flyg som går mycket tidigt på morgonen och sent på kvällen. Just sådana avgångar brukar vara ett säkert kort för resenärer som prioriterar priset framför en bekväm restid.
”Om bränslet förblir dyrare under en längre tid tror jag att den naturliga reaktionen är att minska en del av kapaciteten”, säger Southwests finanschef Tom Doxey.
Resultatet blir färre billiga stolar på marknaden.
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Dyrare även i Europa
Problemet är inte begränsat till USA. I Europa börjar flygbolagens skydd mot de höga bränslepriserna att försvagas.
Många bolag har köpt stora delar av sitt bränsle i förväg till ett bestämt pris. Ryanair har exempelvis säkrat 80 procent av sitt bränsle till 67 dollar per fat. IAG, som äger bland annat Iberia och Vueling, har haft mer än 75 procent av sina inköp prissäkrade.
Nu börjar de förmånliga avtalen löpa ut, samtidigt som flygbränslet kostar över 180 dollar per fat, konstaterar spanska La Vanguardia.
Det sätter framför allt press på lågprisbolagen, som har mindre marginaler och svårare att bära kostnadsökningen själva.
Färre alternativ när något går fel
För resenären handlar det förstås inte bara om priset. Ett tunnare flygschema betyder även färre avgångstider och sämre möjligheter att snabbt boka om när ett flyg ställs in.
Den som flyger från en mindre flygplats kan märka förändringen särskilt tydligt. Försvinner en av tre dagliga avgångar blir alternativen snabbt få.
Flygbolagens ekvation är desto enklare: när bränslet blir dyrare och passagerarna fortsätter boka finns det liten anledning att behålla de minst lönsamma avgångarna.
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