Att köpa en billig flygbiljett och sedan upptäcka att ens handbagage kostar nästan lika mycket har blivit en europeisk folksport. Nu skärper EU reglerna för handbagage och flygpriser. Men den som hoppas på gratis kabinväska på varje biljett bör läsa det finstilta innan champagnen öppnas.
EU ändrar reglerna för handbagage – men gratisväskan har en hake
Ett liten handbagage blir en rättighet
EU har efter mer än ett decennium av förhandlingar enats om nya regler för flygpassagerare.
En av de viktigaste förändringarna gäller handbagaget.
Alla passagerare ska ha rätt att utan extra avgift ta med ett personligt föremål ombord – exempelvis en mindre ryggsäck, handväska eller datorväska som kan placeras under stolen framför.
EU:s gemensamma miniminivå är en väska på upp till 40 x 30 x 15 centimeter.
Det är ungefär den typ av väska som många lågprisbolag redan låter passagerarna ta med gratis.
Så långt är revolutionen alltså ungefär lika dramatisk som när flygbolagen började servera kaffe mot betalning.
De rasar mot kabinkaoset på 10 000 meters höjd
Europeiska flygbolag är överens om en sak: EU har fått för sig ett kabinkaos som inte ryms i verkligheten. Det handlar om handbagage. Gratis sådant. En
Nej, handbagage blir inte automatiskt gratis
Här finns en viktig detalj som lätt försvinner i rubrikerna.
EU inför inte något generellt krav på att varje flygbiljett ska innehålla en större kabinväska utan kostnad.
Flygbolagen får fortfarande själva bestämma sina prisstrukturer och sälja billigare biljetter där större handbagage inte ingår.
Däremot måste priserna bli betydligt tydligare.
När du söker efter en flygresa ska det vara lätt att se vad en biljett med handbagage inkluderat faktiskt kostar, så att priser mellan olika flygbolag går att jämföra utan att man behöver klicka sig igenom sju menyer och tacka nej till hyrbil, hotell och en plats vid nödutgången.
Fler rättigheter när flyget strular
Handbagaget är bara en del av EU:s stora översyn av passagerarrättigheterna.
Grundprincipen om ersättning vid långa förseningar behålls. Vid minst tre timmars försening kan resenärer, beroende på flygsträckan och omständigheterna, fortfarande ha rätt till ersättning på 250, 400 eller 600 euro.
Flygbolagen ska dessutom bli bättre på att informera passagerarna om deras rättigheter och hur man söker ersättning.
En annan förändring gäller den smått bisarra så kallade no-show-regeln.
I dag kan ett flygbolag i vissa situationer annullera din hemresa om du inte använder utresan på samma biljett.
Det ska förbjudas.
Missar du Stockholm–Rom ska alltså flygbolaget inte automatiskt kunna straffa dig genom att även kasta bort Rom–Stockholm.
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Barnfamiljer får en enklare resa
De nya reglerna stärker också skyddet för barnfamiljer, gravida och personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.
Familjer ska bland annat kunna placeras tillsammans med barn under 14 år utan att behöva betala extra för sittplatserna. Passagerare med nedsatt rörlighet får samtidigt starkare rättigheter vid förseningar, ombokningar och skadat eller förlorat hjälpmedel.
Men inte riktigt än
Den kanske viktigaste detaljen för den som ska flyga nästa vecka är att reglerna inte börjar gälla omedelbart.
EU:s ministerråd gav sitt slutliga klartecken den 13 juli 2026. Därefter följer publicering och en övergångstid innan reglerna börjar tillämpas fullt ut. Rådet anger att de nya reglerna ska börja gälla 12 månader och 20 dagar efter publiceringen i EU:s officiella tidning.
Så tills dess gäller samma gamla reseregel:
Läs bagagevillkoren innan du trycker på köp.
Det är fortfarande billigare än att stå vid gaten med en ryggsäck som plötsligt kostar 700 kronor.
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Flygbolagen har fått nog. Inte av turbulens eller sena slot-tider, utan av passagerare som i skarpt läge beter sig som om kabinväskan vore ett barn. När