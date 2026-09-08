EU ändrar reglerna för handbagage – men gratisväskan har en hake

Nej, handbagage blir inte automatiskt gratis

Här finns en viktig detalj som lätt försvinner i rubrikerna.

EU inför inte något generellt krav på att varje flygbiljett ska innehålla en större kabinväska utan kostnad.

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Flygbolagen får fortfarande själva bestämma sina prisstrukturer och sälja billigare biljetter där större handbagage inte ingår.

Däremot måste priserna bli betydligt tydligare.

När du söker efter en flygresa ska det vara lätt att se vad en biljett med handbagage inkluderat faktiskt kostar, så att priser mellan olika flygbolag går att jämföra utan att man behöver klicka sig igenom sju menyer och tacka nej till hyrbil, hotell och en plats vid nödutgången.

Fler väskor betyder långsammare boarding. Alltid.

Fler rättigheter när flyget strular

Handbagaget är bara en del av EU:s stora översyn av passagerarrättigheterna.

Grundprincipen om ersättning vid långa förseningar behålls. Vid minst tre timmars försening kan resenärer, beroende på flygsträckan och omständigheterna, fortfarande ha rätt till ersättning på 250, 400 eller 600 euro.

Flygbolagen ska dessutom bli bättre på att informera passagerarna om deras rättigheter och hur man söker ersättning.

En annan förändring gäller den smått bisarra så kallade no-show-regeln.

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I dag kan ett flygbolag i vissa situationer annullera din hemresa om du inte använder utresan på samma biljett.

Det ska förbjudas.

Missar du Stockholm–Rom ska alltså flygbolaget inte automatiskt kunna straffa dig genom att även kasta bort Rom–Stockholm.

Barnfamiljer får en enklare resa

De nya reglerna stärker också skyddet för barnfamiljer, gravida och personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Familjer ska bland annat kunna placeras tillsammans med barn under 14 år utan att behöva betala extra för sittplatserna. Passagerare med nedsatt rörlighet får samtidigt starkare rättigheter vid förseningar, ombokningar och skadat eller förlorat hjälpmedel.

Men inte riktigt än

Den kanske viktigaste detaljen för den som ska flyga nästa vecka är att reglerna inte börjar gälla omedelbart.

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EU:s ministerråd gav sitt slutliga klartecken den 13 juli 2026. Därefter följer publicering och en övergångstid innan reglerna börjar tillämpas fullt ut. Rådet anger att de nya reglerna ska börja gälla 12 månader och 20 dagar efter publiceringen i EU:s officiella tidning.

Så tills dess gäller samma gamla reseregel:

Läs bagagevillkoren innan du trycker på köp.

Det är fortfarande billigare än att stå vid gaten med en ryggsäck som plötsligt kostar 700 kronor.