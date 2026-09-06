Fjärde bagagehaveriet i år – 3 000 väskor lämnades kvar på Heathrow

Systemet har fallerat tre gånger tidigare i år

Mönstret är det egentliga problemet. Under sportlovsveckorna i februari blev omkring 7 000 väskor kvar på Heathrow. Kring påsk ytterligare 4 000. Helgen 15 till 17 maj låste sig sorteringssystemet i terminal 5 och 20 000 väskor blev kvar på marken.

BA-vd Sean Doyle kallade majhaveriet den tredje stora incidenten under året och krävde omkring 10 miljoner pund i ersättning av flygplatsen. Torsdagens fel är det fjärde.

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Det svåra arbetet börjar först när felet är åtgärdat. Varje väska ska hittas i högen, läsas av på sin tagg och bokas om på rätt vidareflyg, till en destination där ägaren redan befinner sig.

Branden som stängde tågen till Heathrow

Haveriet kom mitt i en tung vecka för Londontrafiken. På lördagseftermiddagen larmades sex brandbilar och ett fyrtiotal brandmän till en gräsbrand vid Scrubs Lane i North Kensington.

Branden slog ut strömförsörjningen och blockerade samtliga spår mellan Paddington och Heathrow, rapporterar Guardian.

Heathrow Express ställde in trafiken i båda riktningarna resten av kvällen. Elizabeth line stängdes av mellan Paddington och terminal 4 och 5, och 380 passagerare evakuerades från ett tåg.

Resenärerna hänvisades till Piccadilly line och buss.

Så mycket kan du få tillbaka

Vid försenat bagage gäller Montrealkonventionen. Flygbolaget ansvarar oavsett vem som orsakat felet, och taket ligger på 1 519 SDR, drygt 20 000 kronor per passagerare.

Ersättningen täcker skäliga kostnader för det du behöver köpa under tiden. Kläder, hygienartiklar och det som krävs för att genomföra resan. Inte en ny garderob.

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Kvitton är avgörande. Utan kvitto finns ingen ersättning, hur uppenbart behovet än var. Reklamationen ska göras skriftligt inom 21 dagar från att du fått tillbaka väskan.

Många svenska hemförsäkringar har dessutom ett reseskydd som träder in efter ett visst antal timmar, ofta med ett schablonbelopp per dygn. Vid inställda och kraftigt försenade flyg gäller separata EU-regler som ger rätt till ersättning i pengar.

Gör anmälan innan du lämnar terminalen

Anmälan startar hela ärendet och ska göras innan du lämnar ankomsthallen. Rapporten kallas PIR och görs i bagagedisken. Utan ett registrerat ärendenummer finns väskan formellt sett inte som saknad, och kravet blir betydligt svårare att driva i efterhand.

Numret behövs också för att följa väskan i flygbolagets spårningssystem.

Heathrow är Europas mest trafikerade flygplats. Den som reser i helgen gör klokt i att packa ett ombyte i handbagaget.