Värsta översvämningarna i Bangkok på 15 år – stör flyget till Thailand

Uppmanas åka flera timmar tidigare

För turister kan det största problemet i nuläget vara att överhuvudtaget ta sig till flygplatsen.

Thailands turistmyndighet TAT uppmanar resenärer att räkna med extra restid på grund av översvämmade vägar och trafikstockningar. För Suvarnabhumi-flygplatsen rekommenderas resenärer att undvika Lat Krabang-området och i stället använda större motorvägar där det är möjligt.

Internationella resenärer rekommenderas att vara på Suvarnabhumi minst tre timmar före avgång. För den som ska till Don Mueang-flygplatsen kan själva resan till flygplatsen kräva två till tre timmars extra marginal.

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Efter helgen börjar nu vattenmassorna sakta dra sig tillbaka på vissa håll men problemen med förseningar i trafiken kvarstår, vilket besökare måste tänka på.

Långa köer vid Bangkoks flygplatser de senaste dagarna. (Foto: TT)

Väljer andra destinationer

Vissa turister som var på väg till huvudstaden har bokat om sina resor för att istället bege sig till andra destinationer som Phuket, Krabi, Koh Samui och Chiang Mai, som inte har drabbats direkt av översvämningarna i Bangkok.

Oktober markerar början på den period då allt fler svenska semesterresenärer söker sig till Thailand.

Sveriges ambassad uppmanar resenärer att hålla sig uppdaterade via Sweden Abroad och appen UD Resklar. Den aktuella svenska reseinformationen innehåller ingen generell avrådan från resor till Bangkok eller de vanliga turistorterna på grund av översvämningarna.

Inte rätt till kostnadsfri avbokning

Den som själv vill ställa in en resa därför att man är orolig för situationen har inte automatiskt rätt till kostnadsfri avbokning.

Hos Ving kan en resenär boka om när arrangören medger det, men ändringen kan medföra kostnader. Vid väsentliga förändringar av en paketresa ska resenären däremot om möjligt erbjudas en alternativ resa eller kunna säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

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TUI har särskilda regler för resenärer som har köpt bolagets av- och ombokningsskydd. Där ingår bland annat möjlighet till en kostnadsfri ombokning om vissa villkor är uppfyllda och det återstår minst 30 dagar till avresan.

Bangkok försöker nu återskapa den funktion som stadens tidigare våtmarker hade – att med hjälp av nya grönområden ge vattnet någonstans att ta vägen när monsunregnen väl kommer varje år, med hjälp av bland annat Greener Bangkok-projekt.

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