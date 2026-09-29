Försenade flyg, inställda avgångar och väder som inte riktigt läst tidtabellen. En ny analys rankar Europas mest stressiga flygrutter för nervösa resenärer. För svenskar finns en bekant sträcka med på listan: Köpenhamn–Stockholm Arlanda.
Här är Europas mest stressiga flygrutter – Stockholm finns på listan
Amsterdam–Barcelona värst i Europa
AirAdvisor har granskat några av Europas mest trafikerade flygrutter och vägt samman förseningar, inställda flyg, väder och flygtid till ett så kallat Nervous Flyer Score.
Vinnare, om man nu kan kalla det så, är Amsterdam–Barcelona med 75,1 poäng av 100. Nästan tre procent av flygen på sträckan ställdes in under den analyserade perioden, samtidigt som Schiphol får relativt höga väderpoäng.
På andra plats kommer London Heathrow–Amsterdam och på tredje Manchester–Dublin. Den senare är särskilt intressant för den som avskyr att titta på skylten vid gaten och se avgångstiden flytta sig längre och längre bort. Där var 7,51 procent av flygen mer än en timme sena och 0,84 procent över tre timmar försenade.
Topp tio ser ut så här:
- Amsterdam–Barcelona
- London Heathrow–Amsterdam
- Manchester–Dublin
- Lissabon–Madeira
- Paris Charles de Gaulle–Nice
- Oslo–Stavanger
- Barcelona–Rom Fiumicino
- London Heathrow–Frankfurt
- Oslo–Trondheim
- Madrid–London Heathrow
Norden får stryk av vädret
För nordiska resenärer är det framför allt vädret som drar upp stressnivån. Oslo–Stavanger ligger sexa och Oslo–Trondheim nia. Även Oslo–Bergen hamnar högt, på plats tolv.
Köpenhamn–Stockholm Arlanda placerar sig på plats 19 med 31,2 poäng. Sträckan får relativt höga väderpoäng, 6 av 10 i Köpenhamn och 7 av 10 vid Arlanda.
Det betyder däremot inte att resan normalt slutar med övernattning på flygplatsgolvet. Bara 0,03 procent av flygen mellan Köpenhamn och Stockholm var mer än tre timmar försenade. Andelen inställda flyg var 0,97 procent.
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Madeira får maximal väderpoäng
Lissabon–Madeira hamnar på fjärde plats totalt. Funchals flygplats får högsta möjliga väderpoäng, 10 av 10. Vindarna och de speciella landningsförhållandena gör flygplatsen berömd även bland människor som normalt inte ägnar semestern åt att studera inflygningsprocedurer.
Det handlar inte om säkerhet
Det är viktigt att skilja på stress och faktisk risk. Indexet mäter inte flygsäkerhet eller turbulens, utan hur oförutsägbar resan kan upplevas.
”Det här indexet handlar inte om säkerhet, utan om hur förutsägbar resan är”, säger Anton Radchenko, vd för AirAdvisor.
Analysen bygger på flygdata från september 2025 till augusti 2026. Inställda flyg vägde tyngst i poängsättningen, följt av riktigt långa förseningar, kortare förseningar, väder vid båda flygplatserna och själva flygtiden.
För den nervöse svensken finns åtminstone en tröst: Köpenhamn–Arlanda är visserligen med på listan, men de verkligt långa förseningarna är sällsynta. Vädret är fortfarande svårare att förhandla med än SAS app.
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