Här är Europas mest stressiga flygrutter – Stockholm finns på listan

Norden får stryk av vädret

För nordiska resenärer är det framför allt vädret som drar upp stressnivån. Oslo–Stavanger ligger sexa och Oslo–Trondheim nia. Även Oslo–Bergen hamnar högt, på plats tolv.

Köpenhamn–Stockholm Arlanda placerar sig på plats 19 med 31,2 poäng. Sträckan får relativt höga väderpoäng, 6 av 10 i Köpenhamn och 7 av 10 vid Arlanda.

Det betyder däremot inte att resan normalt slutar med övernattning på flygplatsgolvet. Bara 0,03 procent av flygen mellan Köpenhamn och Stockholm var mer än tre timmar försenade. Andelen inställda flyg var 0,97 procent.

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Madeira får maximal väderpoäng

Lissabon–Madeira hamnar på fjärde plats totalt. Funchals flygplats får högsta möjliga väderpoäng, 10 av 10. Vindarna och de speciella landningsförhållandena gör flygplatsen berömd även bland människor som normalt inte ägnar semestern åt att studera inflygningsprocedurer.

Indexet mäter inte flygsäkerhet, utan hur oförutsägbar resan kan bli. Foto: Pressbild

Det handlar inte om säkerhet

Det är viktigt att skilja på stress och faktisk risk. Indexet mäter inte flygsäkerhet eller turbulens, utan hur oförutsägbar resan kan upplevas.

”Det här indexet handlar inte om säkerhet, utan om hur förutsägbar resan är”, säger Anton Radchenko, vd för AirAdvisor.

Analysen bygger på flygdata från september 2025 till augusti 2026. Inställda flyg vägde tyngst i poängsättningen, följt av riktigt långa förseningar, kortare förseningar, väder vid båda flygplatserna och själva flygtiden.

För den nervöse svensken finns åtminstone en tröst: Köpenhamn–Arlanda är visserligen med på listan, men de verkligt långa förseningarna är sällsynta. Vädret är fortfarande svårare att förhandla med än SAS app.

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