Bangkok under vatten – detta måste svenska turister veta

Flygplatserna är öppna

Både Suvarnabhumi och Don Mueang är öppna och flygtrafiken fortsätter.

Det betyder dock inte att resan till flygplatsen går som vanligt.

Turismmyndigheten TAT rekommenderar resenärer att lägga in ordentligt med extra tid. Flera vägar i och omkring Bangkok har drabbats av översvämningar och trafikstockningar.

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För internationella flyg från Suvarnabhumi rekommenderas resenärer att vara på plats minst tre timmar före avgång. Till Don Mueang kan det vara klokt att lägga till ytterligare transportmarginal.

Flera thailändska flygbolag, bland annat AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air och Thai Vietjet, har också infört flexiblare regler för ombokningar för resenärer som drabbats av ovädret.

Kontrollera därför flyget direkt med flygbolaget före avresa.

Tåget är bättre än taxi

Den som landar på Suvarnabhumi kan med fördel använda Airport Rail Link in mot Bangkok.

Även BTS Skytrain och tunnelbanan MRT fungerar i stora delar av staden och är just nu betydligt mer förutsägbara än vägtrafiken.

Problemet är förstås den sista biten.

En station kan fungera perfekt samtidigt som gatan utanför står under vatten. Ett hotell nära BTS eller MRT är därför extra värdefullt just nu.

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Turister uppmanas att lägga in rejält med extra tid inför resor till Bangkoks flygplatser. Foto: Sakchai Lalit /AP/TT

Bangkok är fortfarande öppet

Trots katastrofdeklarationen är Bangkok inte stängt för turister.

Hotell, restauranger, köpcentrum och många turistattraktioner håller öppet, men situationen skiljer sig kraftigt mellan stadsdelarna.

Den svenska ambassaden rekommenderar resenärer att följa lokala myndigheters information och hålla sig uppdaterade om väder och trafik.

Har du redan bokat en resa finns det alltså inget generellt skäl att ställa in den. Däremot är det klokt att vara flexibel.

Ta tåget när det går, lägg in rejält med marginal till flyget och tro inte blint på normala restider i mobilen.

Och packa skor som tål vatten.

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