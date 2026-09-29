Bangkok under vatten – detta måste svenska turister veta

Bangkok har förklarats som katastrofdrabbat efter extrema regn och omfattande översvämningar. Flygplatser och tåg fungerar fortfarande, men den som är på väg till Thailands huvudstad bör räkna med förseningar och betydligt längre restider än vanligt. Framför allt är det trafiken på marken som ställer till problem.
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Nästan 300 millimeter regn
Nästan 300 millimeter regn föll över Bangkok på 48 timmar och samtliga 50 distrikt i staden omfattas av katastrofdeklarationen.
Vägar har svämmats över, kanaler har gått över sina bräddar och på flera håll har vanliga personbilar haft svårt att ta sig fram.
Bangkok är byggt på låg mark och har länge haft problem med översvämningar under regnperioden. Men de senaste skyfallen har varit ovanligt kraftiga.
Bangkokguvernören Chadchart Sittipunt har uppmanat både invånare och besökare att undvika onödiga resor medan läget stabiliseras.
Samtidigt finns tecken på förbättring. Vattnet har börjat sjunka på flera håll och myndigheterna hoppas att situationen ska normaliseras relativt snabbt, förutsatt att nya kraftiga regn inte drar in.
Flygplatserna är öppna
Både Suvarnabhumi och Don Mueang är öppna och flygtrafiken fortsätter.
Det betyder dock inte att resan till flygplatsen går som vanligt.
Turismmyndigheten TAT rekommenderar resenärer att lägga in ordentligt med extra tid. Flera vägar i och omkring Bangkok har drabbats av översvämningar och trafikstockningar.
För internationella flyg från Suvarnabhumi rekommenderas resenärer att vara på plats minst tre timmar före avgång. Till Don Mueang kan det vara klokt att lägga till ytterligare transportmarginal.
Flera thailändska flygbolag, bland annat AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air och Thai Vietjet, har också infört flexiblare regler för ombokningar för resenärer som drabbats av ovädret.
Kontrollera därför flyget direkt med flygbolaget före avresa.
Thailand vill locka rikare turister
Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av sjukvård, hälsoresor, retreats, konserter och
Tåget är bättre än taxi
Den som landar på Suvarnabhumi kan med fördel använda Airport Rail Link in mot Bangkok.
Även BTS Skytrain och tunnelbanan MRT fungerar i stora delar av staden och är just nu betydligt mer förutsägbara än vägtrafiken.
Problemet är förstås den sista biten.
En station kan fungera perfekt samtidigt som gatan utanför står under vatten. Ett hotell nära BTS eller MRT är därför extra värdefullt just nu.
Bangkok är fortfarande öppet
Trots katastrofdeklarationen är Bangkok inte stängt för turister.
Hotell, restauranger, köpcentrum och många turistattraktioner håller öppet, men situationen skiljer sig kraftigt mellan stadsdelarna.
Den svenska ambassaden rekommenderar resenärer att följa lokala myndigheters information och hålla sig uppdaterade om väder och trafik.
Har du redan bokat en resa finns det alltså inget generellt skäl att ställa in den. Däremot är det klokt att vara flexibel.
Ta tåget när det går, lägg in rejält med marginal till flyget och tro inte blint på normala restider i mobilen.
Och packa skor som tål vatten.
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