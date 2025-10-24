Dagensps.se
Så blev business class tyst lyx – champagne är ute, ull och harmoni är inne

Från plastbestick till privat svit – United uppgraderar sin businessklass till en plats värd en extra mellanlandning. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

Det nya sättet att resa business class handlar inte längre om kaviar, bubbel eller flygplan med dusch. 2025 års hetaste trend stavas ”quiet luxury” – den lågmälda elegansen som gör att du snarare känner dig som hemma i en skandinavisk designvilla än i ett flygplan på 35 000 fots höjd.

Från status till stillhet

Cathay Pacific, Air France och Turkish Airlines tävlar just nu om vem som kan bygga den mest sofistikerade bubblan av tystnad, textil och teknologi. När Cathay nyligen lanserade sin Aria Suite var budskapet tydligt: Det här är inte en flygstol – det är ett vardagsrum med vingmutter.

Cathay Pacific: När Hongkong möter harmonisk minimalism – Cathays nya Aria Suite är mer boutiquehotell än flygkabin. (Foto: Pressbild)

Cindy Lam, bolagets amerikachef, kallar det “en plats som anpassar sig efter resenärens behov och känns personligt självklar”. Lamporna är designade för att kunna stå i en modernistisk lägenhet i Hongkong, och varje yta är så len att man börjar undra om någon på Apple varit inblandad.

Läs även: Rika flyr London – nu står palatsen mörka och Ferraris osålda, Realtid

Läder, lull och lyx på hög höjd – Air France serverar haute cuisine och haute design i sin nya business class. (Foto: Pressbild)
Nya himmelska rum

Även Air France har förstått grejen. Deras nya kabiner kläs i franskt fullnarvsläder och har plats nog för att faktiskt kunna sova. Michelin-kocken Daniel Boulud serverar menyer som får de gamla first class-rätterna att kännas som mikromat från Charles de Gaulle.

Qatar Airways: Fyra säten, en flaska rosé och ett hav av OLED-skärmar – Qsuite Next Gen förvandlar business class till ett flygande vardagsrum i Doha-stil. (Foto: Pressbild)
Qatar Airways tar trenden ett steg längre – deras Qsuite Next Gen kan omvandlas till ett helt vardagsrum för fyra personer. Här kan man dela på en flaska Laurent-Perrier Rosé, fälla ner OLED-skärmarna och låtsas att man är på middag i Doha snarare än på väg till Frankfurt.

Riyadh Air: Arabisk elegans möter futuristisk design – här flyger man inte bara, man glider genom himlen i siden och tystnad. (Foto: Pressbild)

United och Riyadh satsar på ritualen

Uniteds nya Polaris Studio lanseras nästa år med 25 procent större sviter och tillhörande ottoman. Här kan du bjuda över din medpassagerare för kaviar och samtal om livet ovan molnen. Designen är lika mycket koreografi som komfort – “resandet ska kännas ceremoniellt”, säger flygdesignern Edmond Huot.

Nya saudiska Riyadh Air vill i sin tur återuppväcka Pan Am-eran med en palett i indigo, lavendel och guld. Det låter som ett samarbete mellan Dior och en beduintältmakare, och det är precis meningen. Bolagets vd Tony Douglas säger att han vill “återföra grace, skönhet och charm till himlen”.

Läs även: Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta om, Realtid

Marmor, roséguld och flygande kockar – Turkish Crystal Business Class gör himlen till en Michelin-restaurang. (Foto: Pressbild)

Turkish går på marmor

Turkish Airlines väljer sin egen väg med Crystal Business Class. Här hittar man marmorerade bord, roséguldsdetaljer och inhemska tyger. En flygande kock i vit rock serverar rätterna vid ditt säte. Ordet “upplevelse” har sällan passat bättre.

För bolag som Turkish, Air France och Cathay handlar allt detta inte bara om lyx. Det handlar om positionering. I en värld där alla flygplan ser likadana ut blir den som kan erbjuda stillhet, tyg och omtanke den verkliga vinnaren.

Eller som någon på Cathay lär ha sagt: “Den nya statusmarkören är inte champagne – det är att ingen hör dig öppna flaskan.”

Här möts kaviar, sliding doors och corporate zen – Uniteds nya Polaris visar att även USA kan flyga med finess. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide
– Cathay Pacifics Aria Suite finns på Airbus A350 mellan Hongkong och London.
– Air France rullar ut sin nya business class på långlinjer från USA från november.
– Uniteds Polaris Studio lanseras 2026 på Boeing 787-9.
– Riyadh Air gör sin första kommersiella flygning under hösten 2025.
– Turkish Airlines Crystal Business Class testas just nu på linjen Istanbul–New York.

Källa: Travel + Leisure, Air France, Cathay Pacific, Turkish Airlines.

FlygFlygbolagLyxPremium
