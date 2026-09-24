Michelin-hotellen som inte kräver en mindre förmögenhet

Slott och Michelin-mat i Frankrike

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Frankrike ligger strax bakom Italien med 220 Michelin Key-hotell.

I Provencebyn Grignan finns Le Clair de la Plume, där rum går att hitta för omkring 160 euro.

Här får gästerna medeltida slott, lavendelfält och dessutom en restaurang med Michelinstjärna inom bekvämt avstånd.

Det är den sortens hotell där man gärna berättar priset för vännerna – men låter dem tro att det kostade det dubbla.

På Tillingham Winery sover du mitt bland vinrankorna. Bilen kan med fördel stå kvar.

Hotellet har elva rum, egen vingård och restaurang i Michelinguiden.Foto: Pressbild

Bo på vingård i England

Storbritannien har 131 hotell med Michelin Keys.

På Tillingham Winery nära Rye finns elva rum och två glampingtält mitt bland vinodlingarna.

Rummen kostar omkring 218 euro och på gården ligger dessutom restaurangen Tillingham, som finns med i Michelins restaurangguide.

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Inte billigt. Men att kunna promenera hem från vinprovningen är trots allt en service värd några kronor extra.

Can Mascort Eco Hotel visar att Michelin-hotell under 100 euro natten faktiskt kan existera. Foto: Pressbild

Spanien är fyndet

Det mest uppseendeväckande priset finns kanske i Spanien.

Can Mascort Eco Hotel på Costa Brava är ett restaurerat 1600-talshus med tydligt fokus på wellness och en spaavdelning inspirerad av romerska bad.

Priserna ligger enligt sammanställningen på mellan 95 och 157 euro natten.

Det börjar alltså närma sig nivåer där Michelin-hotell konkurrerar med en vanlig svensk konferensanläggning – och då ligger Costa Brava trots allt vid Medelhavet.

Grottbastu i Grekland

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I Grekland finns 74 hotell med Michelin Keys.

Ett av de billigare är Montanema Handmade Village i Thessalien där priser under mellansäsongen ligger runt 220 euro.

Hotellet satsar på hållbarhet och lockar bland annat med pool, spa och bastu byggd inne i en grotta.

Man har bott sämre.

På Neuwirt. Hotel & Wirtshaus finns både alpkänsla och pengar kvar till schnitzeln. Foto: Pressbild

Österrike från 130 euro

Billigast bland de österrikiska alternativen är Neuwirt. Hotel & Wirtshaus i Bad Vigaun.

Familjehotellet har 24 rum och mer än hundra års historia. Priset ligger runt 130 euro natten.

Det är ungefär där Michelin Keys blir riktigt intressanta.

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För det visar att hotellguiden inte bara är till för människor med privatjet och en diffus relation till pengar.

Sex Michelin-hotell som fortfarande går att betala

Can Mascort Eco Hotel, Spanien: från cirka 95 euro

från cirka 95 euro Neuwirt. Hotel & Wirtshaus, Österrike: cirka 130 euro

cirka 130 euro La Barchessa di Villa Pisani, Italien: cirka 155 euro

cirka 155 euro Le Clair de la Plume, Frankrike: cirka 160 euro

cirka 160 euro Tillingham Winery, Storbritannien: cirka 218 euro

cirka 218 euro Montanema Handmade Village, Grekland: cirka 220 euro