Michelins hotellnycklar har snabbt blivit hotellvärldens motsvarighet till restaurangernas stjärnor. Problemet är bara att många av de mest hyllade hotellen kostar mer per natt än en hygglig chartervecka. Men det finns undantag – och några av Europas bästa Michelin-hotell går faktiskt att boka för ungefär 1 000 till 2 500 kronor natten.
Michelin-hotellen som inte kräver en mindre förmögenhet
Michelin har nu presenterat den andra upplagan av sin globala hotellguide med en, två och tre Michelin Keys.
Precis som med restaurangerna handlar det inte bara om guldkant och dyr marmor. Michelin tittar på hotell med bland annat på arkitektur, design, service, personlighet och hur väl hotellet hänger ihop med platsen där det ligger.
I den absoluta toppen finns förstås hotell där ett rum kan kosta över 5 000 euro natten. Men Michelin har också lyft fram ett antal betydligt mer jordnära alternativ.
Italien har flest Michelin-hotell
Italien är Europas stora vinnare med hela 224 hotell som fått Michelin Key 2026.
Ett av de mer prisvärda är La Barchessa di Villa Pisani utanför Vicenza. Hotellet har bara 15 rum och ligger i ett renässanshus som ingår i UNESCO-området kring Vicenza och Palladios villor.
Priset? Omkring 155 euro natten.
Det är fortfarande mer pensionat än vandrarhem – men ungefär vad ett ganska ordinärt hotellrum i Stockholm kan kosta en tisdag när någon mässa råkat boka halva stan.
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Slott och Michelin-mat i Frankrike
Frankrike ligger strax bakom Italien med 220 Michelin Key-hotell.
I Provencebyn Grignan finns Le Clair de la Plume, där rum går att hitta för omkring 160 euro.
Här får gästerna medeltida slott, lavendelfält och dessutom en restaurang med Michelinstjärna inom bekvämt avstånd.
Det är den sortens hotell där man gärna berättar priset för vännerna – men låter dem tro att det kostade det dubbla.
Bo på vingård i England
Storbritannien har 131 hotell med Michelin Keys.
På Tillingham Winery nära Rye finns elva rum och två glampingtält mitt bland vinodlingarna.
Rummen kostar omkring 218 euro och på gården ligger dessutom restaurangen Tillingham, som finns med i Michelins restaurangguide.
Inte billigt. Men att kunna promenera hem från vinprovningen är trots allt en service värd några kronor extra.
Spanien är fyndet
Det mest uppseendeväckande priset finns kanske i Spanien.
Can Mascort Eco Hotel på Costa Brava är ett restaurerat 1600-talshus med tydligt fokus på wellness och en spaavdelning inspirerad av romerska bad.
Priserna ligger enligt sammanställningen på mellan 95 och 157 euro natten.
Det börjar alltså närma sig nivåer där Michelin-hotell konkurrerar med en vanlig svensk konferensanläggning – och då ligger Costa Brava trots allt vid Medelhavet.
Här ligger vuxenkollot för den som har alldeles för mycket pengar
Gleneagles i Skottland är inte riktigt ett hotell. Det är snarare ett vuxenkollo med golf, jakt, ridning, whisky och chaufförer i Land Rover. Skillnaden
Grottbastu i Grekland
I Grekland finns 74 hotell med Michelin Keys.
Ett av de billigare är Montanema Handmade Village i Thessalien där priser under mellansäsongen ligger runt 220 euro.
Hotellet satsar på hållbarhet och lockar bland annat med pool, spa och bastu byggd inne i en grotta.
Man har bott sämre.
Österrike från 130 euro
Billigast bland de österrikiska alternativen är Neuwirt. Hotel & Wirtshaus i Bad Vigaun.
Familjehotellet har 24 rum och mer än hundra års historia. Priset ligger runt 130 euro natten.
Det är ungefär där Michelin Keys blir riktigt intressanta.
För det visar att hotellguiden inte bara är till för människor med privatjet och en diffus relation till pengar.
Sex Michelin-hotell som fortfarande går att betala
- Can Mascort Eco Hotel, Spanien: från cirka 95 euro
- Neuwirt. Hotel & Wirtshaus, Österrike: cirka 130 euro
- La Barchessa di Villa Pisani, Italien: cirka 155 euro
- Le Clair de la Plume, Frankrike: cirka 160 euro
- Tillingham Winery, Storbritannien: cirka 218 euro
- Montanema Handmade Village, Grekland: cirka 220 euro
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