New York har lagar, men också ett betydligt större regelverk som aldrig har skrivits ner. Det handlar om hur du går på trottoaren, var du står i tunnelbanan och varför du absolut inte ska bli glad när en nästan tom tunnelbanevagn rullar in. För den som kan koderna blir världens kanske mest intensiva stad plötsligt betydligt enklare.
De hemliga reglerna i New York – så slipper du avslöja dig som turist
New York har över åtta miljoner invånare, fem stadsdelar och hundratals områden med sina egna rytmer och egenheter. Men det finns också ett antal oskrivna regler som förenar staden. Condé Nast Travellers New York-redaktion har samlat 15 sådana regler – och flera av dem är värda att plugga in före nästa resa.
Du behöver inte börja prata som Robert De Niro. Men du bör åtminstone lära dig gå.
Regel nummer ett: stå aldrig i vägen
I Stockholm kan en långsam promenad på Drottninggatan vara ett irritationsmoment. I New York är den närmast en samhällsfara.
New York-bor promenerar inte. De transporterar sig till fots.
Det betyder att du inte stannar mitt på trottoaren för att studera Google Maps, fotografera Empire State Building eller diskutera vart familjen ska gå härnäst. Gå åt sidan först.
Och om ni är fyra personer behöver ni inte gå fyra i bredd som en mänsklig vägspärr.
Den snabbare fotgängaren har i praktiken företräde. Tänk Autobahn, fast med sneakers.
Tunnelbanan har sin egen lagbok
New Yorks tunnelbana har 472 stationer och är fortfarande oftast det snabbaste sättet att ta sig genom staden.
Men även här finns regler.
Låt folk kliva av innan du går på. Ställ dig inte framför dörrarna. Ta av ryggsäcken när vagnen är full. Lägg inte handväskan på sätet bredvid dig.
Och framför allt:
Om tåget kommer in och en vagn är nästan helt tom medan alla andra är överfulla – gå inte in där.
New York-borna vet något som du inte vet.
Det kan vara trasig luftkonditionering. Det kan vara en lukt som skulle få en död råtta att byta vagn.
Lita på flocken.
Taxi kan vara långsammare än dina ben
En gul taxi längs Fifth Avenue känns förstås som själva sinnebilden av New York.
Problemet är att Fifth Avenue också innehåller trafik.
Parader, demonstrationer, filminspelningar, vägarbeten och allmän storstadsanarki kan göra en taxiresa till ett ganska dyrt stillastående.
Har du biljetter till Broadway klockan 19.30 ska du därför inte sätta dig i en taxi på andra sidan Manhattan 19.05 och hoppas på Woody Allen-tempo.
Ta tunnelbanan.
Eller gå. Eller Uber om du måste ta taxi. De gula bilarnas tid är förbi.
Och lägg alltid in marginal.
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Den märkliga konsten att korsa gatan
Att gå mot röd gubbe har länge varit en del av New Yorks gatukultur och jaywalking legaliserades också i staden.
Det betyder däremot inte att trafikreglerna har upphört och att turister fått frikort att vandra ut framför en UPS-lastbil.
New York-bor läser trafiken. De tittar på bilarna, avståndet och inte minst cykelbanorna.
Elcyklarna är kanske den största överraskningen för en svensk som lugnt kliver ut från trottoaren.
Titta en extra gång.
Restauranger kräver militär planering
Vill du äta på stadens hetaste restauranger kan du behöva boka långt i förväg. Vissa bord försvinner på några minuter när bokningen öppnar.
Men det finns ett gammalt New York-trick.
Kom tidigt.
Runt klockan fyra på eftermiddagen finns ibland platser i baren eller sena återbud. Det är kanske inte den mest kontinentala middagstiden, men alternativet kan vara en varm pizzaslice stående på trottoaren.
Vilket för övrigt inte heller är särskilt dumt.
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Ha kontanter – fortfarande
Det känns nästan obegripligt i ett Sverige där folk tittar misstänksamt på en hundralapp.
Men New York har fortfarande klassiska restauranger, barer och delis som föredrar eller kräver kontanter.
Condé Nast-redaktionen rekommenderar därför att alltid ha några dollarsedlar i fickan.
Det är framför allt på de där ställena med sliten bardisk, enorm pastramimacka och personal som inte har minsta intresse av din fintech-app som de kan behövas.
Stirra inte
Här kommer kanske New Yorks märkligaste sociala regel.
Du kan stå tio centimeter från en total främling i en full tunnelbanevagn och ändå låtsas som att personen inte existerar.
Ögonkontakt begränsas.
Celebritet på gatan? Fortsätt gå.
Någon börjar skrika? Fortsätt gå.
Någon spelar saxofon iklädd Batman-dräkt klockan halv åtta på morgonen?
Förmodligen också fortsätt gå.
Att sköta sitt eget är en viktig del av New Yorks sociala kontrakt.
Manhattan är inte hela New York
Ett sista misstag är att flyga till New York och sedan aldrig lämna Manhattan.
Brooklyn har restauranger, barer och nattliv. Queens har några av stadens mest intressanta matkulturer. Bronx har Yankee Stadium och ett eget Little Italy. Och Staten Island-färjan ger dessutom en av de bästa vyerna över Frihetsgudinnan – gratis.
New York är alltså inte särskilt svårt.
Gå snabbt. Stå inte i vägen. Ta tunnelbanan. Ha lite kontanter.
Och ser du en tom tunnelbanevagn?
För en gångs skull ska du göra exakt som alla andra.
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